Gastkommentar Der Westen nutzt seine stärkste wirtschaftliche Waffe nicht

Die eigene Resilienz zu stärken hat sich in den vergangenen zwei Jahren unter dem Eindruck der Coronapandemie zu einer Art Mantra entwickelt. Dennoch wurden Maßnahmen zur Steigerung der wirtschaftlichen Sicherheit und zur stärkeren Diversifizierung ökonomischer Beziehungen nur langsam umgesetzt. Wird die Zeitenwende des russischen Überfalls auf die Ukraine nun für mehr Tempo sorgen?

Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte zumindest in der westlichen Welt über Jahrzehnte ein breit angelegtes internationales Bekenntnis zu einer relativ offenen Weltwirtschaft. Anders als in der weiter zurückliegenden Vergangenheit gab es kaum willkürliche oder politisch motivierte Verweigerungen des Zugangs zu wichtigen Ressourcen und Märkten. Die politischen Entscheidungsträger sorgten sich stattdessen eher um sich verändernde Angebots- und Nachfragebedingungen oder gelegentliche heftige Preisschwankungen.

Covid-19 bedeutete aber eine Zäsur. Die Spannungen, Reibungen und Blockaden bei den globalen Lieferketten untergruben während der Pandemie das Vertrauen in eine offene Weltwirtschaft. Preise und Märkte waren beispielsweise bei der Verteilung von Impfstoffen nicht die entscheidenden Determinanten. Darüber hinaus errichteten Länder wie China, die USA, aber auch Deutschland angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen hohe Hürden für den Marktzugang ausländischer Technologieunternehmen. So soll die eigene nationale Sicherheit geschützt werden.

Wirtschafts- und Finanzsanktionen entwickelten sich – wie jetzt im Ukrainekrieg besonders deutlich wird – zur bevorzugten außenpolitischen Waffe. Da Russlands Präsident Wladimir Putin ein direktes militärisches Eingreifen der Nato in der Ukraine wohl als Kriegserklärung betrachten würde, führt an diesem nicht-militärischen Waffenarsenal auch kein Weg vorbei. In bisher nicht gekannter Geschwindigkeit beschlossen vor allem die USA und die europäischen Staaten Sanktionen, die beispielsweise wichtige russische Banken vom internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift ausschließen und die im Ausland angelegten Vermögenswerte der russischen Notenbank einfrieren.

Der Westen nutzt seine stärkste wirtschaftliche Waffe nicht

Russlands schon jetzt taumelnde Wirtschaft zeigt im Umkehrschluss, wie entscheidend die wirtschaftliche Sicherheit eines Landes von breit angelegten Beziehungen zu Partnerländern abhängt – die Beziehungen müssen belastbar, berechenbar und zuverlässig sein. Das stellt insbesondere Mitgliedsländer der Europäischen Union, die stark auf russische Gas-, Öl- und Kohleeinfuhren angewiesen sind, vor große Herausforderungen. Russische Banken, über die die Energieimporte vorrangig abgewickelt werden, sind deshalb auch nach wie vor Teil des Swift-Mechanismus.

Daher nutzt der Westen die wohl stärkste wirtschaftliche Waffe in seinem Arsenal – den Stopp russischer Gas-, Öl- und Kohleimporte – derzeit (noch) nicht, weil er sich sonst selbst erheblichen Schaden zufügen würde. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi erklärte unlängst: „Die Ereignisse dieser Tage zeigen: Es war unklug, dass wir unsere Energiequellen und Lieferanten in den letzten Jahrzehnten nicht stärker diversifiziert haben.“ Dem würde heute in der westlichen Welt – außer Altkanzler Gerhard Schröder – wohl niemand mehr widersprechen.

Zurzeit müssen die europäischen Regierungen schlicht mit dem fertigwerden, was da kommt. Vieles hängt vom weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine ab. Vieles auch davon, in welchem Umfang sich China zur Unterstützung Russlands entschließt und damit die Härten westlicher Sanktionen gegen Moskau aufweicht. Klar dürfte aber so oder so sein: Wollen Staaten ihre Sicherheit in einer zunehmend turbulenten Welt langfristig stärken, müssen sie ihre wirtschaftlichen Beziehungen diversifizieren und diesen Resilienzfaktor in die außenpolitischen Strategien einbinden.

Länder sollten auch ihre Exportmärkte diversifizieren

Was die Energieversorgung betrifft, könnte Europa sich ein Beispiel an Japan nehmen, das völlig von Importen fossiler Brennstoffe abhängig ist: Japan bezieht Öl aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und kauft Erdgas, insbesondere Flüssigerdgas, vor allem von Australien, Malaysia, Katar, Russland und den USA. Hätte sich Europas Energiebeschaffung stärker am japanischen Vorbild orientiert, wäre die Kosten-Nutzen-Struktur seiner Sanktionen gegen Russland eine ganz andere. Europa hätte dann viel mehr Macht, die Finanzquellen von Putins Krieg gegen die Ukraine rasch auszutrocknen.

Im Übrigen steigt der Wert der Diversifizierung mit der Größe von Risiken, denen man ausgesetzt ist. Kritiker mögen einwenden, eine derartige Diversifizierung sei teuer, weil sie die Effizienz verringert. Dieser Einwand träfe jedoch nur in einem stabilen, risikoarmen Umfeld zu. Ein solches Umfeld aber gibt es spätestens seit Putins Überfall auf die Ukraine nicht mehr. Deshalb fallen die Kosten der Diversifizierung kaum noch ins Gewicht. Diversifizierung ist in der heutigen Welt die beste Strategie.

Und das gilt nicht nur für Importe. Angesichts der Tatsache, dass Staaten einfach ruck, zuck der Marktzugang abgeschnitten werden kann – China hat das während der Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump am eigenen Leibe erfahren –, sollten sie sich auch bemühen, ihre Exportmärkte zu diversifizieren – auch wenn eine teilweise Abwendung von so großen Volkswirtschaften wie den USA oder China zunächst schwierig erscheinen mag.

Die wichtige Rolle staatlicher Ordnungspolitik

Am wichtigsten ist es natürlich, seine Abhängigkeit von besonders unberechenbaren Handelspartnern zu verringern. Länder, mit denen die Umgangsregeln klar vereinbart sind und aller Voraussicht nach auch stabil bleiben werden, stellen ein deutlich geringeres Risiko dar, was die Vorteile der Diversifizierung verringert. Dennoch sollten Staaten eine übertriebene Abhängigkeit von jedem Partner – egal, wie stabil er ist – vermeiden, und zwar schon wegen der Risiken, die von der Klimakrise ausgehen.

Das notwendige Maß an Diversifizierung auf ein Niveau zu heben, das die wirtschaftliche Sicherheit eines Landes und seine Verhandlungsposition im Krisenfall stärkt, kann freilich nie allein dem Mechanismus von Angebot und Nachfrage überlassen werden. Naive, vielfach von der Wirklichkeit widerlegte Vorstellungen wie: „Der Markt hat immer recht“ helfen hier nicht weiter. Denn die wirtschaftlichen und strategischen Vorteile der Diversifizierung kommen nicht vollständig den Marktteilnehmern zugute.

Obwohl den Marktakteuren beispielsweise geopolitische Risiken bewusst sind und sie sich schon deshalb nicht prinzipiell weigern werden, zum Beispiel Lieferquellen zu diversifizieren, werden sie dabei voraussichtlich nicht weit genug gehen. Deshalb müssen staatliche Ordnungspolitik und internationale Koordinierung eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Diversifizierungsprozesses spielen. Angesichts der derzeitigen Bedrohung durch Russlands Krieg in Osteuropa hat die Politik einen starken Anreiz, die nötigen Schritte zu ergreifen. Überfällig sind sie schon lange.





Der Autor: Michael Spence ist ein US-amerikanischer Ökonom, Wirtschaftsnobelpreisträger und Senior Fellow der Hoover Institution.





