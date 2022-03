Gastkommentar Auch kleinere Projekte haben in der zukünftigen Wasserstofflandschaft großes Potenzial

Laut nationaler Wasserstoffstrategie der Bundesregierung soll als Teil des Markthochlaufs von Wasserstofftechnologien im ersten Schritt bis 2030 eine starke und nachhaltige inländische Wasserstoffproduktion und Wasserstoffverwendung – ein „Heimatmarkt“ – aufgebaut werden. Die innerhalb der nationalen Wasserstoffstrategie beschriebene Notwendigkeit, einen solchen Markt aufzubauen, ist zwar lobenswert. Die Umsetzung liest sich vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse allerdings eher wie ein notwendiges Übel aus einer Zeit, in der Themen wie Energieversorgungskrise oder die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus dem Ausland kaum eine Rolle gespielt haben.

Dass eine lokale Erzeugung von grünem Wasserstoff den zukünftigen Bedarf nicht decken kann, steht außer Frage. Der ständige Verweis darauf ist für den geplanten nationalen Markthochlauf allerdings wie Sand im Getriebe und führt die Aussicht auf die zeitnahe Etablierung eines starken und nachhaltigen Heimatmarkts teilweise ad absurdum.

Angesichts der wachsenden Zweifel an der Zuverlässigkeit von konventionellen Energieträgern sollten die Anreize für den Aufbau und Betrieb von Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff jetzt besonders stark in den Vordergrund gerückt werden. Dadurch könnte sich der „Heimatmarkt“ schon vor 2030 in ein bundesweites und unabhängiges Wasserstoff-Versorgungsnetz umwandeln, in dem auf jeder Anwendungsebene und Druckstufe die Industrie und die Mobilitätslandschaft von dem lokal erzeugten, grünen Wasserstoff profitieren.

Plötzlich können sich die meisten Gasnetzbetreiber vorstellen, schon zeitnah Wasserstoff statt Erdgas durch ihre Leitungen fließen zu lassen. Und auch beim Blick auf die nächste Dieselabrechnung der eigenen Nutzfahrzeugflotte wird den meisten Logistikunternehmen die Möglichkeit einer Testphase von alternativ angetriebenen Lkw wohl nicht schnell genug kommen können. In beiden Fällen wäre die Umstellung auf Wasserstofftechnologie schon jetzt möglich.

Doch woher soll dieser Wasserstoff nun genau kommen? Je schneller und unkomplizierter vor allem der breite Mittelstand Wasserstofferzeugungsanlagen in einer Größenordnung von zwei bis fünf Megawatt (MW) genehmigt bekommt, desto größer ist die Chance, ganzheitlich und entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieversorgung nicht nur nachhaltiger, sondern auch unabhängiger zu werden.

Die Bundesregierung sieht bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von etwa 100 Terawattstunden (TWh). Um einen Teil dieses Bedarfs zu decken, sollen bis zum Jahr 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu fünf GW Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. Dies entspricht einer grünen Wasserstoffproduktion von bis zu 14 TWh pro Jahr.

Würde man annehmen, dass diese Produktion ausschließlich durch kleinere, dezentrale Erzeugungsanlagen zwischen zwei und fünf MW erfolgt, müssten jährlich zwischen 80 und 150 Elektrolyseure neu in Betrieb gehen. Die heutigen Investitionskosten in ein solches Projekt können dabei mit der Investition in eine neue Windkraftanlage an Land verglichen werden.

Auch die zu erwartende Kostendegression, die aus der technologischen Weiterentwicklung sowie den mit dem Markthochlauf verbundenen Skaleneffekten in der Produktion einhergeht, ist mit dem historischen Verlauf zum Ausbau der Windenergie vergleichbar.

Wie diese Umsetzung in der Praxis aussehen könnte, zeigt das geplante Wasserstoffprojekt „Wind2Move“ der Firma Davids, welches eines der Treiber im Bereich der Wasserstoffaktivitäten des Kreises Dürens in NRW werden und den Strukturwandel in dieser Post-Kohleregion mit vorantreiben soll. Das Ziel von „Wind2Move“ ist lokal erzeugter, grüner Wasserstoff, der ortsansässigen Logistikunternehmen zur Verfügung gestellt und durch die Betankung von Nutzfahrzeugen direkt auf die Straße gebracht wird.

An dem geplanten Standort versorgen dann zwei direkt angebundene Post-EEG-Windkraftanlagen mit 3MW sowie eine PV-Freiflächenanlage mit 6MW einen 2MW PEM-Elektrolyseur mit grünem Strom, welcher im ersten Schritt jährlich circa 200 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugt. Unmittelbar neben der Erzeugungsanlage wird eine öffentliche H2-Tankstelle zur flexiblen Betankung von Nutzfahrzeugen im rheinischen Revier errichtet.

Für einen zukünftigen Markt-Benefit von Wasserstofferzeugungsanlagen ist es zwar unabdingbar, dass die genannte Kostendegression anhand integrierter H2-Systeme und deren konkreten Anwendungen durch Projekte wie „Wind2Move“ vorangebracht werden. So wie das EEG seit dem Jahr 2000 den Markthochlauf der Windenergie gefördert hat, müssen parallel dazu allerdings auch auf regulatorischer Ebene Anreize für die grüne Wasserstofferzeugung geschaffen werden.

Die Anpassung der Wasserstoffentstehungskosten auf der Ausgabenseite oder die Erhöhung der CO2-Zertifikate beziehungsweise die Etablierung von „Carbon Contracts for Difference“ zur Verbesserung der Einnahmenseite sind erheblich von externen Entscheidungen insbesondere auf EU- und Bundesebene betroffen. Ein einheitlicher, digital zertifizierter Austausch von grünen Gasen und CO2-Zertifikaten mit klaren Regelungen könnte der Weg zur wirtschaftlichen Erzeugung von grünem Wasserstoff sein.

Nur so können mittelständige Unternehmen wie Davids auch zukünftig die Energiewende dort mitgestalten, wo sie ihren Ursprung hat: Bei einer nachhaltigen Nutzung von grüner Primärenergie, mit dem Fokus lokal, zirkulär und klimaneutral wirtschaften zu können. Schließlich haben auch vermeintlich kleine Projekte im Dschungel der zukünftigen Wasserstofflandschaft großes Potenzial, ihren Teil zu einem nachhaltigen und unabhängigen Energiemarkt beizutragen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung nicht wie zu Beginn des Ausbaus der Windkraft in der Illusion endet, man sei als Technologie-Vorreiter bereits auf dem besten Wege hin zu einer Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energieträger. Die jüngsten Ereignisse sollten dabei als Katalysator für den Wasserstoff und nicht als Bremse durch das Festhalten an konventionellen Energieträgern genutzt werden.

Robyn Solty leitet innerhalb der familiengeführten Firmengruppe Davids die Sparte Erneuerbare Energien.

