Gastkommentar 50 Prozent aller kleinen und mittleren Handelszentren sind künftig überflüssig – und das ist gut so

Ich gestehe: Auch ich liebte früher das Leben in den kleineren Zentren. Nur zu gern erinnere ich mich an meine Kindheit und an die Glücksgefühle in meinem Bauch beim Einkaufen mit meinen Eltern. Aber das ist schon lange her, heute kaufe ich fast die Hälfte aller Artikel online.

Die Romantisierung der Klein- und Mittelzentren entspricht einfach nicht mehr der Realität: Die immer gleichen Kleider- und Drogerieketten, Bäckereien, Fast-Food-Läden und Spielotheken versetzen nun wirklich niemanden in freudige Kauflaune. Umso weniger, wenn ich stattdessen im Umkreis von 50 bis 80 Kilometern in die große Stadt fahren und dort einen ganzen Erlebnistag verbringen kann.

Aktuell wollen Stadträte und Wirtschaftsförderer um jeden Preis den Handel retten. Ihre Grundhaltung in allen Ehren, aber blinder Optimismus hilft niemandem weiter. Um es deutlich zu sagen: In ihrer heutigen Struktur haben viele deutsche Klein- und Mittelstädte schon in naher Zukunft keine Überlebenschance mehr. Spätestens in zehn Jahren werden etwa 50 Prozent von ihnen als Handelszentren überflüssig geworden sein.

Außerhalb der Großstädte ist der Niedergang des Handels nicht mehr aufzuhalten

Aktuelle Zahlen zeigen, dass es gar keine Alternative zur Neuausrichtung der Zentren gibt: Die Konsumlaune der Deutschen ist so schlecht wie schon seit über 30 Jahren nicht mehr. Der Umsatz im deutschen Handel wächst zwar weiterhin, aber leider nicht für den klassischen Innenstadthandel: Der Großteil des Wachstums von 7,5 Prozent im Jahr 2022 entfällt auf höhere Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren.

Zugleich kennt der Onlinehandel seit Jahren fast nur eine Richtung: nach oben. Im Jahr 2021 stieg er in Deutschland nach Angaben von Statista um 19,1 Prozent auf 87 Milliarden Euro. Die aktuelle Umsatzdelle dürfte nur vorübergehend sein.

Besonders fatal: Gerade was früher klassisch in der Innenstadt gekauft wurde wie Mode, Schmuck und Accessoires, Freizeit- und Hobbyartikel sowie Elektronik hat jetzt die höchsten Onlineanteile.

Veränderungen in unserer Gesellschaft beschleunigen die Entwicklung. Heute sind oft beide Partner berufstätig. Laut Statistischem Bundesamt arbeiten bereits glücklicherweise mehr als 70 Prozent aller Mütter in Teil- oder Vollzeit. In der Folge wird sich der Trend weiter zum Wochenend- und Erlebniseinkauf verschieben – und zum E-Commerce.

Kurz gesagt: Wenn du nicht Berlin, Münster, München oder Düsseldorf bist, dann wird der Niedergang des Handels bei dir nicht mehr aufzuhalten sein. Experten rechnen in absehbarer Zeit mit weiteren 50.000 Ladenschließungen. Aber ist das eigentlich schlimm? Nicht, wenn wir es als Chance zu einer echten Veränderung begreifen.

Ein lebendiges Zentrum braucht nicht unbedingt einen klassischen Handel

Meine Vision: Wandel statt Handel. Denn abgesehen von der Nahversorgung braucht ein lebenswertes und lebendiges Zentrum nicht zwangsläufig einen klassischen Handel. Die Kommunen können sich stattdessen auf die eigenen Stärken besinnen: Nähe, Zusammenhalt, Natur, günstigere Grundstücke und Mietpreise und den liebenswerten Charme der Klein- und Mittelorte.

Doch es braucht nicht nur ein radikales Umdenken, sondern vor allem überregionale Abstimmung. Diejenigen Kommunen, die strukturell die Bedingungen erfüllen, weiterhin als Einkaufszentren zu bestehen, bauen ihren Handel innovativ aus und werden dabei von ihren Nachbarkommunen unterstützt, statt sich auch noch gegenseitig die verbleibenden Umsätze zu kannibalisieren.

Die anderen Kommunen begreifen das als Chance, sich völlig neu zu erfinden. Am Ende dieses Wandlungsprozesses sollten Klein- und Mittelzentren stehen, in denen sich die Menschen wieder gern zum Wohnen, Arbeiten, für die Gemeinschaft, für Aktivitäten und zum gegenseitigen Austausch aufhalten. Dafür müssten Kommunen, Kulturschaffende, Immobilieneigentümer und Bürger gemeinsam ein Konzept entwickeln, das ihr Zentrum unverwechselbar macht.

Natürlich brauchen wir dafür die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen. Warum ist es immer noch nicht zulässig, in Handelsimmobilien zu leben? Wäre das möglich, könnte man beispielsweise Ladenlokale in Wohnraum oder Büros umfunktionieren.

In brachliegenden Immobilien könnten Coworking-Flächen, Gastronomie, Sport, Bibliotheken, Jugendzentren oder Kunst- und Kulturstätten entstehen. Zeitgleich integrieren wir Spielplätze in das Zentrum und bieten mehr Veranstaltungen und größere Märkte in der Stadt an. Die Faustformel lautet: Kommt Leben zurück ins Zentrum, kommen im nächsten Schritt auch wieder individuelle und großartige Handelskonzepte zurück.

Klingt wie ein Traum? Ich bin überzeugt davon, dass diese Vision Wirklichkeit werden kann – wenn wir nur den Mut haben, uns aus alten Denkmustern zu lösen und völlig neue Wege einzuschlagen. Gemeinsam nach vorn.

Der Autor:

Marcus Diekmann ist Digitalberater.



