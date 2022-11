Liveblog zur Fußball-WM 2022 Deutsche Nationalmannschaft zur Mission „WM 2022 Katar“ mit Linienflug ab Frankfurt in den Oman gestartet

Fußball-Nationalteam ohne erkrankten ter Stegen nach Oman Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bricht zunächst ohne Torwart Marc-André ter Stegen zur Weltmeisterschaft in Katar auf. Der 30 Jahre alte Profi vom FC Barcelona ist an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt, wie der DFB am Montag wenige Stunden vor dem am Mittag geplanten Abflug des WM-Kaders in Frankfurt am Main mitteilte.



Ter Stegen war wie die weiteren 25 Akteure im Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick am Sonntagabend zum Treffpunkt in einem Frankfurter Flughafenhotel angereist. Wann die Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer nachreisen kann, ist offen. Erst müsse er gesund werden.

Der DFB-Tross macht auf dem Weg nach Katar zunächst noch Zwischenstation im Oman: Nach der Ankunft in Maskat am späten Abend (Ortszeit) bezieht die Nationalmannschaft ein Hotel direkt am Strand von Maskat. An diesem Mittwoch (18 Uhr/RTL) bestreitet die DFB-Auswahl dann in Omans Hauptstadt gegen die dortige Nationalmannschaft ein letztes Testspiel vor der WM, die am kommenden Sonntag in Katar beginnt. Sie bezieht ihr Quartier im WM-Gastgeberland schließlich nach der Weiterreise an diesem Donnerstag.