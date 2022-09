Gastkommentar Deutschland muss sein außenwirtschaftliches Gleichgewicht neu definieren

Deutschland strebt laut dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht an. Soll der Saldo der Handelsbilanz, also die Differenz aus Exporten und Importen, folglich null sein? Dann befände sich die Bundesrepublik seit Jahrzehnten im Dauer-Ungleichgewicht.

Als der Saldo der deutschen Warenhandelsbilanz aufgrund teurer Energieimporte im Mai 2022 in eine rote Null drehte, stimmten viele den Abgesang Deutschlands als führende Handelsnation an.

Dieser Schluss ist aber schon deshalb falsch, weil der Warenhandel nur einen Teil der viel aussagekräftigeren Leistungsbilanz bildet. Letztere beinhaltet auch den zunehmend bedeutsameren grenzüberschreitenden Handel von Dienstleistungen, die 70 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland ausmachen.

Außerdem werden in der Leistungsbilanz auch sogenannte Primäreinkommen erfasst – überwiegend im Ausland erzielte Gewinne von Unternehmen und Kapitaleinkommen. Im Jahr 2021 trugen diese mit 127 Milliarden Euro immerhin 48 Prozent des Leistungsbilanzüberschusses bei.

Doch auch ein Festmachen des wirtschaftlichen Erfolgs eines Landes am Saldo der Leistungsbilanz wäre falsch. In den letzten Jahren produzierten die Deutschen laufend mehr, als sie konsumierten.

Folglich stellten sich Leistungsbilanzüberschüsse ein. Einiges deutet darauf hin, dass es eine Verschiebung hin zu dauerhaft geringeren Exportüberschüssen gibt.

Dies ist kein Grund zu Besorgnis, denn Importe sind nicht per se nachteilig: Sie dienen der Befriedigung von Konsumbedürfnissen im Inland und sind daher für den Wohlstand eines Landes relevant.

Durch Importe steigt die Zahl verfügbarer Produkte zu günstigeren Preisen. Exporte sind dagegen lediglich Mittel zum Zweck, denn sie finanzieren heutige oder zukünftige Importe.

Die in Deutschland häufig vorzufindende merkantilistische Denke, nach der Exporte gut und Importe schlecht wären, ist ökonomischer Unfug.

Der derzeitige Importanstieg ist allerdings vor allem auf höhere Preise zurückzuführen. Es werden keine größeren importierten Mengen konsumiert, sondern die Ausgaben steigen aufgrund eines schwachen Euro-Wechselkurses und höherer Importpreise – die sogenannten „terms of trade“ verschlechtern sich. Dies bedeutet einen Wohlfahrtsverlust, der durch staatliche Maßnahmen umverteilt, aber nicht aufgehoben werden kann.

Vor einigen Jahren waren hohe deutsche Leistungsbilanzüberschüsse Anstoß politischer Debatten. Staatseingriffe, um diese zu senken, scheitern aber sowohl an fehlenden theoretischen Begründungen als auch an den praktischen Möglichkeiten: Als Teil der EU und der Euro-Zone betreibt Deutschland keine unabhängige Zoll- und Währungspolitik und ist außerdem an Fiskalregeln gebunden.

Die Treibhausgasemissionen des internationalen Handels müssen bepreist werden

Ganz anders ist das beim Vorliegen externer Effekte: Wenn der Gesellschaft Kosten aus dem internationalen Handel entstehen, die von den beteiligten Akteuren nicht berücksichtigt werden, kommt es zu Marktversagen. Der grenzüberschreitende Handel wäre übertrieben hoch.

Dies ist bei den zwei dominierenden Politikfeldern unserer Zeit der Fall, der Klima- und der Geopolitik: Wenn die Treibhausgasemissionen des internationalen Transports nicht bepreist werden, findet zu viel Handel statt.

Dazu kommt das Problem des Carbon-Leakage: Die Produktion klimapolitisch ambitionierter Länder wird durch Importe ersetzt, sodass es lediglich zu einer Verlagerung der Emissionen ins Ausland kommt.

Schlimmstenfalls steigen die globalen Emissionen sogar, wenn das Ausland mit inferioren Technologien produziert und zudem noch Transportemissionen anfallen.

Grundsätzlich schont der Freihandel dennoch die Ressourcen, weil sich diejenigen Anbieter am Markt durchsetzen, die mit dem geringsten Ressourceneinsatz pro Einheit Output operieren.

Produktionsverlagerungen aufgrund unterschiedlicher Produktivität ist der Wesenskern von Wohlfahrtsgewinnen durch Handel. Sie grundsätzlich zu behindern wäre weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.

Die EU-Kommission plant einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der den CO2-Gehalt der Importe der gleichen Bepreisung unterziehen soll wie jener der heimischen Produktion.

Dies setzt aber zunächst eine standardisierte Erfassung von Emissionen entlang der Wertschöpfungskette voraus.

Gleichzeitig müssen in Vorleistungen enthaltene und bereits bepreiste Emissionen von der weiteren Bepreisung ausgenommen werden, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Die würde sonst die Produktion in Wertschöpfungsketten bestrafen.

Der technische Fortschritt ist der größte Treiber von sinkenden Emissionen

Das Schaffen dieser Voraussetzungen sollte prioritäres Ziel der Klimaclub-Initiative der Bundesregierung sein, denn ein global einheitlicher Emissionspreis scheint derzeit nicht realisierbar.

Die Empirie zeigt, dass der technische Fortschritt der größte Treiber der Emissionssenkungen der letzten Dekaden war. Politisches Handeln sollte diesen befördern.

Ebenso zeigt sich, dass die Handelsgewinne die Umweltschäden selbst bei hohen angenommenen CO2-Schäden übersteigen. Carbon-Leakage hingegen ist (derzeit noch) von geringerer praktischer Relevanz.

Daher sollte die EU-Kommission ihren Vorschlag zum CO2-Grenzausgleich zurückstellen, wenn das angedachte Modell nicht kompatibel mit dem Welthandelsrecht ist.

Ein Auseinanderbrechen des ohnehin gefährdeten WTO-Systems würde dem Klima einen Bärendienst erweisen, weil der technische Fortschritt dadurch ausgebremst und die globale Produktionseffizienz sinken würde.

Für kritische Güter wie Gas sollten Importquoten für einzelne Länder gelten

Eine anderer externer Effekt ergibt sich bei der Beschaffung kritischer Güter von geopolitischen Rivalen, die bei Konflikten Lieferungen einstellen könnten. Bis in das Jahr 2022 schien es für Gaseinkäufer in Deutschland rational, große Mengen günstigen russischen Erdgases zu beziehen.

In einer Marktwirtschaft fallen solche Entscheidungen unkoordiniert und dezentral. Wie wir derzeit erleben, bedeutet dies aber, dass Deutschlands außen- und sicherheitspolitische Souveränität eingeschränkt ist, weil auf die entsprechenden Mengen Gas nur zu sehr hohen volkswirtschaftlichen Kosten verzichtet werden kann.

Im Kalkül eines Gaseinkäufers spielen geopolitische Erwägungen in der Regel keine Rolle. Sie stellen aber eine Beschaffungsexternalität dar, die einen politischen Eingriff grundsätzlich rechtfertigt.

Die Diversifizierung der Bezugsquellen kann über Importquoten administriert werden. Die Zuteilung der Quoten sollte sich an der Versorgungssicherheit im Krisenfall orientieren.

Innerhalb der Länderquoten sollten Auktionen durchgeführt werden, bei denen Unternehmen bezahlen, um importieren zu dürfen. Dies minimiert die volkswirtschaftlichen Kosten der Mengenbeschränkung.

Die Handelspolitik steht vor der Aufgabe, externe Effekte, die sich aus dem grenzüberschreitenden Handel ergeben, zu adressieren. Bei vollständiger Bepreisung dieser Kosten würde wohl der Grad der Offenheit einer Volkswirtschaft sinken.

Dies bedeutet allerdings nicht weniger Wohlstand, sondern fördert im Gegenteil den Wohlstand, weil klima- und sicherheitspolitische Erwägungen auch wohlfahrtsrelevant sind. Eine zeitgemäße Betrachtung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts sollte darin bestehen, dass Kostenwahrheit im internationalen Handel hergestellt ist.

Die Autoren:

Martin Braml ist Ökonom und Mitgründer der Beratung Munich Economics.

Gabriel Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Weltwirtschaftsforschung.

Der Beitrag basiert auf dem Fokuspapier „Außenwirtschaftliches Gleichgewicht als Staatsziel im 21. Jahrhundert“, das für das Projekt Nachhaltig Wirtschaften der Bertelsmann Stiftung entstanden ist.

