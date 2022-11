Gastkommentar Bei New Work geht es nicht um Zufriedenheit

Wir stehen vor ungewohnt großen Herausforderungen. Unternehmen sollten sich deshalb fragen, unter welchen Bedingungen Menschen neue Lösungsansätze entwickeln und ihre Produktivität steigern. Die Rede ist von New Work.

Der Umstand, dass unser Gehirn mehr Rezeptoren für Negatives als für Positives aufweist, lässt Menschen in Drucksituationen allerdings überwiegend auf Bewährtes zurückgreifen, intuitiv Erfolgsmodelle der Vergangenheit aktivieren und auf die problematischen Umstände fokussieren. Das verhindert den aktuell so nötigen Musterwechsel. Die nötige Veränderung folgt daher gerade nicht automatisch aus der Dringlichkeit der Situation.

Derzeit würden über die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland ihre Arbeit aufgeben, wenn sie sich das finanziell leisten könnten; dieses Umfrageergebnis aus der deutschen Wirtschaft bildet den Tiefpunkt der konstant schlechten Ergebnisse der letzten 20 Jahre.

Mitgestaltung, Wertschätzung und Arbeitsautonomie liegen in der Industrie mittlerweile bei den Präferenzen der Beschäftigten auf den ersten Rängen, dazu die Forderungen nach einem Wandel von Management und Führungsverhalten und eine immer lautere Kritik an der demotivierenden Wirkung struktureller Behinderungen und langer Entscheidungswege. Was also tun?

Das Homeoffice muss sich an der Wertschöpfung und Produktivität orientieren

Beim Neuen Arbeiten geht es nicht um Zufriedenheit. Es geht um Selbstwirksamkeitserleben (aus dem Zufriedenheit resultieren kann). Diese fatale Verwechslung führt seit Jahren zu überwiegend zufriedenheitsorientierten Maßnahmen, die nur Trostpflaster sein können für das, was die meisten Menschen vermissen – das zeigt die Forschung zum psychologischen Empowerment.

Mitgestaltung, Erleben von Bedeutsamkeit und Kompetenz, aber auch Teamautonomie und die Chance, sich weiterzuentwickeln – das sind die Game-Changer. Allerdings nur dann, wenn sie strukturell in der Organisation und systemisch über Führung verankert werden.

Das bedeutet einen Abschied von nur oberflächlich wirksamem Aktionismus und eine konsequente Hinwendung zu struktureller Partizipation und dezentralen Verantwortungsstrukturen. Menschen verlassen entgegen der landläufigen Meinung eben nicht nur ihre Chefs, sondern auch Unternehmen, die nicht bereit sind, ihr Management und Führungsverhalten an aktuelle Bedingungen anzupassen.

Beispiel Home-Office: Für Unternehmen stehen dabei immer noch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und das Einsparen von Kosten im Vordergrund. Wertschöpfung im digitalen Zeitalter ist jedoch mehr denn je Teamarbeit und Kooperation, und die Vereinzelung der Mitarbeitenden, die durch einige Home-Office-Konzepte entsteht, schadet daher.

Das Konzept Home-Office muss sich vielmehr an der Wertschöpfung und Leistungserbringung orientieren: Wie viel Anwesenheit brauchen wir funktional, um eine optimale Leistung zu erbringen? In zweiter Linie stellen sich psychologische Fragen: Wie viel Anwesenheit braucht es, damit Bindung und Innovationskraft im Team und eine optimale Kooperation zwischen den Teams entstehen? Erste Studien belegen, dass die Innovationskraft unter der Kommunikation per Video leidet. Und nicht zuletzt geht es auch um Flexibilisierung, die in jedem Fall geboten werden sollte, aber eben im Spannungsfeld aller drei Perspektiven.

Unternehmen brauchen eine Industriezeitalter-Inventur

Neues Arbeiten ist vor allem eine Frage des Umgangs mit Marktdynamik, so Managementexperte Reinhard Sprenger. Jegliche überflüssige Bürokratie, veraltete Prozesse und Hierarchien müssen aussortiert und Teamautonomie und dezentrale Verantwortung auf struktureller Ebene etabliert werden.

Mit anderen Worten: eine Industriezeitalter-Inventur. So werden Führungskräfte produktiver, weil sie von Kontroll- und Reporting-Aufgaben entlastet werden. New Work muss ein neues Verständnis von Leistung etablieren, welches einem modernen organisationsdynamischen Verständnis von optimalen Arbeitsbedingungen folgt.

Ein Beispiel: Bisher wandten sich Firmen zur Steigerung der Produktivität an eine externe Beratung, die die Belegschaft – wenn überhaupt – kaum einbindet. Nach neuem Verständnis, also in dezentralen Verantwortungsstrukturen, sind die Teams selbst für die Optimierung verantwortlich.

Sie sind es, die die (Lösungs-)Geschwindigkeit erhöhen – und dazu ihr Expertenwissen einsetzen. Über die daraus resultierende Nähe zum erzielten Ergebnis entsteht Selbstwirksamkeitserleben und letztlich höhere Verantwortungsübernahme und Produktivität.

Unser Fazit: New Work muss aus funktionaler Leistungsperspektive betrachtet werden und zu einem neuen Verständnis von produktivitätsfördernder Gestaltung von Arbeit führen. Denn Leistungs- und Kompetenzerleben sind die Basis von Bindung und Zufriedenheit.

Die Autoren:

Vera Starker ist Wirtschaftspsychologin und Rechtsanwältin. Sie ist Co-Founderin des Berliner Thinktanks Next Work Innovation, der zur Neuen Arbeit berät und forscht.

Roman Gaida ist Head of Division EMEA bei Mitsubishi Electric. Er hat in Stanford, St. Gallen und an der RWTH Aachen studiert. Starker und Gaida haben zusammen das Buch „New Work in der Industrie" geschrieben, das am 9.11. erscheint.

