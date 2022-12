Teilzeit soll für mehr Vereinbarkeit und Flexibilität sorgen. Das Problem: Gerade in Positionen mit viel Verantwortung arbeiten Teilzeitkräfte mehr Stunden als vertraglich vereinbart.

Immer mehr Unternehmen versuchen Teilzeit auch für Führungskräfte oder Spezialisten zu ermöglichen. Gerade in anspruchsvollen Positionen ist das aber auf Dauer oft zum Nachteil der Beschäftigten. Wenig Zeit, viele Aufgaben

Berlin Keine Mittagspause, zahllose Überstunden, ständiger Druck: So beschreibt Judith Trenke* ihren Joballtag. Seit vielen Jahren arbeitet die Kommunikationsexpertin in Teilzeit. Zuerst in der freien Wirtschaft, mittlerweile im öffentlichen Dienst.

Trenke, die in Wirklichkeit anders heißt und anonym bleiben möchte, fühlt sich ausgenutzt. Eigentlich würde die Spezialistin gern mehr arbeiten, doch ihr Chef lehnt ab. „Keine Chance“, sagt sie. Statt neue Stellen zu schaffen, würden sich ihre Vorgesetzten auf ihrem Engagement ausruhen.

„Gerade in höheren Positionen kann man die Arbeit nicht einfach liegen lassen“, sagt Trenke. Die Folge: Sie checkt regelmäßig nach Feierabend Mails oder arbeitet etwas nach. „Das ist unfair, denn man wird dafür nicht bezahlt.“

