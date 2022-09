In Unternehmen greift ein beängstigender Trend um sich: Bewerber tauchen ab, teilweise sogar nach fester Zusage. Der Grund ist naheliegend – und lässt sich nur bedingt umkehren.

Immer öfter tauchen neue Mitarbeiter trotz fester Zusage am ersten Arbeitstag nicht auf. (Foto: Ute Grabowsky-photothek.net) Bewerbungsgespräch

Düsseldorf Bewerbung abschicken und danach wochen- oder monatelang nichts hören? Das Phänomen Ghosting kennen viele Leute, die auf Jobsuche sind. Ganz offensichtlich ist das Problem aber kein einseitiges.

So sagt mehr als die Hälfte der Personaler in deutschen Unternehmen, dass in den vergangenen zwölf Monaten kommentarlose Kontaktabbrüche zugenommen haben – und zwar auf Kandidatenseite. Für diese Zahl haben die Jobbörse Indeed und der Marktforscher Appinio insgesamt 400 Recruiterinnen und Recruiter in Deutschland befragt. Das Handelsblatt konnte die Auswertung vorab einsehen.

Demnach hat die große Mehrheit der befragten Personaler (90 Prozent) schon einmal Ghosting von Bewerberseite erlebt. Ein Viertel der Personaler macht mindestens einmal pro Woche diese Erfahrung (26 Prozent), rund jeder Zwölfte verliert sogar täglich den Kontakt zu einem Jobsuchenden (acht Prozent).

Bewerber-Ghosting: Wenn Mitarbeiter am ersten Arbeitstag nicht auftauchen

