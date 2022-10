Wir sind dabei, beim Arbeiten von zu Hause aus weit über das Ziel hinauszuschießen. Das gefährdet die Innovationskraft und schadet auch den Mitarbeitern, warnt Stefan Klebert.

Zwei oder drei Tage pro Woche Homeoffice? Oder gar keine Pflicht mehr, ins Büro zu kommen? Damit buhlen immer mehr Unternehmen um Mitarbeitende in einem umkämpften Arbeitsmarkt. Insbesondere die Konzerne scheinen hier Treiber der Entwicklung zu sein.

Spricht man mit verantwortlichen Führungskräften, so entschuldigen sich mittlerweile viele hinter vorgehaltener Hand mit dem Argument, man müsse dies alles ja tun, um attraktiv für Arbeitskräfte zu sein.

Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden Homeoffice in hohem Maße als eine Verbesserung ihrer Tätigkeit. Mehr Flexibilität und mehr Freiheit sind ein hoher Nutzen und ermöglichen es, viele Dinge und Interessen einfacher in das Arbeitsleben zu integrieren. Montag und Freitag sind in nahezu allen Unternehmen die beliebtesten Homeoffice-Tage.

Aber: Welchen Nutzen haben Unternehmen vom Homeoffice?

Innovationen stammen nicht von grübelnden Genies im Studierzimmer

