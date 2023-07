 Zeitmanagement: Wie Sie auf der Arbeit in weniger Zeit mehr schaffen

Düsseldorf „Wir müssen alle mehr arbeiten“, sagte im Juni Thomas de Maizière, Präsident des Evangelischen Kirchentages. Der Aufruf kollidiert mit dem, was sich viele deutsche Berufstätige wünschen: So ergab der Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass 53 Prozent der Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit gern reduzieren würden.

Und weniger Arbeitszeit heiße nicht gleichzeitig weniger Leistung, sagt der Psychologe Martin Krengel. Der Schlüssel zu mehr Effizienz lautet dem Experten zufolge: radikales Zeitmanagement. Dazu gehöre zum Beispiel, einen Großteil der Workload auf den Tagesbeginn zu legen: „Der Morgen ist die beste Zeit für anspruchsvolle und strategische Aufgaben. Dann ist man noch frisch und hat genügend Denk- und Willenskraft, um diese Aufgaben zu meistern.“

Auch Sie wollen dauerhaft weniger Stunden arbeiten – allerdings ohne durch ein Teilzeitmodell an Gehalt einzubüßen? Dann können Ihnen die fünf Zeitmanagement-Hacks helfen, die das Handelsblatt von zwei Experten eingeholt hat: dem Psychologen und Lerncoach Martin Krengel und der Wirtschaftspsychologin Katharina Ebner.

Zeitmanagement-Tipp eins: Das Taktprinzip

Beschäftigte sollten ihre Aufgaben klar strukturieren. Eine To-do-Liste ist ein guter Anfang, reicht aber nicht aus, um den gesamten Arbeitstag sinnvoll zu gliedern und durchdacht zu strukturieren. Dafür gibt es andere Tools und Methoden, etwa das Taktprinzip.

Laut Krengel sind Menschen nicht in der Lage, mehr als 60 bis maximal 90 Minuten konzentriert zu arbeiten. Diesem natürlichen Rhythmus folgt das Taktprinzip, das den Arbeitstag in Blöcke von 60 bis 90 Minuten einteilt. Zwischen den einzelnen Einheiten sei es wichtig, auf Pausen zu achten, sagt er.

Morgens sei, wie bereits beschrieben, Zeit für komplexe To-dos. Für Nachmittag und Abend eigneten sich „B-Projekte“ und Routineaufgaben, die weniger Konzentration erfordern. Der Vorteil: Unser Unterbewusstsein arbeitet an den am Morgen begonnenen Aufgaben weiter. Sind Sie in Ihrer Arbeit mit komplexen Problemen befasst – etwa der Neustrukturierung eines Teams oder technischen Details –, erhöht das Taktprinzip die Wahrscheinlichkeit, dass Sie schneller auf eine Lösung kommen.

Zeitmanagement-Tipp zwei: Auf Pausen achten

„Pausen sind der Produktivitätsbooster Nummer eins“, sagt Krengel. Außerdem fördern sie kreatives Denken. Der Experte weiter: „In der Pause kann sich das Gehirn erholen, die Neuronen vernetzen sich, und man sieht das große Ganze besser.“ Das ist gerade für Wissensarbeiter wichtig.

Doch wie schafft man es, regelmäßig Pausen einzulegen? Krengel rät, sich einen „Separator“ zu schaffen. „Pausen sollten dem Kontrastprinzip folgen, also eine Abwechslung zu der Tätigkeit sein, mit der man den größten Teil des Arbeitstages verbringt. Dann ist der Erholungseffekt am größten“, sagt er. Wer viel vor dem Bildschirm sitzt, sollte versuchen, sich in den Pausen zu bewegen und den Blick möglichst weit schweifen zu lassen.

Und wenn es mit den guten Vorsätzen nicht klappt? „Dann geht man zu Plan B oder C über“, rät Krengel. Statt eines langen Spaziergangs könnte man sich wenigstens fünf Minuten auf eine Parkbank setzen und Sonne tanken oder eine Minute auf die Dachterrasse gehen und frische Luft schnappen. „Wenn ich meine Vorsätze verkleinere, kann ich sie leichter in meinen Tagesablauf integrieren.“

Zeitmanagement-Tipp drei: Deadlines setzen – und einhalten

Klare und verbindliche Deadlines zwingen Beschäftigte dazu, ihre Aufgaben zu priorisieren. Das führt zu einer effizienteren Tagesplanung. Selbst gesetzte Deadlines, zusätzlich zu den bereits bestehenden Deadlines von außen, können also die Produktivität steigern.

Das Problem: Viele neigen dazu, selbst gesetzte Deadlines zu verschieben oder gar nicht einzuhalten. Was tun? Krengel empfiehlt, die Deadline im Kollegenkreis anzukündigen. „Man will sein Gesicht wahren und hält sich daher an die Deadline“, so der Experte. Auch digitale Tools, die bestimmte Websites zu einer festgelegten Uhrzeit blocken oder gleich den PC herunterfahren, helfen dabei, sich selbst zu disziplinieren.

Ein weiterer Trick: Wer sich mit Freunden zum Essen verabredet oder einen Sportkurs bucht, muss ebenfalls pünktlich das Büro verlassen.

Zeitmanagement-Tipp vier: Klare Grenzen ziehen

Durch Remote Work und Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr. Viele nutzen ihr Handy sowohl privat als auch beruflich und sind auch nach Feierabend erreichbar.

Diese ständige Erreichbarkeit führt zu Stress: einem Zustand, der sich nicht nur unangenehm anfühlt, sondern auch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. „Studien zeigen, dass ein aktives Handy in der Nähe einer Person deren neuronale Aktivität negativ beeinflusst“, sagt Psychologin Katharina Ebner. Für diesen Effekt reiche es schon, ein eingeschaltetes Handy auf dem Tisch vor sich liegen zu haben.

Ideal wäre es, das Handy in den Ruhe- oder Flugmodus zu versetzen und für eine gewisse Zeit beiseitezulegen. Für diejenigen, denen das schwerfällt, hat Ebner weitere Tipps:

Die eigene Sensibilität schärfen: Machen Sie sich regelmäßig bewusst, dass das Handy eine Störquelle ist und Sie sich damit aktiv selbst unterbrechen. Annahmen über die Erwartungen anderer hinterfragen: Manche Menschen zögern, ihr E-Mail-Postfach zu schließen oder den Flugmodus zu aktivieren, weil sie annehmen, dass Kollegen oder Vorgesetzte eine sofortige Antwort erwarten. Dies ist allerdings meistens nicht der Fall. Kennen auch Sie das Gefühl? Dann fragen Sie sich in solchen Situationen, ob tatsächlich jemand konkret von Ihnen verlangt hat, dass Sie sich zeitnah zurückmelden – oder ob nur Sie selbst davon ausgehen, dass Sie es müssen.

Zeitmanagement-Tipp fünf: Briefen Sie Ihre Führungskraft

Krengel empfiehlt überlasteten Mitarbeitern, ein Zeittagebuch zu führen, in dem sie festhalten, wie lange sie für bestimmte Aufgaben brauchen, wo die größten Probleme liegen und wie zufrieden sie insgesamt sind. Mitarbeiter können zum Beispiel eine Woche lang notieren, wie viel Zeit sie für verschiedene Aufgaben aufgewendet haben. So erhalten sie einen Überblick darüber, wie lange bestimmte Tasks typischerweise dauern. Im Zeittagebuch sollte der Beschäftigte auch seine Annahmen festhalten, zum Beispiel, dass er diese oder jene Aufgabe vorrangig bearbeitet hat, weil er davon ausgegangen ist, dass sie Priorität hat. Dieses Protokoll kann im Gespräch mit dem Vorgesetzten hilfreich sein, denn genau dieses Gespräch müsse man sich trauen, so Krengel.

Auch Psychologin Ebner rät, den Dialog mit dem Vorgesetzten zu suchen. „Klären Sie mit der Führungskraft, was konkret erwartet wird. Muss das E-Mail-Programm immer auf Stand-by sein, oder gibt es Zeiten, in denen es ausgeschaltet werden kann?“ Oft sind Vorgesetzte überrascht, wenn Mitarbeiter meinen, ständig online sein zu müssen – weil sie selbst diese Erwartung nie geäußert haben.

Beschäftigte müssen auch dann Grenzen setzen, wenn der Vorgesetzte zusätzliche Aufgaben verteilt, obwohl sie bereits ausgelastet sind. Krengel empfiehlt zu fragen, welche Aufgabe in diesem Fall von der To-do-Liste gestrichen werden kann.

Katharina Ebner stimmt dem zu: Mitarbeiter sollten klar sagen, dass es Konsequenzen hat, wenn sie die aktuelle Aufgabe unterbrechen. „Ich kann die Aufgabe jetzt erledigen, aber dann brauche ich länger, um mich wieder in die Aufgabe einzuarbeiten, an der ich gerade arbeite“, wäre eine mögliche Formulierung, sagt die Expertin. Ein positiver Nebeneffekt, wenn Sie regelmäßig so reagieren: Ihre Führungskraft erkennt womöglich selbst, dass es besser und effizienter ist, Sie nur in dringenden Fällen zu unterbrechen.

Erstpublikation: 02.07.2023, 14:00 Uhr.