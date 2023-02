Gastkommentar Deutschland braucht eine Ausbildungsgarantie

Für junge Menschen sind die Aussichten auf dem Ausbildungsmarkt so gut wie noch nie. Das zumindest behaupten regelmäßig Wirtschaftsverbände und Kammern, wenn sie den Ausbildungsmarkt analysieren. Betriebe würden händeringend Auszubildende suchen, bekämen aber keine Bewerbungen.

Der Blick auf die Fakten zeigt jedoch etwas anderes. Trotz Klagen über den Fachkräftemangel beginnen Jahr für Jahr mehr als 200.000 junge Menschen eben keine Ausbildung, sondern eine der vielen Maßnahmen im Übergangsbereich. Sie sollen junge Menschen qualifizieren, um ihre Chancen auf eine berufliche oder schulische Ausbildungsstelle zu erhöhen. In den Übergangsmaßnahmen selbst wird jedoch kein Berufsabschluss erworben.

Häufig stecken Jugendliche jedoch Jahre in einer Warteschleife fest, ohne einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die Zahl junger Menschen, die nicht in Arbeit oder Ausbildung sind, ist seit Beginn der Coronapandemie dramatisch (um mehr als 20 Prozent) nach oben geschnellt, wie die OECD berichtet.

Junge Menschen mit maximal einem Hauptschulabschluss sind von dieser Ausbildungslosigkeit besonders betroffen. Ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert, auch weil die Zahl der Auszubildenden mit Abitur beständig wächst.

Wer keinen Ausbildungsplatz ergattert, jahrelang in Warteschleifen hängt und am Ende doch keinen Berufsabschluss schafft, dem droht ein Leben in prekären und kurzfristigen Jobs. Mittlerweile sind hierzulande 2,3 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss – Tendenz seit Jahren steigend. Statt Bildungsgerechtigkeit schaffen wir Bildungsarmut. Wie lange wollen wir das noch hinnehmen?

Der Koalitionsvertrag sieht eine Ausbildungsgarantie vor – im jüngsten Gesetzvorschlag findet die sich aber nicht

Es war ein großer Schritt, dass die Bundesregierung sich im Koalitionsvertrag auf eine Ausbildungsgarantie festgelegt hatte. Nicht nur der DGB hat große Erwartungen in dieses Vorhaben gesetzt. Umso mehr enttäuscht, was jetzt geplant ist und schon Mitte Februar vom Kabinett beschlossen werden soll.

Der Vorschlag aus dem Bundesarbeitsministerium enthält konkret ein neues Instrument eines Berufsorientierungspraktikums, Fahrkostenzuschüsse für Auszubildende und 7000 zusätzliche Plätze für die außerbetriebliche Berufsausbildung. Von einer Garantie auf eine Berufsausbildung keine Spur. Es gibt keinen individuellen Rechtsanspruch auf eine Ausbildung.

Dabei zeigt uns Österreich seit Jahren sehr erfolgreich, wie außerbetriebliche Ausbildung junge Menschen auffangen und zu einem Berufsabschluss führen kann. Dort gibt es eine Ausbildungsgarantie. In Deutschland dagegen traut sich niemand, die vielen Sonderwege des Übergangssystems zu beenden, die vor allem teuer und ineffizient sind.

Die betriebliche Ausbildung soll und muss Priorität haben. Instrumente für eine stärkere Beteiligung der Unternehmen an der betrieblichen Ausbildung oder für mehr Qualität und Attraktivität in der Ausbildung sucht man in dem Gesetzesvorschlag aber vergeblich.

Vorbild Bremen: Ab 2024 zahlen Betriebe in einen Ausbildungsfonds ein

Dabei sinkt der Anteil ausbildender Unternehmen seit vielen Jahren. Um die Mobilität der Ausbildungsinteressierten zu fördern, wären zudem Wohnheimplätze viel wichtiger als Zuschüsse für Familienheimfahrten.

Auch die im Koalitionsvertrag verabredete Stärkung der Jugendberufsagenturen lässt weiter auf sich warten. Auch nach Jahren der Diskussion besitzt gerade einmal die Hälfte dieser Agenturen eine Mailadresse oder eine Telefonnummer, an die sich junge Menschen wenden könnten. Der Austausch von Daten zwischen Schule und Jugendberufsagenturen scheitert noch immer an einigen Bundesländern.

Statt mit einer echten Ausbildungsgarantie einen wirklich großen Schritt zu machen, verliert sich die Bundesregierung im Kleinen. Die Chancen von vielen jungen Menschen, denen der Sprung in eine Ausbildung bisher nicht gelungen ist, wird das kaum verbessern.

Dass es anders geht, zeigt das Beispiel Bremen. Dort sollen ab 2024 alle Betriebe in einen Ausbildungsunterstützungsfonds einzahlen. Profitieren werden alle ausbildenden Betriebe, indem sie eine Förderung aus diesem Fonds erhalten.

Darüber hinaus sollen mit dem Geld Betriebe unterstützt werden, um Auszubildende zu gewinnen und unbesetzte Ausbildungsplätze zu vermeiden. Diesen Mut zu innovativen Lösungen brauchen wir auch im Bund, um die duale Ausbildung insgesamt zu stärken.

Noch hat die Ampel die Chance, nachzubessern und eine echte Ausbildungsgarantie zu schaffen. Andernfalls ist Katerstimmung bei der nächsten Bundestagswahl programmiert: bei jungen Menschen ohne Ausbildung und bei Betrieben, die weiterhin händeringend nach Fachkräften suchen.

Die Autorin:

Elke Hannack ist Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

