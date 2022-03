Gastkommentar – Expertenrat Putins Krieg offenbart das Dilemma der fossilen Weltordnung

Russlands Präsident finanziert seinen schmutzigen Krieg mit fossilen Energien. In Europa beginnt derweil der Kaltstart in die postfossile Ära.

Russlands Präsident führt einen blutigen Krieg – und verbietet seinem eigenen Land die Zukunft. (Foto: AP) Anti-Putin-Plakate in Warschau

Mit dem Angriff auf den Nachbarstaat Ukraine kämpft Wladimir Putin gegen Errungenschaften (Demokratie, Freiheit, Energietransformation), die er selbst im eigenen Land nicht zustande bringt und die er fürchtet wie der Teufel das Weihwasser.

Putins Angriff auf die Ukraine hat keine neue Weltordnung etabliert, wie in den ersten Tagen danach oft zu lesen war.

Putins Krieg ist die brutale Reaktion auf eine politische und wirtschaftliche Disruption, die bereits seit gut einem Jahrzehnt Faktizität erlangt hat.

In der multipolaren Weltordnung, wie sie sich in den 2000er-Jahren entwickelt hat, gibt es keine Pax Americana mehr. Die Ära des Mauerfalls ist einer Situation gewichen, in der ein Ensemble an heterogenen Staaten aufgefordert ist, ein neues globales Machtgleichgewicht herzustellen.

Die Transformation des globalen Energiesystems ist eine entscheidende Variable (oder Megatrend) dieser im Entstehen begriffenen neuen geopolitischen Lage.

Wir erleben das Endspiel unseres fossilen Lebensstils

