Gastkommentar – Expertenrat Toxische Maskulinität: Wie verletzlich ist Wladimir Putin?

Durch den Ukrainekrieg bekommt die Figur des allmächtigen Alleinherrschers neue Bedeutung. Doch das Bild des körperlich und geistig starken Mannes wird zunehmend brüchig.

Das Aussehen des russischen Präsidenten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

In einer modernen Unternehmensführung haben alte Muster ausgedient. Machos, Patriarchen und Alleinherrscher werden zunehmend aussortiert. Gleichzeitig erleben wir in der Weltpolitik eine unheilvolle Renaissance toxischer Männlichkeit.

Es ist ja nicht nur Wladimir Putin, der durch seinen Angriffskrieg Kriegsverbrechen seiner Armee in der Ukraine verantwortet. Auch die Lukaschenkos, Trumps, Bolsonaros, Kims und Erdogans bauen ihre Macht auf einem Männerbild des harten Typen auf, das wir in Deutschland in weiten Kreisen ablehnen.

Die Mobilisierung des Männlichkeitskults funktioniert aber nur, wenn der Alleinherrscher gleichzeitig Gesundheit und Fitness ausstrahlt. Wer mit Manipulation, Skrupellosigkeit und der Bereitschaft, Menschen zu opfern, regiert, der darf selbst keine gesundheitliche Schwäche zeigen.

