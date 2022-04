Unternehmenskultur Das sind die größten Irrtümer beim Kulturwandel

Otto, L’Oréal, Datev: Der Kulturwandel ist die größte Change-Herausforderung. Woran die meisten Vorhaben scheitern – und wie die Transformation gelingt.

Tünche statt Transformation: Für den Wandel der Unternehmenskultur braucht es mehr als vom Management verordnete Werte. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Frischer Anstrich

Düsseldorf Kulturwandel kann zerstörerische Kräfte entwickeln. Bei Samsung in Südkorea war das Mitte der Neunziger sogar wörtlich zu nehmen: Computer und Handys im Wert von rund 50 Millionen Dollar ließ Firmenchef Lee Kun Hee damals kaputthauen und verbrennen. Lee läutete so die Wende ein, hin zu mehr Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung. So jedenfalls erzählt man es sich bis heute gern in Change-Manager-Kreisen.

Ein legendäres Fanal, aber 27 Jahre später umstritten. „Kulturwandel auf Kommando funktioniert nicht“, sagt Hans-Joachim Gergs. Der erfahrene Berater in Sachen Organisationsentwicklung lehrt an der TU München. Seine Forschungen zu Erfolgsfaktoren in Sachen Wandel zeigten vielmehr, dass es in Zeiten digitaler Transformation sowie eines Fach- und Führungskräftemangels auf „kontinuierliche Selbsterneuerung“ ankomme. Unternehmen müssten „ihre Muskeln für Veränderung permanent trainieren“, Change permanent sozusagen. Klingt schön, nur: Wie geht das?

