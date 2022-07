Gastkommentar Deutschland muss seine Partnerschaft mit den USA jetzt krisenfest machen

Peter Wittig war Botschafter in den USA und in Großbritannien. Heute lehrt er an der Georgetown University in Washington, D.C.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat zur erstaunlichen Stärkung des transatlantischen Bündnisses geführt. Die USA haben sich als entschlossene Führungsnation des Westens und „europäische Macht“ erwiesen.

Doch wie nachhaltig ist dieser Schulterschluss? Fest steht: Mit Russlands Zerstörung der bisherigen europäischen Ordnung wird für uns die Partnerschaft mit den USA noch wichtiger – auch für die deutsche Wirtschaft.

Dabei müssen wir illusionslos auf die strategischen Prioritäten der USA im Ringen der Großmächte um eine neue Weltordnung blicken.

Die USA haben den russischen Angriffskrieg präzise kommen sehen. Sie waren Antriebsmotor der Sanktionen und haben massive finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine geleistet.

Unter Präsident Biden wird es keine „Normalisierung“ mit Russland geben, solange Putin an der Macht ist. Europa wird sich – vermutlich für viele Jahre – auf eine harte US-Eindämmungsstrategie einstellen müssen.

Sie wird militärische Aufrüstung und konsequente wirtschaftliche sowie politische Abkopplung von Russland umfassen. Die Sanktionen werden bleiben.

Aber unwahrscheinlich ist, dass die USA dauerhaft – wie im Kalten Krieg – durch massiven eigenen Personaleinsatz die Sicherheit Europas gewährleisten. Die Verteidigung gegen Russlands neoimperiale Bestrebungen in Europa werden die Europäer überwiegend selbst schultern müssen.

Absolute strategische Priorität der USA besitzt und bleibt der Rivale und Gegner China. Das ist politischer Konsens in Washington – ein seltener Einklang.

Die USA haben bereits neue Sicherheitsbündnisse gegen Chinas regionalen Dominanzanspruch geschmiedet: die Viermächte-Allianz („Quad“) von USA, Indien, Japan und Australien und der AUKUS-Pakt (Australien, United Kingdom, USA).

Der Ton von Präsident Biden in der Taiwan-Frage wird schärfer. Ökonomisch wird die US-Schraube der Sanktionen und Exportverbote stetig angezogen. Vergeltungsmaßnahmen Pekings folgen oft auf dem Fuße, die Spirale gegenseitiger Zwangsmaßnahmen dreht sich.

Den Einsatz des schärfsten Schwertes – US-Sekundärsanktionen gegen Peking bei Unterlaufen der westlichen Russland-Sanktionen – steht als Drohung im Raum. Die Risiken für die europäische Wirtschaft liegen auf der Hand. Für viele deutsche Unternehmen ist Diversifizierung im asiatischen Raum angeraten.

Der Elefant China ist stets im Raum, wenn sich EU und USA begegnen. So auch beim 2021 geschaffenen „Trade and Technology Council“ (TTC).

Ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa wird es nicht geben

Ziel ist nicht ein Handelsabkommen, sondern die Abstimmung über Fragen von Technologiestandards, Umweltnormen, Halbleitern, Dual-Use-Exportkontrollen oder Investitionsprüfungen. Diese Abstimmung ist nützlich, hat aber begrenzte Ambitionen.

So dient TTC aus US-Sicht vor allem der Einhegung Chinas. Das sollte indes Europa nicht davon abhalten, im eigenen Interesse Fortschritte bei der Harmonisierung von Regeln und Standards zu erreichen.

Ein neuer Anlauf für ein echtes Freihandelsabkommen wäre geostrategisch zwar wünschenswert, ist aber auf absehbare Zeit illusionär. Auf beiden Seiten fehlt der politische Wille.

Die USA befinden sich immer noch in einer protektionistischen Schleife – Freihandel ist in beiden politischen Lagern unpopulär. Bidens „Buy American“-Parole spricht Bände.

Auch hierzulande werden Ansprüche aller Art an Handelsabkommen immer stärker hochgetrieben. Dennoch: Deutschland und die EU sollten alles unternehmen, auch mit den USA Fortschritte beim gegenseitigen Marktzugang zu erreichen.

Wettbewerb der Systeme: Handel nur noch mit Demokratien?

Biden hatte schon bei Amtsantritt zum Bündnis der Demokratien gegen autoritäre Staaten aufgerufen. Russlands Krieg hat diese Dynamik noch einmal beschleunigt. Plötzlich scheint die Welt in zwei Blöcke zu zerfallen: den Westen und seine asiatischen Verbündeten versus Russland/China.

Doch der Schein trügt. Zum einen ist keineswegs sicher, dass sich China auf Gedeih und Verderb an Russland ketten wird. Zum anderen sträuben sich viele Länder des „globalen Südens“ gegen eine bipolare Weltordnung – unter ihnen Schwergewichte wie Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika oder die Golfstaaten.

Dennoch wird die Lagerbildung auch zu einem eminent wirtschaftlichen Faktor: Handel und Grundwerte der Demokratien werden zunehmend zusammengedacht.

Die US-Finanzministerin Yellen definierte jüngst das Ziel der US-Handelspolitik als „free, but secure trade““– gemeint war wertebasierter Handel. Starke Strömungen in europäischen Ländern gehen in die gleiche Richtung.

Risiken der US-Innenpolitik

Diesem Ziel lässt sich kaum widersprechen. Doch kann sich die exportorientierte europäische Industrie leisten, nur noch mit Gleichgesinnten Handel zu treiben?

Ziel muss eine freie, grundsätzlich offene Handelsordnung nach festgelegten Regeln sein, die natürlich auch Grundprinzipien des Staatenverhaltens einschließt.

Wie verlässlich sind die USA als transatlantischer Partner? Das Land ist politisch gespalten, polarisierende „Kulturkämpfe“ vergiften den öffentlichen Diskurs. Das schwächt die US-Führungsfähigkeit.

Die „Zwischenwahlen“ im November entscheiden über Wohl und Wehe der Biden-Administration mit. Umfragewerte und der historische Pendelschlag zugunsten der Oppositionspartei legen nahe, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Kongress verlieren.

Dann geht legislativ bis zur nächsten Präsidentschaftswahl fast nichts mehr. Und 2024? Niemand kann heute seriöse Vorhersagen treffen. Aber eine Rückkehr von Trump oder eines Republikaners seines Zuschnitts ist eine reale Möglichkeit.

Dann könnte wahr werden, was Europa am meisten fürchten muss: der Rückzug der USA als „europäischer Macht“. Für diesen Fall muss die EU Vorsorge treffen – jetzt!

Diese vier Punkte machen das transatlantische Verhältnis krisensicher

Der Krieg Russlands ist ein Weckruf für Europa – und besonders für Deutschland, um die neue Ordnung mitzugestalten und das existenzielle transatlantische Bündnis krisensicher zu machen. Vier Punkte sind dabei wichtig:

Jetzt muss die europäische Sicherheitspolitik Schub erhalten und der europäische Nato-Pfeiler gestärkt werden Der Vorsatz, die EU zur „geopolitischen Kraft“ zu machen, muss an Konturen gewinnen: zum Beispiel durch eine schlagkräftigere europäische Außenpolitik und durch Abwehrmechanismen gegen fremde ökonomische Zwangsmaßnahmen Alle Möglichkeiten der EU-US Kooperation bei Handel und Technologie müssen ausgeschöpft werden – auch innerhalb der WTO. Die EU sollte das Netz bi- und plurilateraler Freihandelsverträge weiter knüpfen – zum eigenen Vorteil und als Beitrag zur regelbasierten Wirtschaftsordnung Schließlich sollten die gegenwärtigen Gemeinsamkeiten in der Umwelt- und Klimapolitik verfestigt werden, um sie gegen mögliche Rückschläge nach den US-Präsidentschaftswahlen widerstandsfähiger zu machen.

Die aktuelle Großkrise in Europa ist der richtige Moment für vorausschauendes Handeln – Abwarten darf keine Alternative sein.



Der Autor: Peter Wittig war Botschafter in den USA und in Großbritannien. Heute lehrt er als Honorarprofessor an der Georgetown University in Washington, D.C.



