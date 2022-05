Gastkommentar Darf in der aktuellen Krise nachhaltige Landwirtschaft noch Priorität sein?

Der Angriff auf die Ukraine verschärft den Hunger weltweit, zeigt aber auch ungerechte Agrarstrukturen. Die müssen jetzt geändert werden, fordert Renate Künast.

Die Autorin ist Mitglied des Deutschen Bundestages und war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. (Foto: imago images/Christian Thiel) Renate Künast

„The World is on fire“ – mit Corona, dem Angriff auf die Ukraine, Klimakrise, dem massiven Verlust an Biodiversität und rapide steigenden Kosten in der Versorgungskette haben sich mehrere Krisen bedrohlich übereinandergelegt.

Es braut sich ein sogenannter „perfect storm“ zusammen. Die Lebensmittelversorgung von Millionen Menschen ist zunehmend in Gefahr. Der russische Angriffskrieg führt aktuell zu Preissteigerungen, die vor allem auf Kosten der Ärmsten gehen, da sie den höchsten Anteil ihres Budgets für Lebensmittel ausgeben.

Das gilt für Deutschland und ganz besonders für die Ärmsten der Armen in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien. In diesen Ländern geben Familien schon jetzt etwa 70 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Selbst das World Food Programme kommt unter finanziellen Druck.

Putin setzt den Hunger als Waffe ein