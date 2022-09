Umfrage unter Dax-Unternehmen In diese Weiterbildungen investieren Deutschlands Top-Konzerne

Um langfristig am Jobmarkt zu bestehen, müssen Berufstätige sich fortbilden können. Welche Angebote machen die Dax-Konzerne ihren Mitarbeitern?

Um in der Arbeitswelt der Zukunft zu bestehen, brauchen Mitarbeiter die Möglichkeit, sich fortzubilden. Foto: LinkedIn Sales Solutions/ Unsplash Remote-Schulung

Berlin Die Automatisierung der Wirtschaft bedeutet für Millionen Menschen Veränderungen im Job. Bis 2025 könnten in Industriestaaten bis zu 85 Millionen Jobs wegfallen, 97 Millionen Arbeitsplätze mit neuen Anforderungsprofilen könnten entstehen. Das geht aus dem „Future of Jobs Report“ des Weltwirtschaftsforums hervor, der 26 Länder untersucht hat.

Damit ist klar, warum es für Unternehmen wichtig ist, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Das macht auch Hansjörg Fetzer deutlich, der Geschäftsführer der Haufe-Akademie. Denn: 50 Prozent aller Beschäftigten werden bis 2025 Umschulungen brauchen.

„Lernen ist heute also wichtiger denn je“, sagt Fetzer, der mit seiner Akademie Schulungen in unterschiedlichen Bereichen anbietet, von Management über IT bis hin zu Compliance. „Ohne ein gezieltes Up- und Reskilling können weder Unternehmen noch Mitarbeitende die Zukunft erfolgreich gestalten“, ist er sicher. Grob gesagt bedeutet Up- und Reskilling: Kompetenzen weiterentwickeln und so für die eigene Zukunftsfähigkeit sorgen – kontinuierlich, mit Plan und einer Zielvorstellung.