Gastkommentar Als Lehre aus dem Ukraine-Krieg: Nur glaubwürdige Abschreckung schützt

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine braucht Europa endlich eine abgestimmte, wehrhafte Sicherheitspolitik, meint René Obermann.

(Foto: Bloomberg via Getty Images) René Obermann

Fast über Nacht hat Deutschland jüngst die weitreichendsten Änderungen seiner Außen- und Sicherheitspolitik seit 30 Jahren beschlossen. Kanzler Olaf Scholz kündigte ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Verteidigung an und will künftig jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr ausgeben. Wenn das so umgesetzt wird, würde Berlin nicht nur eine seit Langem vereinbarte Nato-Verpflichtung erfüllen, sondern überträfe sie sogar.

Diese Veränderungen sind mit einer Geschwindigkeit und Entschlossenheit erfolgt, die selbst erfahrene Sicherheitsexperten verblüfften. Der neue Kurs ist auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass unsere Freiheit konkret bedroht ist. Die Gräueltaten des derzeitigen Kriegs, das Leid und der erbitterte Widerstand der Menschen in der Ukraine haben ein großes Gefühl der Dringlichkeit geschaffen. Plötzlich erreichen die EU-Mitglieder jenen Konsens, den man zuvor oft schmerzhaft vermisst hatte. Das könnte tektonische Verschiebungen zur Folge haben.

In den nächsten Jahren entsteht hoffentlich eine moderne, integriert und effizient geführte europäische Streitkraft. Die könnte einer ebenfalls integrierten Außenpolitik Europas mehr Gewicht geben, weil sie Aggressoren wirksam abschrecken würde. Es ist ermutigend, dass Europa nun endlich an einem Strang zieht – die neue Einigkeit muss aber über die aktuelle Bedrohungslage hinaus Bestand haben. Deshalb müssen wir jetzt eine langfristige Transformation unserer Sicherheitspolitik einleiten.

Nur glaubwürdige Abschreckung schützt

Angesichts der impliziten Drohung des russischen Präsidenten, gegebenenfalls sogar Atomwaffen einzusetzen, schützt letztlich nur glaubwürdige militärische Abschreckung. So schlimm es klingt, aber wir dürfen nicht erpressbar sein durch sein Arsenal der Furchtbarkeit. In Friedenszeiten sehen sich Politikerinnen und Politiker mitunter üblen Angriffen ausgesetzt, wenn sie Strategien verfolgen, die der Gesellschaft kurzfristig Lasten auferlegen, deren Nutzen aber erst langfristig erkennbar ist oder, aufgrund seiner präventiven Natur, gar nicht erst sichtbar wird – außer eben in Gestalt des Friedens, den wir lange für selbstverständlich gehalten haben.

Das gilt auch für die Verteidigungspolitik. Und jetzt, nach der eingeleiteten Zeitenwende? Wir müssen unsere Politikerinnen und Politiker besser schützen und ihre Arbeit stärker unterstützen. Wie sollen sie sonst die Kraft und den Mut für Präventionspolitik aufbringen? Eine solche Politik ist umso dringlicher, als die Welt offenbar in einen Dauerkrisenmodus gerät. Die nächsten Konflikte zeichnen sich schon ab oder laufen bereits im Hintergrund.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Bundesregierung hat sich vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs zu einem Paradigmenwechsel entschlossen. Trotz der bedrückenden aktuellen Lage muss es schon jetzt auch darum gehen, sich den drängenden Zukunftsfragen zu stellen: Können wir den Schalter dauerhaft umlegen, um Kriege in Europa durch glaubwürdige Abschreckung künftig abzuwenden? Wie überwinden wir das kurzfristige Denken in Legislaturperioden, wenn es um geopolitische Entwicklungen geht? Gelingt es uns endlich, etwa in Fragen der Rohstoffversorgung, strategische Weitsicht zu entwickeln?

Gute Zusammenarbeit statt endlose Debatten

Diese Fragen stellen sich übrigens auch in Wahlkampfzeiten. Der letzte Bundestagswahlkampf war in puncto strategischer Weitsicht ein Totalausfall. Außenwirtschaftliche Fragen und geopolitische Entwicklungen spielten so gut wie keine Rolle. Immerhin lassen die Reaktionen der vergangenen Wochen hoffen, dass Europa Veränderung kann – und Geschlossenheit. Es liegt an allen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere aber an Frankreich und Deutschland, jetzt die notwendigen Veränderungen voranzutreiben und dabei möglichst alle Partner mitzunehmen.

Für eine wehrhafte EU-Außenpolitik brauchen wir gute Zusammenarbeit, aber keine endlosen Debatten und auch nicht zwingend Einstimmigkeit im Europäischen Rat. In Deutschland müssen wir endlich bereit sein, umfassende strukturelle Anpassungen vorzunehmen, etwa im Vergaberecht und dem Beschaffungswesen der Bundeswehr. Im Übrigen ist trotz des Brexits eine enge Zusammenarbeit der EU-Länder mit Großbritannien unverzichtbar, wenn es um die Entwicklung moderner Sicherheitssysteme geht.

Ferner dürfen wir unsere Sicherheitsindustrien nicht länger durch die nationale Brille betrachten. Stattdessen müssen wir gemeinsame Projekte und Anstrengungen zur Sicherung europäischer Souveränität verstärken. Im Vordergrund hat das gemeinsame Ergebnis für Europa zu stehen – die Zeit der partikularen, nationalen Interessenvertretung ist vorbei. Nur so können wir Souveränität bei Schlüsseltechnologien erreichen, die Europas Sicherheit dienen.

Ein Ruck muss durch den alten Kontinent gehen

Es braucht aber nicht nur höhere Verteidigungsetats, damit ein Ruck durch den alten Kontinent geht. Auch die großen Industriepartner der Staaten dies- und jenseits des Rheins müssen Verantwortung übernehmen, wenn wir Zukunftsprojekte wie das gemeinsame europäische Kampfflugzeugsystem realisieren möchten, das unter dem Kürzel FCAS oder Future Combat Air System firmiert. Die Kernunternehmen müssen bereit sein, ihre Expertise zu bündeln – aus Überzeugung für ein souveränes Europa.

Die erforderlichen technologischen Sprünge bei FCAS erreichen wir nicht, wenn wir uns an geradezu kindlich anmutenden nationalen Führungsdebatten zu entzweien drohen. Für Europa steht bei FCAS, das auf der Schwelle zum Eintritt in die Entwicklungsphase steht, viel auf dem Spiel – und zwar nicht nur militärisch. Denn das Programm bietet uns auch die Chance, bei der Cloud-Konsolidierung die Abhängigkeit von nichteuropäischen Anbietern entscheidend zu verringern. So viel kann ich sagen: Airbus, das wie kein zweites Unternehmen auf multinationaler, europäischer Kooperation fußt, ist bereit, hierfür alles in die Waagschale zu werfen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse entbehrt es übrigens nicht einer gewissen Ironie, dass Airbus im vergangenen Jahr um die Aufnahme in den Dax 40 kämpfen musste, nur weil wir europäische Verteidigungstechnologie entwickeln. Unsere Eurofighter beispielsweise bilden derzeit einen Eckpfeiler der Nato-Einsätze in Rumänien, Bulgarien und Polen. Unsere Transportflugzeuge A400M wurden 2021 bei der Evakuierung von Kabul eingesetzt. Auch in diesen Tagen spielen sie eine tragende Rolle.

Künftig darf es in Europa keinen Krieg mehr geben

Noch vor Kurzem sollte der Zugang zum Kapitalmarkt für Unternehmen der Verteidigungsindustrie in der EU weiter erschwert werden. Die Entwürfe zur neuen „social taxonomy“ ließen in dieser Beziehung nichts Gutes ahnen. Manche Banken, auch in Deutschland, hatten bereits angekündigt, sie wollten wichtige Unternehmen der Verteidigungsindustrie künftig nicht mehr finanzieren.

Inzwischen ist diese Taxonomie-Debatte erst einmal verstummt. Mal sehen, ob sie später wieder Fahrt aufnimmt. Der Sicherheit Europas würde das jedenfalls nicht dienen. Denn fest steht: Demokratie, Menschenrechte und Freiheit sind nicht gottgegeben, sie müssen leider zunehmend verteidigt werden. Gerade wegen unserer deutschen Vergangenheit haben wir die Pflicht, dafür zu sorgen, dass es künftig in Europa keinen Krieg mehr gibt. Das aber gelingt nur, wenn wir durch glaubwürdige Abschreckung unsere Entschlossenheit zur Verteidigung unter Beweis stellen.

Der Autor: René Obermann ist Vorsitzender des Verwaltungsrats von Airbus und Co-Chef Europa des Private-Equity-Unternehmens Warburg Pincus.

Mehr: Die Milliarden für die Bundeswehr sind erst der Anfang