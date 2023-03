Gastkommentar Deutschland kann seine Wettbewerbsfähigkeit gerade jetzt deutlich steigern

Deutschlands Wirtschaftskraft erodiert. Um sie wieder zu stärken, müssen Wirtschaft und Politik ambitionierter und schneller werden und mehr kooperieren, argumentiert Fabian Billing.

Fabian Billing ist Managing Partner von McKinsey Deutschland und Österreich. Der Autor

In globalen Rankings rangiert unser Land in puncto Wohlstand, Nachhaltigkeit und Lebensqualität regelmäßig unter den Top Ten. Doch das Fundament bröckelt seit Jahren.

Wuchs Deutschland in den Jahren 2000 bis 2010 noch stärker als die USA, hat sich das Verhältnis mittlerweile umgekehrt. In Asien könnte sich die konsumierende Mittelschicht bis 2030 auf 3,1 Milliarden Menschen nahezu verdoppeln und das künftige Wachstum treiben.

Investitionen wandern aus Deutschland ab – aus traditionell starken Sparten wie Chemie, aber auch aus Wachstumstreibern wie IT und Elektronik. Branchenübergreifend wurden in Deutschland seit 2010 425 Milliarden Euro weniger investiert als in den USA, unter Berücksichtigung der jeweiligen Wirtschaftskraft. Darüber hinaus verbessern die jüngsten Gesetzespakete der US-Regierung – Infrastrukturgesetz, Chips-Gesetz und Inflation Reduction Act – das Investitionsklima in den USA spürbar.