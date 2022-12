Urteil Resturlaub verfällt und verjährt nicht mehr automatisch – Bundesarbeitsgericht legt Urlaubsgesetz neu aus

Deutschlands höchste Arbeitsrichter in Erfurt haben eine Abkehr von der bislang eher arbeitgeberfreundlichen Auslegung des Bundesurlaubsgesetztes vollzogen. Was das für Arbeitnehmer heißt.

Düsseldorf Groß war der Ärger bei Angestellten, wenn ihr Resturlaub am Ende eines Jahres verfiel. Damit ist jetzt Schluss: Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am Dienstag geurteilt, dass Urlaubsansprüche von Mitarbeitern nicht mehr automatisch verfallen und auch nicht automatisch nach drei Jahren verjähren.

Das kann dazu führen, dass Resturlaub auch Jahre später noch genommen werden kann oder dass er Angestellten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausbezahlt werden muss. Ausnahme: Der Arbeitgeber hat dafür gesorgt, dass Beschäftigte ihren Urlaub tatsächlich nehmen können.

Mitarbeitende müssen also rechtzeitig vom Chef auf Resturlaubsansprüche hingewiesen und aufgefordert werden, Ferien zu machen. Eine dreijährige Verjährungsfrist beginne „erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallsfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat“, erklärte das Gericht (Az.: 9 AZR 266/20).