Kommentar Entfremdung im Herzen der EU – Frankreich driftet ab und Deutschland schläft

Bei der Stichwahl in Frankreich steht das als gesetzt geltende deutsch-französische Tandem auf dem Spiel. In Deutschland wollen das wenige begreifen.

In der Stichwahl tritt der Zentrist gegen die Rechtspopulistin an. (Foto: Bloomberg) Macron und Le Pen

Paris Manchmal wirken Deutschland und Frankreich wie ein altes Ehepaar, das sich nur noch wenig zu sagen hat, aber doch zusammenbleibt. Man hat sich an die Macken des anderen gewöhnt, die Kosten einer Trennung wären viel zu hoch. Und überhaupt: Was sollen die Nachbarn denken? Und wer bekäme im Scheidungsfall das gemeinsame Haus Europa?

Doch hinter der Fassade ist schon seit einiger Zeit eine Entfremdung zu spüren. Aktuell zeigt sich das am erstaunlichen Desinteresse der Deutschen an der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Eine Wahl, deren Ausgang im deutsch-französischen Trott aber plötzlich so richtig für Aufregung sorgen könnte. Denn das Risiko eines Siegs der Rechtspopulistin Marine Le Pen in der Stichwahl gegen Präsident Emmanuel Macron darf nicht unterschätzt werden.

Natürlich: Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht gerade zu Recht der russische Krieg gegen die Ukraine. Doch die Frankreich-Wahl ist mit dieser historischen Herausforderung für Deutschland und Europa direkt verknüpft: Unter einer Präsidentin Le Pen bestünde die Gefahr, dass Paris aus der westlichen Front gegen Wladimir Putin ausschert. Pläne für eine stärkere europäische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wären hinfällig.

Deutscher Wirtschaft droht Zeit der Unsicherheit

Auf die deutsche Wirtschaft käme in diesem Szenario eine Zeit großer Unsicherheit zu. Denn Frankreich ist einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland. Beide Länder sind Gründungsgaranten des Gemeinsamen Markts in der Europäischen Union. Zwar spricht Le Pen nicht mehr davon, aus der EU auszusteigen. Doch mit ihrer Politik würde sie den Euro destabilisieren und die europäischen Verträge aushöhlen.

Das französische Gegenstück zum deutschen Desinteresse ist eine ungesunde Fixierung auf das Nachbarland. Insbesondere bei wirtschaftlichen Entwicklungen gibt es den Reflex, die Bundesrepublik umgehend als Vergleichsmaßstab heranzuziehen. Das nährt wiederum die Vorstellung eines „deutschen Diktats“, bei dem Berlin den Franzosen in der EU aus eigenen wirtschaftlichen Interessen angeblich seine finanzpolitische Agenda aufzwingt.

Dieses deutschlandkritische Motiv gehört nicht nur zum Repertoire Le Pens, sondern auch zu dem des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon und des Rechtsnationalisten Éric Zemmour. Im ersten Wahlgang erreichten sie zusammengenommen gut 50 Prozent der Stimmen. EU-Skepsis und Abschottungssehnsüchte sind im französischen Mainstream angekommen.

Im Nachbarland ist etwas grundlegend ins Rutschen geraten. In Deutschland scheint man aber weiterhin von der Selbstverständlichkeit des deutsch-französischen Tandems auszugehen. Das ist ja seit Charles de Gaulle und Konrad Adenauer auch immer gut gegangen. Erst vor drei Jahren unterzeichneten beide Länder feierlich den Vertrag von Aachen, ein Update für den Élysée-Vertrag von 1963. Zumindest auf dem Papier ist die Kooperation gesichert.

Le Pen verurteile zwar den Krieg ist aber in der Vergangenheit durch ihre Putin-Nähe aufgefallen. (Foto: AP) Le Pen und Putin

Bei der französischen Stichwahl am 24. April könnte es ein böses Erwachen geben. Zwar ist die wahrscheinlichere Variante eine Wiederwahl Macrons. Doch die Umfragen und die Stimmung in Frankreich zeigen: Nie war die nationalistische Rechte näher an einer Machtübernahme.

Auch wenn sich der Präsident am Ende durchsetzt, wird er aller Voraussicht nach kein starkes Mandat für eine zweite Amtszeit erhalten. Die neuen Konfliktlinien dürften auch bei künftigen Wahlen den Rahmen setzen. Es wird höchste Zeit, dass Deutschland die veränderte Lage beim wichtigsten Partner in der EU zur Kenntnis nimmt.

