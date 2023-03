Ein Leitfaden, wie Chefs Instrumente von Design Thinking bis Selbstorganisation richtig auf ihr Team anwenden. Unternehmen schildern, wie sie vorgegangen sind.

Um New Work Schritt für Schritt einzuführen, gilt es herauszufinden, was Mitarbeitern den größten Zufriedenheitsschub gibt. Kreis von Mitarbeitern

Düsseldorf Wenn Manager „New Work“ hören, denken sie meist an Homeoffice. Das ist aber nicht der Ansatz von Frithjof Bergmann. Ihm zufolge geht es darum, „eine Gesellschaft und Kultur zu schaffen, in der jeder die Chance bekommt, einen beträchtlichen Teil seiner Zeit mit einer Arbeit zu verbringen, die er oder sie erfüllend und faszinierend findet“, so der 2021 verstorbene US-Philosoph.

Selbstständige, zufriedene Mitarbeiter als Basis für Unternehmenserfolg – das Gegenteil des althergebrachten Managementverständnisses: Angestellte von der Spitze aus effizienzorientiert per Kommando und Kontrolle steuern.

Wie echtes „New Work“ gelingen kann, zeigt die 7-x-7-Methode. Die Autoren Kerstin Dämon, Saskia Eversloh, Lucas Sauberschwarz und Lysander Weiß haben dafür mit ihrem „New Work Playbook“ nicht nur eine Schritt-für-Schritt Anleitung verfasst. Anhand von 16 Unternehmensbeispielen von der Axa-Versicherung bis zur Berliner Stadtreinigung schildern sie, wie eine individuelle New-Work-Lösung für mehr Leistung, Innovation oder Umsatz aussehen kann.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen