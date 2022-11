Wirtschaftsingenieur Gehalt Wie viel verdient ein Wirtschaftsingenieur in Deutschland?

Wirtschaftsingenieure sind gefragte Fachkräfte. Die Gehälter in der Branche liegen teilweise im sechsstelligen Bereich. Ein Überblick.

Düsseldorf Der gute Ruf des deutschen Ingenieurwesens hallt über weite Teile des Globus. Hierzulande mangelt es jedoch - nicht etwa an Qualität oder Reputation. Vielmehr treibt der Mangel an Fachkräften in der Branche sein Unwesen und sorgt dafür, dass zahlreiche Stellen unbesetzt bleiben.

Zwar zeigt eine kürzlich erschienene Statistik des Personaldienstleisters Hays und der Berliner Index-Gruppe, dass deutschlandweit in vielen Ingenieurberufen die Zahl der Stellenausschreibungen seit Jahresbeginn zurückgeht. Im Vergleich zum Vorjahr seien jedoch nach wie vor deutlich mehr Ingenieurstellen offen, erklärt Ingo Rauhut, Arbeitsmarktexperte beim Verein Deutscher Ingenieure (VDI).

So gilt: Ingenieure zählen nicht nur zu den gefragtesten Kräften in Deutschland, sondern auch zu den Topverdienern. Erfahren Sie hier, mit welchem Gehalt Sie als Wirtschaftsingenieur rechnen können.

Wie hoch ist das Einstiegsgehalt als Wirtschaftsingenieur?

Laut einer Gehaltsstudie des Technikportals „ingenieur.de“, für die im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Ingenieure in Deutschland befragt wurden, liegt das Einstiegsgehalt pro Jahr von studierten Wirtschaftsingenieuren im Median bei 49.992 Euro brutto (4.166 Euro im Monat). Einfluss auf das Einstiegsgehalt im Ingenieurwesen hat vor allem der akademische Grad, den ein Bewerber vorweisen kann. Ingenieure mit einem Masterabschluss erzielen laut Studie ein Jahresbrutto von 51.800 Euro. Das entspricht einem Bruttomonatsgehalt von rund 4.316 Euro.

Wie viel verdient man als Wirtschaftsingenieur im Monat?

Laut Jobbörse Indeed verdienen Wirtschaftsingenieure im Durchschnitt rund 57.173 Euro brutto im Jahr, also 4.764 Euro pro Monat. Stepstone errechnet einen Brutto-Monatsverdienst von rund 4.995 Euro für Wirtschaftsingenieure. Zum Vergleich: Über die gesamte Ingenieurbranche hinweg liegt das Durchschnittsgehalt bei etwa 5.360 Euro brutto im Monat. Das geht aus dem Stepstone-Gehaltsreport 2022 hervor.

Wo verdient man als Wirtschaftsingenieur am besten?

Einige Faktoren wirken sich unmittelbar auf das Gehalt aus – vom Arbeitgeber über das Bundesland bis hin zur Branche. Ist ein Unternehmen beispielsweise tarifgebunden, zahlt es im Durchschnitt höhere Gehälter als Firmen ohne Tarifbindung. Das zeigen zahlreiche Analysen und Untersuchungen.

Erst im vergangenen Monat kam es zu einem Durchbruch in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie. So steigen die Löhne und Gehälter in zwei Stufen um insgesamt 6,5 Prozent.

Auch die Größe des Unternehmens hat einen Einfluss auf das Gehalt. Global Player schneiden in Gehaltsstudien in der Regel besser ab als Start-ups oder mittelständische Unternehmen.

Dann wäre da noch die Branche: Laut Stepstone sind die Chancen für ein sechsstelliges Gehalt im Fahrzeugbau am höchsten. Zwölf Prozent der dort Beschäftigten verdienen mindestens 100.000 Euro im Jahr.

Wie kann ich mein Gehalt als Wirtschaftsingenieur steigern?

Um als Wirtschaftsingenieur Spitzengehälter zu erzielen, sind sowohl Personalverantwortung als auch jahrelange Berufserfahrung zwei Pflichtkriterien. So ist der Großteil der Beschäftigten, die 100.000 Euro oder mehr brutto im Jahr verdienen, in vorgesetzter Position. Konkret: Unter allen Ingenieuren, die sechsstellig verdienen, haben 65 Prozent Personalverantwortung. Das zeigt eine Untersuchung von Stepstone.

Dabei sind Personalverantwortung und Berufserfahrung eng miteinander verbunden. Berufseinsteiger übernehmen zu Beginn ihrer Karriere häufig noch keine Führungsrolle. Erst mit wachsender Berufserfahrung steigt der Verantwortungsbereich – und damit auch das Gehalt als Wirtschaftsingenieur.

