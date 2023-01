Werkstudentenrechner: Berechnen Sie Ihr Gehalt als Werkstudent

Mit dem Gehaltsrechner für Werkstudenten lässt sich schnell herausfinden, wie hoch Ihre Steuerlast bei einer Einstiegsposition ausfällt.

Studieren in Deutschland ist beliebt. Waren zum Wintersemester 02/03 noch rund 1,9 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen immatrikuliert, fanden zum Wintersemester 22/23 etwa 2,9 Millionen ihren Weg in den Hörsaal. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Gleichzeitig ist der Bedarf an Nachwuchskräften in Unternehmen hoch. Vor allem die Zahl der Einstiegsstellen in Deutschlands Topkonzernen wächst stetig – darunter Positionen für Praktikanten, Auszubildende und Werkstudenten. Letztere genießen dabei einen arbeitsrechtlichen Sonderstatus, der sich unmittelbar aufs Gehalt auswirkt. Finden Sie hier alle wichtigen Infos zum Werkstudenten-Gehalt und seiner Berechnung.

Werkstudent: Steuern mit dem Gehalts-Rechner ermitteln

Werkstudenten-Gehalt: Wie viel verdienen Berufseinsteiger?

Einige rechtliche Bestimmungen grenzen das Gehalt von Werkstudenten ein. Die untere Grenze bildet der Mindestlohn, der auch für diese Form der Beschäftigung gilt. Aktuell beträgt dieser 12 Euro pro Stunde. Nach oben deckelt das Gehalt von Werkstudenten vor allem die Zahl der Stunden, die wöchentlich gearbeitet werden darf. Grundsätzlich dürfen Werkstudenten in der Vorlesungszeit wöchentlich nicht mehr als 20 Stunden arbeiten, um ihre Privilegien in den unterschiedlichen Versicherungszweigen – darunter Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung – zu behalten. Denn: Regulär zahlen Werkstudenten keine Sozialversicherungsbeiträge. Den Beschäftigten bleibt dadurch mehr Netto-Gehalt, Arbeitgeber sparen an Lohnnebenkosten.

Übersteigt das Arbeitspensum innerhalb eines Zeitjahres (nicht Kalenderjahr) an mehr als 26 Wochen die 20 Stunden pro Woche, gilt das Studium offiziell nicht mehr als Schwerpunkt der eigentlichen Arbeitsleistung. In dem Fall droht ein Verlust der Versicherungsfreiheit.

Um das konkrete Zeitjahr zu ermitteln, wird vom voraussichtlichen Ende des Zeitraums, in dem Studierende mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten, ein Jahr zurückgerechnet. Das kann zum Beispiel das Ende der Semesterferien sein, in denen Studierende häufig mehr als 20 Stunden pro Woche bei ihrem Arbeitgeber arbeiten. Wichtig: In der Rentenversicherung besteht auch als Werkstudent grundsätzlich Versicherungspflicht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Brutto-Netto-Rechner – Wie viel Gehalt bleibt Ihnen übrig?