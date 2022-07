Asia Techonomics Darum ist die Bahn in Japan so pünktlich

In Japan gibt es kein Chaos an Flughäfen, kaum verspätete Züge. Warum das so ist, erklärt Japan-Korrespondent Martin Kölling.

Reisende aus aller Welt schätzen die japanischen Schnellzüge. (Foto: dpa) Shinkansen in der Präfektur Kanagawa

Tokio Meine jüngste Deutschlandreise glich einem wirtschaftlichen Kulturschock. Dass die Bahn oft nicht pünktlich fährt, das weiß ich inzwischen. Das Chaos an vielen Flughäfen führte mir aber frisch vor Augen, was in Deutschland in vielen Dienstleistungsbereichen falsch und in Japan richtig läuft: Im Mittelpunkt steht das Verständnis von Effizienz und Kundendienst – mit direkten Auswirkungen auf unternehmerische und technologische Entscheidungen.

In Deutschland wird Effizienz von der Seite des Kapitals her definiert. Es geht darum, Renditen zu maximieren sowie Investitionen und Kosten zu senken. Wie die Schlangen an Flughäfen und die Verspätungen bei der Deutschen Bahn zeigen, wird Service in diesem Denken offenbar so verstanden, dass der Kunde dem Firmengewinn dient – und nicht vorrangig das Unternehmen dem Kunden.