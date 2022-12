Kommentar Der Klimaklub der G7 ist gut gemeint – aber am Ende auch nicht mehr als Symbolpolitik

Solange China nicht an Bord ist, droht dem Klub dasselbe Schicksal wie den Weltklimakonferenzen. Auch die Rolle der USA muss noch geklärt werden.

Berlin Als kämpferischer Klimaschützer ist Olaf Scholz in den vergangenen Jahren nicht in Erscheinung getreten. Allerdings hat er schon früh dafür geworben, einen „Klimaklub“ zu gründen, in dem sich Länder zusammenschließen, die gemeinsam an der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele arbeiten.

Die Idee folgt der Erkenntnis, dass die Klimaschutzbemühungen, die unter dem Dach der Vereinten Nationen stattfinden und in Form der Weltklimakonferenzen ihren alljährlichen Höhepunkt finden, nicht zu den erhofften Ergebnissen führen werden.

Das Grundproblem der Weltklimakonferenzen ist seit Jahren unübersehbar: Hier bekennen sich die Staaten zu Klimaschutzzielen, an die sie sich später nicht mehr erinnern. Das Maß an Verbindlichkeit ist erschreckend niedrig trotz der feierlichen Abschlusserklärungen am Ende eines jeden Gipfels.

