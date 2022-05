Gastkommentar – Expertenrat Reismilch statt Tequila Sunrise: Warum Detox-Partys eine umstrittene Mode sind

Menschen, die gesund feiern: In deutschen Großstädten liegen Detox-Partys im Trend. Aus Medizinersicht gibt es an dem Konzept einiges zu kritisieren.

Gesunde Getränke sollen den Körper von Giften befreien. Doch der Detox-Trend ist aus medizinischer Sicht fraglich. (Foto: IMAGO) Reismilch

Nach dem Winter, so sagt uns eine innere Stimme, sollten wir mal wieder stärker auf Fitness und Figur achten. Immerhin steht in nicht so ferner Zukunft ein Badeurlaub auf dem Programm.

Schon das katholische Fasten vor Ostern war ein Ritual, das die Winterzeit beenden sollte. Nach dem vergangenen Corona-Winter bricht sich dieses Bedürfnis momentan auch bei vielen Führungskräften verstärkt Bahn.

Grundsätzlich ist aus medizinischer Sicht dieser Drang nicht falsch. Vor einem aktuellen Trend möchte ich indes warnen: In vielen Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Köln gibt es derzeit sogenannte „Detox-Partys“ oder auch „Detox-Nights“, auf denen es weder Alkohol noch Cola zu trinken gibt. Und auch keine anderen zuckerhaltigen Getränke.

Aufgetischt werden Smoothies, Obst und Gemüse, Reismilchsaft und Kokoswasser. Wie oft bei Zeitgeistigem kommt diese Mode aus den USA. In Skandinavien sind alkoholfreie Clubabende ebenfalls in Mode.