Gastkommentar Befreiungsschlag in der Krise: Wir brauchen eine Offensive bei Investitionen in Energieeffizienz

Die Politik muss jetzt massiv Investitionen fördern, die helfen, Energie zu sparen. Das lindert die Last der hohen Preise und schiebt das Wachstum an, meint Martin Bornholdt.

(Foto: Marco Urban für Handelsblatt) Martin Bornholdt

Der Wirtschaftskrieg als Folge von Russlands Überfall auf die Ukraine hat die Energiepreise auf einen Höhenflug getrieben, der vor Kurzem noch unvorstellbar gewesen wäre. Die schmerzhaften und teilweise existenzgefährdenden Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen versucht die Bundesregierung mit immer neuen Entlastungspaketen abzufedern.

So richtig dies kurzfristig aus sozialen und ökonomischen Erwägungen ist: Das Problem lösen diese Maßnahmen nicht. Viele Menschen werden spätestens nächstes Jahr Mehrkosten von mehreren Tausend Euro ereilen. Besonders betroffen sind diejenigen, die in unsanierten Gebäuden leben.

Fast jedes dritte Wohnhaus in Deutschland fällt in die Effizienzklassen G und H und verbraucht jährlich mehr als 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. In ihnen wohnen häufig Menschen mit geringem Einkommen. Für sie erweist sich die Energiepreiskrise jetzt als Katastrophe.

Bislang fehlten ausreichende Anreize für Investitionen in Energieeffizienz