Gehälter in Deutschland werden im neuen Jahr stärker ansteigen als bislang prognostiziert. Unternehmen reagieren damit auf die höhere Inflation und den Druck der Angestellten.

Wie der Autobauer zahlen viele deutsche Firmen einen Inflationsausgleich. (Foto: dpa) Produktion bei VW in Zwickau

Düsseldorf Gehälter in Deutschland werden Umfragen zufolge 2023 voraussichtlich um rund fünf Prozent steigen. Das geht aus Erhebungen mehrerer Beratungsfirmen und eines Forschungsinstituts in der Wirtschaft hervor.

Die Unternehmensberatung Willis Towers Watson (WTW) prognostiziert dabei Gehaltssteigerungen von 4,5 Prozent. Die Berater von Kienbaum gehen von einem Anstieg um 4,9 Prozent aus. Das Ifo-Institut und der Personaldienstleister Randstad erwarten sogar um 5,5 Prozent höhere Löhne im kommenden Jahr.

WTW und Kienbaum haben jeweils rund 800 Unternehmen befragt. An der Ifo-Randstad-Umfrage nahmen knapp 1000 Personalleiter teil. Die Erhebungen geben somit einen Überblick, was Angestellte 2023 erwarten können – und was sie fordern können.

