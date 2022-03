Gastkommentar – Expertenrat Ein Kriegseintritt kann keine CEO-Entscheidung sein

Viele Tech- und IT-Unternehmen sind wichtige Teile globaler Infrastrukturen geworden. „Raus aus Russland?“ ist deshalb kompliziert, erklärt Christoph Bornschein.

Für viele Unternehmen ist es schwieriger, die Verbindungen nach Russland zu kappen, als es auf den ersten Blick aussieht. (Foto: IMAGO/SNA) Geschlossener Louis-Vuitton-Shop in Moskau

Es gebe keine Zwischentöne, sondern nur schwarz oder weiß, gut oder böse. „Stop supporting your products in Russia, stop the war!“, twitterte Wolodymyr Selenskyj am 13. März, adressiert an die Cloud- und Softwareunternehmen Microsoft, SAP und Oracle. Einige Tage später postete sein Vizepremier ein Video von Verletzten, Toten und russischen Angriffen auf zivile Gebäude: „Do you support this, @SAP?“.

Der Macht und der Verantwortung der Infrastrukturbetreiber wurde selten derart eindringlich Rechnung getragen. Spürbar unter Druck listete der offizielle Oracle-Account schon am Abend des 13. März in seiner Antwort auf Selenskyi auf, in welchem Maße sich das Unternehmen bereits aus Russland zurückgezogen hat. Dabei ging das Unternehmen zumindest seiner Aussage nach weiter als vergleichbare Unternehmen.