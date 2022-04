Gastkommentar Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich steht die Zukunft Europas auf dem Spiel

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Stichwahl noch lange nicht gewonnen. Ein Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen würde Europa spalten, meint Cornelia Woll.

Cornelia Woll ist Professorin für Politikwissenschaft und Präsidentin der Hertie School in Berlin. (Foto: Hertie School) Die Autorin

Aufatmen in Europa? Mit Erleichterung haben viele Beobachter und europäische Regierungschefs die Ergebnisse des ersten Wahlgangs der französischen Präsidentschaftswahl aufgenommen.

Emmanuel Macron schnitt besser ab als erwartet und muss wie schon 2017 in die Stichwahl gegen Marine Le Pen. Dass Macron am 24. April gestärkt in den Zweikampf gegen die Rechtspopulistin gehen wird, ist jedoch ein verzerrtes Bild.

Im Vergleich zu 2017 hat sich das gesellschaftliche und parteipolitische Koordinatensystem in Frankreich deutlich verschoben. Es ist nicht auszuschließen, dass davon am Ende Le Pen profitieren könnte und in den Élyséepalast einziehen wird.

Die Zahlen aus dem ersten Wahlgang geben Aufschluss über die derzeitige Lage in Frankreich. Sie zeichnen das Bild einer tief gespaltenen Nation, in dem die einstigen Volksparteien vollständig kollabiert sind.

