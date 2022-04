Gastkommentar Energiesteuern hoch und nicht runter

Senkungen von Energiesteuern helfen Putin, Ölstaaten und Energiekonzernen. Hohe Energiesteuern und Freibeträge führen hingegen zu Energieeinsparungen, meint Marcus Schreiber.

Trotz schmerzhafter Energiepreise sind die Konsumgewohnheiten oft unverändert. (Foto: dpa) Erdgasspeicher

Robert Habeck wurde kürzlich in einem Interview gefragt, ob der Ukrainekrieg jetzt nicht die perfekte Gelegenheit sei, die Energiewende voranzubringen. Er hatte geantwortet, dem Leid der Menschen sei nichts Positives abzugewinnen. Ich schließe mich dieser Formulierung uneingeschränkt an, halte mich aber gleichzeitig für einen Optimisten (am Rande der Idiotie) und als solcher hoffe ich, dass Gesellschaft, Politik und Wissenschaft zurzeit viel lernen.

Wir erleben durch den Ukrainekrieg nämlich gerade eine gigantische Feldstudie zur tatsächlichen Reaktion von Autofahrern und Haushalten auf die stark gestiegenen Benzin- und Energiepreise. Bis dato gab es dazu nur modellbasierte Annahmen. Ich habe keine verlässlichen Daten zum Gas- und Ölverbrauch im Januar und Februar gefunden und muss mich daher auf meinen nicht sauber geeichten „Stau-O-Meter“ verlassen mit meiner Schätzung, wie lang der Pendler- und Wochenendstau zu einer gegebenen Uhrzeit in diesen Tagen noch ist. Meine These lautet: die Leute fahren wie eh und je.