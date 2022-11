Studie 2022 Die besten Ausbilder locken mit Mitsprache und Party

Immer weniger junge Menschen interessieren sich für eine klassische Ausbildung. Der Wettbewerb „Beste Ausbilder“ zeigt, wie Unternehmen dennoch Talente gewinnen.

Junge Menschen für den eigenen Bedarf ausbilden. Ausbildung bei Carl Zeiss

Köln Ein Tablet zum Dienstantritt, Fahrtkostenzuschuss, Essensbonus und eine betriebliche Altersvorsorge. Es ist fast ein Rundum-sorglos-Paket, mit dem Carl Zeiss auf dem Arbeitsmarkt wirbt. Doch nicht Fachkräfte sind die Zielgruppe. Schon Auszubildende dürfen sich beim Hersteller optischer und feinmechanischer Geräte über zahlreiche Zusatzleistungen freuen.

Carl Zeiss belässt es nicht bei materiellen Lockmitteln, um jungen Menschen Lust auf eine Ausbildung am Stammsitz im schwäbischen Oberkochen zu machen. Das Unternehmen legt zudem großen Wert auf die Qualität der Ausbildung und moderne Lerntechniken.

Ein Team von vier Mitarbeitern ist ausschließlich damit beschäftigt, individuelle Inhalte für die firmeneigene digitale Lernplattform zu erstellen. Dort können die Auszubildenden beispielsweise elektronische Schaltungen für Steuerungsgeräte per Mausklick entwickeln und anschließend deren Funktionalität überprüfen.

Und schließlich unterstützt Carl Zeiss auch über Inhalte hinaus in persönlichen Fragen – wenn dies gewünscht ist. Zuletzt hätten einige Auszubildende ihr Geschlecht als divers angegeben, berichtet Ausbildungsleiter Udo Schlickenrieder. „Das ist nicht immer einfach für die jungen Leute. Wir stärken ihnen mental den Rücken, indem wir im betrieblichen Umfeld mit Gesprächen für Akzeptanz sorgen.“ Ganz grundsätzlich gebe es für den Nachwuchs bei Schwierigkeiten „eine Sozialberatung und eine psychische Betreuung“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mit seinem umfassenden Engagement für Auszubildende nimmt Carl Zeiss eine Spitzenstellung ein. Kein Unternehmen der Größenordnung mit mehr als 1.000 Mitarbeitern schnitt in einer Erhebung des Sozialwissenschaftlichen Instituts Schad (SWI) im Auftrag des Handelsblatts besser ab. Die Marktforscher befragten die teilnehmenden Unternehmen in einer parallelen Erhebung unter anderem zu ihrer Motivation bei der Ausbildung sowie zu den Erwartungen, die die Nachwuchskräfte an sie stellen.

Zahl der Bewerbungen sinkt

Besonders mit dem Einsatz für die Gleichbehandlung dürfte Carl Zeiss bei jungen Leuten punkten. 70 Prozent der Unternehmen sehen dies als wichtiges Argument bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs. Doch die An‧sprüche sind vielfältig. Es folgen die Themen „Nachhaltigkeit“ mit 65 Prozent und „New Work“ mit 52 Prozent.

Ganz generell werden potenzielle Auszubildende von ihren Arbeitgebern zunehmend hofiert. Denn es gibt viel zu wenige Interessenten. Zwei Drittel der Unternehmen beklagen laut der Studie einen Rückgang der Bewerberzahlen. Tatsächlich verringerte sich die Nachfrage junger Menschen nach einer Ausbildungsstelle in Deutschland nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung im Jahr 2021 um 4.800 auf 540.900. Im Jahr 2019 gab es sogar noch fast 600.000 Interessenten. Als Grund führt das Institut sinkende Schülerzahlen an und einen Trend zu akademischen Abschlüssen.

Mit hohem Einsatz jedoch gelingt das Werben um den Nachwuchs. Die Alte Oldenburger konnte in den vergangenen Jahren stets alle Ausbildungsplätze besetzen, sagt Ausbildungsleiter Ulrich Jaksch. Die private Krankenversicherung mit Sitz im niedersächsischen Vechta hat im SWI-Ranking in der Kategorie der Unternehmen mit 100 bis 500 Mitarbeitern am besten abgeschnitten.

Allerdings sei die Zahl der Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz in den vergangenen rund fünf Jahren um etwa ein Drittel geschrumpft, sagt Jaksch. „Wir bekommen weiterhin genug Bewerbungen, aber es ist auch klar geworden, dass wir etwas tun müssen, um die Besten von uns zu überzeugen.“ Man konkurriere weniger mit anderen Ausbildungsbetrieben vor Ort als mit den Verlockungen eines Studiums allgemein, erläutert Jaksch.

Das Engagement für die eigenen derzeit 13 Auszubildenden und vier dualen Studenten in den Bereichen Versicherungswesen und IT geht weit über das Fachliche hinaus. Bei der Alten Oldenburger empfangen ältere Auszubildende ihre neuen Kolleginnen und Kollegen schon vor dem ersten Arbeitstag im Unternehmen und versorgen sie mit den wichtigsten Informationen.

Es gilt, früh eine Bindung zu schaffen, damit niemand vor dem Start abspringt. „Welche Infos das sind, überlassen wir weitgehend den älteren Auszubildenden, denn die standen einst vor der gleichen Situation und waren unsicher, was mit dem neuen Job auf sie zukommt“, sagt Jaksch. Es gehe nicht nur um Fragen rund um den Ausbildungsbeginn, sondern etwa auch zur ersten eigenen Wohnung – „oder auch ganz banal darum, wo man in Vechta am besten Party machen kann“.

Jährlich findet zudem ein zweitägiges Event für alle Auszubildenden statt. Am ersten Tag steht traditionell ein Workshop rund um Unternehmens- und Versicherungsthemen auf dem Plan, der zweite Tag widmet sich dem Teambuilding und der Unterhaltung. In den vergangenen Jahren gab es zum Beispiel eine Kanutour und einen Besuch in einem Freizeitpark.

Und auch fachlich legt sich das Unternehmen ins Zeug. Als private Krankenversicherung deckt die Alte Oldenburger nur einen kleinen Teil des Portfolios der Assekuranz insgesamt ab. Sie hat deshalb eine Kooperation mit den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg geschlossen – um die Auszubildenden dennoch breiter auszubilden. Seit einigen Jahren können sie während einer Hospitanz vier Monate lang dort auch in andere Sparten wie zum Beispiel die Kfz-Versicherung reinschnuppern und zudem den Alltag in einer Versicherungsagentur kennenlernen.

Die Mischung aus praktischer Lebenshilfe und umfassender Ausbildung kommt bei den Auszubildenden gut an. „Alle haben eine Übernahmegarantie und ein Mitspracherecht, in welchem Bereich sie nach ihrer Ausbildung eingesetzt werden wollen“, sagt Jaksch. „Nach erfolgreichem Abschluss haben uns bislang nur ganz wenige verlassen.“

Methodik Zielsetzung Mit der Studie zeichnet SWI Unternehmen für hervorragende Leistungen bei der Ausbildung aus. Vorgehen An der Umfrage beteiligten sich mehr als 2.800 von 35.000 eingeladenen Unternehmen. Sie beantworteten Fragen zum Ausbildungserfolg, zur Ausbildungsbetreuung und zur Gestaltung des Alltags ihrer Ausbildenden.

Gut aufgestellt bei der Ausbildung zeigen sich auch die Schäfer Werke. Der Metallbetrieb aus Südwestfalen belegt in der SWI-Studie in der Kategorie der Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten den zweiten Platz. Das Unternehmen bildet unter anderem Industriekaufleute und Werkzeugmechaniker aus. Die Schäfer Werke setzen ganz grundsätzlich auf Nachhaltigkeit. Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 lautet das Ziel.

Auch beim Werben um neue Kräfte rückt die Nachhaltigkeit in den Fokus. Gleich mehrere Projekte für Auszubildende widmen sich diesem Thema. So gilt es etwa, Lademöglichkeiten für Firmen-E-Bikes mithilfe von Solarmodulen zu entwickeln. Das Unternehmen wirbt auf Instagram und auf lokalen Ausbildungsmessen. Zudem trommeln fünf firmeneigene Auszubildende als sogenannte Ausbildungsbotschafter in umliegenden Schulen und auf Messen für den Start bei den Schäfer Werken.

In diesem Jahr habe sich die Zahl der Bewerbungen im Vergleich zum Jahr 2021 dennoch halbiert, sagt der kaufmännische Ausbildungsleiter Wolfgang Weber. 40 Auszubildende beschäftigen die Südwestfalen – 60 lautet eigentlich das Ziel. „Diejenigen, die den Weg zu uns finden, sind dann meist aber besonders motiviert“, sagt Weber.

Schulische Defizite ausgleichen

Viele Auszubildende bringen allerdings schlechtere schulische Kenntnisse mit als früher, sagt Weber. „Wir haben eigens externe Lehrer engagiert, um die Defizite aufzuarbeiten. Die Betreuung geht bis hin zu einer individuellen Prüfungsvorbereitung.“ Die Studie von SWI bestätigt den Trend für die gesamte Wirtschaft. Gut die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, dass sich die Eignung der Auszubildenden in den letzten Jahren verschlechtert habe. Weniger als 20 Prozent widersprechen der Aussage.

Die SWI-Studie offenbart auch, wie elementar die Ausbildung ist, um die eigene Produktivität zu erhalten. 99 Prozent der Unternehmen nennen die Sicherung des Fachkräftenachwuchses als Hauptgrund. Für immerhin 58 Prozent ist die „bedarfsorientierte Qualifikation von Beschäftigten“ ein Argument. Auch die Schäfer Werke spüren den allgemeinen Fachkräftemangel – und wollen ihm entschlossen entgegentreten. „Wir bilden für uns selbst aus“, sagt Weber.

Mehr: So punkten Sie in nur zwei Minuten im Vorstellungsgespräch