Gastkommentar Der digitale Zwilling verhindert frühzeitig Fehler bei Produkten

Im globalen Rennen um das beste Produkt gewinnt eine Innovation immer mehr an Bedeutung: der digitale Zwilling. Er ermöglicht eine schnelle und effiziente Optimierung von Produkten und Prozessen.

Besonders interessant ist er für die Elektroindustrie, den deutschen Maschinen- und Anlagenbau und für Unternehmen der Chemie- , Pharma- und Lebensmittelbranche.

Ein digitaler Zwilling beinhaltet alle digital zugänglichen Abbilder, Informationen und Daten eines Produktes – etwa eines Ventils, einer Baumaschine oder einer großen Chemieanlage. Er enthält idealerweise auch alle Informationen aus der Entwicklung, der Produktion und zum Betrieb des Produkts, und zwar nach einer festgelegten Struktur, in maschinenlesbaren Formaten.

Heute müssen in der Entwicklung einer Anlage häufig noch mühsam manuell fehlende Informationen über Zukaufgeräte in die Engineeringsysteme eingegeben werden. Oft sind Unternehmen sogar gezwungen, eigene Simulationsmodelle zu erstellen oder das physische Verhalten eines Werkstoffs oder Bauteils bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchte zu vermessen.

Der Nutzen des digitalen Zwillings lässt sich am Beispiel eines Ventils, das in eine Anlage eingebaut werden soll, gut veranschaulichen: Der digitale Zwilling ermöglicht dem Anlagenbauer, das am besten geeignete Ventil für seine Anlage auszuwählen und für die aktuellen Einsatzbedingungen zu konfigurieren.

Notwendig ist ein umfangreicher Austausch beider Seiten: Der Hersteller sollte dem Ventilnutzer Informationen zu häufigen Fehlern bereitstellen. Der Ventilnutzer sollte dem Hersteller womöglich kritische Arbeitsbereiche offenlegen und im Fall eines Fehlers zudem Teile der aufgezeichneten Anlagendaten.

Einigen sich beide Parteien darauf, können sie viele Arbeitsstunden sparen und zu deutlich besseren Ergebnissen kommen. Die Anlagen arbeiten dann mit wesentlich weniger Fehlern und einer höheren Effektivität.

Es lässt sich noch viel mehr vorstellen und erreichen, wenn man auch manuelle Tätigkeiten einbezieht. Dabei geht es etwa um die Frage, wie das Ventil gewartet und ausgetauscht werden kann, wenn es zu einem Fehler gekommen ist und welches Ersatzventil aus dem Lager am besten passt.

Man würde dafür die digitalen Zwillinge der Ventile vor dem Austausch vergleichen und abschätzen, wie lange das Ersatzventil korrekt funktionieren wird.

Deutsche Hersteller müssen sich beeilen, sonst ist der Markt besetzt

Der digitale Zwilling ähnelt gewissermaßen einem Weltadapter für verschiedene Steckdosen: Er ist die Basis für eine universelle Informationsschnittstelle für den gesamten Lebenszyklus entlang der Lieferkette von den Komponenten über die Produktionsanlage bis zu Managementinformationssystemen.

Derzeit gibt es allerdings noch keine komplette industrielle Realisierung dieser digitalen Abbilder. Bislang werden nur Simulationsmodelle für das Verhalten von Teilen und weitere Gerätedaten wie zulässige Einsatz- und Lagertemperaturen bereitgestellt.

Damit sich das ändert ist eine sehr zügige internationale Standardisierung unter Mitwirkung der hervorragenden deutschen Fachverbände und der internationalen marktführenden deutschen Unternehmen nötig. Ausländische Plattformhersteller drängen mit teils enormem Druck auf den deutschen Markt und versuchen damit Quasistandards zu setzen, an die deutsche Unternehmen ihre digitalen Zwillinge womöglich aufwendig anpassen müssen.

Derzeit konzipieren verschiedene deutsche Verbände die Integration ihrer Konzepte in den digitalen Zwilling. Dies ist ein Schritt in Richtung einer zügigen Standardisierung des digitalen Zwillings.

Fachverbände spielen zentrale Rolle

Die hervorragenden deutschen Fachverbände für bestimmte Komponentengruppen und Branchen sollten ihre Mitglieder – meist kleine und mittelständische Unternehmen – bei der Einführung der digitalen Zwillinge unterstützen und gemeinsam die internationale Standardisierung vorantreiben.

Über kurzfristige Forschungsprojekte hinaus sollte die Politik mittelfristig Anreize schaffen, die zunächst branchenspezifisch, dann branchenübergreifend, aber in jedem Fall lieferkettenübergreifend wirken. Dies ist eine Herkulesaufgabe, die nur gemeinsam erfolgreich sein kann!

Die Autorin:

Birgit Vogel-Heuser ist Professorin für Automatisierung und Informationssysteme an der Technischen Universität München

