Gastkommentar China steht vor einer Phase nachhaltiger Schwäche

Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas, der Präsident Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Generalsekretär verschaffte, war eine historische Zäsur. Die chinesische Führung wurde komplett umgebildet: Marktorientierte Technokraten wurden durch Xi-Loyalisten ersetzt. Und das in einer Zeit, in der die Wirtschaft ohnehin ins Stocken gerät.

Staatlich gelenkte Investitionen in Immobilien und Infrastruktur – das war Chinas Strategie, um Konjunkturimpulse zu setzen. Doch das System gerät an Grenzen – vor allem weil das sich verlangsamende Wachstum zu einem Rückgang der Preise für Wohnraum und Büroflächen führt, was wiederum das Wachstum schwächt.

Dies gilt insbesondere für die kleineren, ärmeren und weniger entwickelten Städte. Die Wohnraumpreise in chinesischen Städten der sogenannten dritten und vierten Kategorie sind in den vergangenen zwei Jahren um rund 15 bis 20 Prozent gesunken. Selbst wenn es nicht zu einer Bankenkrise westlichen Stils kommt, wird der damit einhergehende Rückgang der Kreditvergabe das Wachstum bremsen.

Immobilien machen einen derart großen Anteil der chinesischen Volkswirtschaft aus, dass ein nachhaltiger Abschwung eine jahrelange Stagnation auslösen dürfte. Das lässt sich durchaus mit japanischen Verhältnissen vergleichen. Das Land erlebt seit 1990 verlorene Jahrzehnte.

Bis vor ein paar Jahren wurde der spektakuläre Anstieg der Wohnraumpreise in China durch das ultraschnelle Einkommenswachstum gestützt, wobei Erwartungen an ein künftiges Wachstum die Preise weiter nach oben drückten. Falls das Einkommenswachstum zum Erliegen kommt, könnten Chinas Preise für Wohn- und Gewerbeimmobilien wie ein Kartenhaus zusammenfallen und dabei Banken und Kommunen, die dem Sektor wie wahnsinnig Kredite gewährt haben, mit in den Abgrund reißen.

Viele scheinen zu glauben, dass Chinas jüngste Krise im Immobiliensektor, insbesondere der spektakuläre Zahlungsausfall des Unternehmens Evergrande, auf die Bemühungen der Regierung zurückzuführen ist, die übermäßige Kreditvergabe zu bremsen.

Doch richtiger könnte man sagen, dass die Regierungspolitik die Wohnraumpreise im Großen und Ganzen gestützt hat – etwa indem sie die Fähigkeit der Bürger, in andere Vermögenswerte zu investieren, begrenzt hat. Die Immobilienpreise fallen schlicht deshalb, weil das Angebot die Nachfrage nach Jahrzehnten übermäßiger Bautätigkeit in vielen Gegenden inzwischen übersteigt.

Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich seit Jahren, doch hat sich der Rückgang zuletzt beschleunigt.

Chinas derzeitigen Probleme erinnern tatsächlich an den Bau von „Brücken ins Nirgendwo“ in den späten 1980er- und den 1990er-Jahren in Japan. Nachdem jahrzehntelang im halsbrecherischen Tempo gebaut wurde, wobei Rohmaterialien aus aller Welt aufgesaugt wurden, weist China inzwischen einen Bestand an Wohn- und Gewerbeimmobilien auf, der dem sehr viel wohlhabenderer Länder wie Deutschland und Frankreich ähnelt.

Und vorbei sind die Tage, in denen China die steil in die Höhe schießenden Wohnraumpreise und endlosen Neubaumaßnahmen mit dem Verweis auf steigende Einkommen begründen konnte. Zwar kann die Volksrepublik einige der hartnäckigen Probleme, die Zahlungsausfälle im Westen häufig auslösen, durch die engmaschige Kontrolle der Regierung vermeiden.

Die Regierung kontrolliert zentrale Informationen und scheint Daten über die Leerstandsraten von Häusern und Wohnungen – die das Ausmaß der Überbauung zeigen – als Staatsgeheimnis zu behandeln. Doch das Problem hat inzwischen eine Größenordnung angenommen, dass nicht einmal die chinesische Regierung seine Auswirkungen verbergen kann, auch wenn sie das zweifellos versuchen wird.

Laut dem Harvard-Professor sei es auch im Interesse des Westens, dass China die Immobilienpreise unter Kontrolle bekommt. Kenneth Rogoff

China und die Weltwirtschaft scheinen an einem Wendepunkt angelangt zu sein. Erhöhte politische Spannungen dürften zusammen mit der Deglobalisierung die Produktivität senken und die langfristige Inflation weltweit steigern. Da Europa auf eine schwere Rezession zusteuert und auch in den USA ein Konjunkturabschwung droht, kann China nicht darauf zählen, sich über den Export aus seiner vom Immobiliensektor ausgehenden Konjunkturverlangsamung zu befreien.

Es ist für die Welt von großem Interesse, dass China eine Lösung für das Problem der Überbauung in seinem Immobiliensektor findet und eine langfristige wirtschaftliche Instabilität vermeidet. Doch eine weiche Landung scheint angesichts der geringen Neigung der Regierung, marktorientierte Reformen durchzuführen, unwahrscheinlicher denn je.

Kenneth Rogoff war Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds und lehrt Ökonomie an der Harvard-University.