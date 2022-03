Gastkommentar Deutschland und Europa sollten endlich mehr Eigenständigkeit wagen

Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte eingehen als jener Tag, an dem die alte Friedensordnung in Europa zu Ende ging. Angesichts des Kriegs in der Ukraine müssen die Europäische Union und die freiheitlichen Demokratien ihr Verhältnis zu Moskau und seinen Satelliten neu ordnen.

Die Globalisierung der Märkte steht ebenso infrage wie die angestrebte Annäherung zwischen West und Ost. Aus Beziehungen und Zusammenarbeit sind über Nacht Abhängigkeit und Verwundbarkeit geworden. Bisherige Partner stehen sich plötzlich als Gegner gegenüber.

Aber es geht noch um weit mehr als ein Wiederaufleben des schon für überwunden gehaltenen Ost-West-Konflikts. Die künftige Konfliktlinie verläuft quer durch die Kontinente zwischen den Staaten, die für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eintreten, und ihren Gegnern, den autokratischen Regimen.

Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sehen sich mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Aber wir fühlen uns auch stärker als zuvor verbunden mit unseren europäischen Partnern und der Nato, die vor dem Hintergrund des Kriegs wieder zu einer echten Wertegemeinschaft geworden ist. Dieses Momentum gilt es jetzt zu nutzen.

Wir brauchen Entschlossenheit und Einigkeit – nicht nur mit Blick auf Werte und menschliche Verpflichtungen, sondern auch hinsichtlich der großen Herausforderungen, vor denen Politik und Wirtschaft stehen:

Wir müssen neue Antworten auf die gestiegenen geopolitischen Risiken und die damit einhergehenden Sicherheitsfragen finden. Es geht darum, Energieversorgung und -politik neu auszurichten, national und länderübergreifend. Wir müssen aus den erkannten Defiziten in wichtigen Industrien wie Pharma und Halbleiter die richtigen Schlüsse ziehen.

Zusammengenommen heißt das, Deutschland und Europa sollten endlich mehr Eigenständigkeit wagen.



Es geht um einen neuen gesellschaftlichen Konsens

Es ist jetzt Zeit zu handeln – geopolitisch, wirtschaftspolitisch und unternehmerisch. Ganz oben auf der Agenda steht aus meiner Sicht ein Thema, das im jahrzehntelangen Gefühl trügerischer Sicherheit immer mehr in den Hintergrund getreten ist: die Fähigkeit, unser Land und unsere Werte auch militärisch zu verteidigen.

Der Krieg in der Ukraine hat eindringlich gezeigt, dass wir hier mehr tun müssen, nicht nur, aber gerade auch in Deutschland. Zum einen geht es um einen neuen gesellschaftlichen Konsens: Sicherheit hat einen Preis, auch für den einzelnen Bürger. Zum anderen geht es um die erforderliche Ausrüstung und Ausstattung der Bundeswehr.

Die neue geopolitische Lage zwingt uns, ihren Auftrag neu zu definieren und wieder stärker auf die Fähigkeit zur aktiven Landesverteidigung auszurichten. Das erfordert hohe Investitionen, für die die Bundesregierung jetzt die erforderlichen Mittel bereitstellen will.

Es wird aber nicht ohne private Investitionen gehen, bei denen die Banken eine wichtige Rolle spielen können. Deutschland könnte so – endlich – seinen angemessenen Beitrag zur Stärkung der Nato leisten. Aber auch die EU-Staaten müssen ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr vereinheitlichen und besser koordinieren. Allein auf unsere amerikanischen Verbündeten dürfen wir uns nicht mehr verlassen.

Der Krieg zeigt: Nicht nur unsere Sicherheits-, sondern auch unsere Versorgungslage ist viel zu fragil. Deutschlands Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohlelieferungen bedroht unseren Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung.

Aus dieser Abhängigkeit müssen wir uns befreien, so schnell wie möglich. Es muss uns gelingen, andere Energie-Bezugsquellen zu erschließen. Ich begrüße die Initiative von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, neue Partner für unsere Energieversorgung zu finden – auch wenn wir dabei mit Blick auf unser Verhältnis zu einigen Ländern etwa in der arabischen Welt oder Nordafrika über unseren Schatten springen müssen.



Wir müssen erneuerbare Energien schneller ausbauen

Gleichzeitig ist es zwingend geboten, unsere einzig nennenswerte eigene Quelle, die erneuerbaren Energien, wesentlich schneller auszubauen, als es noch vor Kurzem möglich schien. Dafür brauchen wir dringend schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. An der Finanzierung wird der beschleunigte Ausbau nicht scheitern. Banken stehen für grüne Finanzierungen bereit, und privates Anlagekapital ist reichlich vorhanden.

Auch in weiteren wichtigen Industriezweigen müssen Deutschland und Europa eigenständiger werden. Dabei reicht es nicht, wenn sich außereuropäische Unternehmen bei uns ansiedeln, wir müssen vielmehr eigene Kapazitäten aufbauen.

Die Pandemie hat uns eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig eine leistungsstarke Pharmaindustrie in Deutschland ist. Dass wir heute gelernt haben, mit der Pandemie zu leben, ist das Verdienst einer Kombination aus herausragender wissenschaftlicher Forschung, staatlichen Hilfsmaßnahmen und mutigem unternehmerischem Handeln.

Hier hat Deutschland bewiesen: Es ist in der Lage, Großartiges zu leisten. Diesen Weg sollten wir konsequent weitergehen und nachhaltig in Forschung und Entwicklung investieren.

Forschung ist längst keine nationale Angelegenheit mehr. In diesem Bereich arbeiten die klügsten Köpfe über Grenzen hinweg zusammen. Dafür muss die EU den Rahmen verbessern und gezielt gemeinschaftliche Großprojekte entwickeln und fördern.



Gefährlicher Bremsklotz für die wirtschaftliche Entwicklung

Die Pandemie hat es schon gezeigt, der Krieg gegen die Ukraine verdeutlicht es uns nun wie unter einem Brennglas vergrößert: Die globalen Lieferketten sind verwundbarer, als wir uns das zuvor eingestehen mochten. Heute wissen wir: Unterbrochene Lieferketten und Engpässe bei der Halbleitertechnologie sind ein gefährlicher Bremsklotz für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und der EU. Die Abhängigkeiten von Zulieferungen aus Nicht-EU-Staaten sind zu hoch.

In einigen Bereichen, etwa bei Cloud-Technologien, haben wir keine europäischen Anbieter, die notwendige Dienstleistungen anbieten können. In der Halbleiter- und IT-Industrie brauchen wir europäische Player, damit wir die kritischen Infrastrukturen ebenso wie die Lieferketten sichern können. Deshalb ist es unverzichtbar, diese Industrien in Deutschland und der EU zu stärken, sonst können wir unsere Abhängigkeit nicht beenden.

Was folgt aus all dem? Wir, Deutschland ebenso wie die EU als Ganzes, müssen endlich lernen, selbstbestimmt und entschlossen zu handeln. Das wird nur gelingen, wenn wir in Europa die Kleinstaaterei hinter uns lassen. Wir müssen endlich bereit sein, weitere nationale Kompetenzen an die EU abzugeben.

Jetzt ist die Zeit zu handeln. Als Deutschland. Als Europa. Als Wirtschaft. Und als Finanzsektor. Wir müssen die eigenen Kapazitäten ausbauen, in enger Kooperation mit unseren Partnern. Wir müssen unsere strategische Souveränität und Autonomie stärken. Das alles kostet Geld, viel Geld. Bei der Finanzierung können und wollen die Banken eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht erkennen wir jetzt ja, dass starke Banken in Deutschland und Europa ein Wert an sich sind, mehr als manch einer das bisher gedacht hat.

So verstanden, liegt in der aktuellen Krise auch eine Chance für die Zukunft. Die allerdings dürfen wir nicht verpassen.



Der Autor: Manfred Knof ist Vorstandsvorsitzender der Commerzbank.



