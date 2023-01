Gastkommentar Das Web 3 zwingt Banken, Kreditkartenfirmen und Versicherungen ihre Geschäftsmodelle anzupassen

Während die deutsche Wirtschaft weiter darum kämpft, ihre Geschäftsmodelle auf die Plattformökonomie auszurichten, zeichnet sich längst die nächste Internetgeneration ab: Web3.

Web1 ab 1990 war noch ein reines Lese-Web mit kaum User-Interaktion. Über Social Media entwickelte sich ab 2004 unser heutiges Web2: User konnten nun selbst Inhalte veröffentlichen.

Web3 hingegen macht User zu Eigentümern: Blockchain-Technologie wird uns befähigen, digitale Originale zu besitzen und ohne klassische Intermediäre wie Banken oder Internetgiganten zu tauschen. Im Web3 mailt man keine Anlagen mehr oder gibt auf Websites sein Passwort ein. Man gewährt nur noch Zugriff auf das Original im eigenen Wallet. Dies beendet auch unzählige Datensilos.

So wie Facebook und Co. das Web2 getrieben haben, werden NFTs, Tokens, DAOs und Smart Contracts das Web3 prägen.

Tokens sind digitale Zahlungsmittel ähnlich den „Diamanten“ in einem Computerspiel. Im Metaverse, der künftigen virtuellen Welt, fungieren sie als Währung. Non-Fungible Tokens (NFTs) sind unteilbare digitale Assets: Bilder etwa, Urheberrechte, ein Kleidungsstück im Metaverse.

Ein NFT ließe sich aber künftig auch mit einem Werk von Andy Warhol verknüpfen. Der NFT-Eigner könnte damit einen Anteil am Werk halten und so nicht nur beim nächsten Verkauf mitverdienen, sondern bei jedem weiteren Verkauf.

Das Web3 senkt die Transaktionskosten auf allen Ebenen drastisch

Dezentrale Autonome Organisationen (DAOs) sind durch öffentliche Software codiert, die die Teilhaber ändern können. Dies ermöglicht direkte, basisdemokratische Zusammenarbeit, bei der man nicht mehr dem Gegenüber Vertrauen schenken muss, sondern nur noch dem Blockchain-Code.

In der Pharmabranche gibt es das Phänomen Eroom’s Law: trotz Technologiefortschritt verteuert und verlangsamt sich Medikamentenforschung im Laufe der Zeit. Forschungs-DAOs wie VitaDAO, VibeDAO, moleculaDAO sind durch enorm effizientes Teamwork zwischen Patienten, Ärzten, Forschern in der Lage, Eroom außer Kraft zu setzen.

Smart Contracts setzen Vereinbarungen mittels Blockchain automatisiert durch. Anträge bei der Versicherung nach Schadenfällen etwa kann die Blockchain in Zukunft obsolet machen, weil sie den Schaden dank vorab programmierter Voraussetzungen selbst erkennt und Zahlungen unverzüglich auslöst. Rabatt bei Bahnverspätungen ließe sich automatisch, minutengenau und sofort vom Fahrpreis abziehen.

Tokenomics, die Ökonomie der Tokens, wird einen grundlegend neuen Handel immaterieller Güter ermöglichen, mit denen zu handeln bislang unwirtschaftlich war. Viele Token-Geschäfte wären zwar heute schon möglich, aber erst Web3 senkt die Transaktionskosten auf allen Ebenen drastisch. Auch für Menschen mit weniger tiefen Taschen. Auf realt.co/marketplace etwa kann man schon für 50 Dollar an der Wertentwicklung einer Wohnung in Chicago teilhaben.

>> Lesen Sie hier: Eine Zuckerberg auf dem Weg ins Web3: Marks große Schwester wirbt für das Internet der nächsten Generation

Web3 birgt enormes Disruptionspotenzial für Banken, Kreditkartenfirmen, Versicherungen. Profitieren vom Web3 werden alle, die etwas erfinden, erdenken, herstellen: Bye, Plattformökonomie! Hi, Creator’s Economy!

Im Web3 wird die Urheberschaft eines digitalen Beitrags jederzeit transparent nachvollziehbar sein. Beiträge können ohne Mittelsperson gekauft, gehandelt oder gesponsert werden. Das Publishing-Portal mirror.xyz macht es vor.

Auf der Blockchain lassen sich künftig nicht nur Arbeitsverträge codieren, sondern auch Recruiting: Unternehmen könnten bald gesuchte Skills eingeben, und Bewerber schicken keine Zeugnisse mehr, sondern den Zugriff auf ihre Fähigkeits-NFTs. Jobmatching so einfach wie Tindern!

Web3 wird auch dabei helfen können, CO2 einzusparen. Heutige Emissionszertifikate halten aufgrund laxer Standards oft nicht, was sie versprechen. Legt man sie auf die Blockchain, wie bei der Plattform Sustaim, lassen sich alle Werte transparent nachvollziehen.

Eine Web3-Strategie macht Unternehmen attraktiver für junge Talente

Web3 geht es derzeit wie Web1 um 1997 herum: unterschätzt, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle – genau wie künftige Web3-Intermediäre, die dereinst Web3 für den breiten Markt nutzbar machen werden. Niemand weiß, ob sie schon gegründet sind.

Gerade für Unternehmen in Europa ist jetzt der Zeitpunkt für eine Web3-Strategie. Sie können sich damit in diesem neuen Technologiezyklus weltweit an die Spitze setzen. Dabei müssen sie folgende Fragen klären: Lässt sich die Blockchain in ihrem Unternehmen bereits intern nutzen, um Prozesse zu automatisieren?

Haben sie eine ENS-Domain und eine Präsenz im Metaverse, bei denen User sich per Web3-Wallet anmelden können? Bieten sie Tokens und NFTs an? Wer die Nase richtig vorn haben will, setzt eine DAO auf.

Junge Toptalente achten längst darauf, welcher Arbeitgeber die Weichen auf Zukunft stellt. Sie streben nicht mehr alle in Konzerne oder Web2-Start-ups, sondern zunehmend in Web3-Firmen und DAOs, in denen sie an Erfolg und Führung direkt teilhaben.

Die Autorin:

Isabell Welpe ist Professorin für Betriebswirtschaft und lehrt Strategie und Organisation an der Technischen Universität München. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf digitaler Transformation von Unternehmen, Geschäftsmodellinnovation und Zukunft von Führung und Arbeitsorganisationsgestaltung.

Mehr: Wie ich mein erstes NFT verkaufte – und damit ganz knapp nicht zum Millionär wurde