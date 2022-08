Gastkommentar Die Aktienrente könnte ein erster Schritt zu mehr Vermögen für alle sein

Jörg Rocholl ist Präsident der European School of Management and Technology Berlin und stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium.

Es ist das große Rätsel: Die Deutschen legen fleißig Geld zur Seite und befinden sich mit ihrer Sparneigung an der europäischen Spitze, aber ihr durchschnittliches Finanzvermögen liegt bestenfalls im europäischen Mittelfeld. Warum übersetzt sich die hohe Sparneigung nicht in eine deutlich stärkere Bildung von Vermögen?

Die Antwort ist einfach: Zum einen halten die Deutschen daran fest, große Teile ihres Ersparten auf Bankkonten und Sparbücher zu bringen, auf denen keine hohen Renditen zu erzielen sind. In gegenwärtigen Zeiten hoher Inflation ist es sogar noch schlimmer, denn real bleibt am Ende weniger übrig, als vorher eingezahlt wurde.

Zum anderen überlassen die Deutschen weitere große Teile ihres Ersparten institutionellen Anbietern wie Lebensversicherungen. Diese sind durch eine umfassende Regulierung ebenfalls daran gehindert, in renditeträchtige Anlageklassen zu investieren. Stattdessen stehen hier Investitionen in Staatsanleihen im Vordergrund, die Aktienquote ist vernachlässigbar.

Einlagen und Lebensversicherungen als zwei Hauptformen der Geldanlage in Deutschland unterscheiden sich deutlich von denen in anderen europäischen Ländern wie in Schweden oder in den Niederlanden. In diesen Ländern sind Anlagen in Aktien deutlich ausgeprägter. Auch Investitionen in Infrastruktur und Beteiligungen spielen eine größere Rolle.

In der Folge erzielen Menschen dort höhere Vermögenszuwächse trotz geringerer Sparquoten als in Deutschland. Die Menschen dort machen also aus weniger mehr. Leicht überspitzt gesagt, schaffen die Menschen in Deutschland ihr Vermögen mit ihrer Hände Arbeit, während Menschen in diesen anderen Ländern auch ihr Kapital für sich arbeiten lassen.

Ludwig Erhard hatte einst das große Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft mit „Wohlstand für alle“ beschrieben. Die darauf basierende Forderung, Eigentum zu bilden, ist ein zentrales Prinzip der Bundesrepublik und findet ihre Entsprechung an vielen Stellen, interessanterweise zum Beispiel in der Verfassung des Landes Berlin bei der Förderung der Bildung von Wohneigentum.

Umverteilung darf nicht wichtiger als Vermögensschaffung werden

Die gegenwärtigen politischen Diskussionen orientieren sich aber in die entgegengesetzte Richtung. Denn hier geht es um Umverteilung in der einen oder anderen Form: Enteignung von Wohnungskonzernen, Mietendeckel, Vermögensteuer, Übergewinnsteuer oder Abschaffung von Patenten.

Bei allen diesen Vorschlägen soll dem einen Teil der Bevölkerung genommen werden, um dem anderen Teil zu geben. Die Politik darf sich aber nicht auf Symptome konzentrieren, sondern muss an den Wurzeln anpacken.

Umverteilung ist und bleibt eine zentrale und wichtige Funktionsweise der Sozialen Marktwirtschaft. Sie wird aber dann problematisch, wenn sie die Diskussion dazu überlagert, wie Vermögen zunächst geschaffen werden kann. Es wird daher Zeit für einen neuen Grundsatz, der die Vermögensbildung für alle Menschen in Deutschland in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik stellt.

An keiner Stelle ist die Chance zum Umdenken so groß wie bei der Einführung von Elementen einer kapitalgedeckten Rente. Die traditionellen Diskussionen um Reformen der Rentenversicherung in Deutschland drehen sich um vier Punkte, nämlich das Renteneintrittsalter, die Beitragssätze der arbeitenden Bevölkerung, die Höhe der Renten und den Umfang der Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt.

Die von Franz Müntefering in diesem Zusammenhang bemühte Volksschule Sauerland reicht aus, um festzustellen, dass dem deutschen Rentensystem an mindestens einer dieser vier Stellschrauben massive Veränderungen bevorstehen. Die gegenwärtige Regierung hat diese Veränderungen auf die Zeit nach 2025 vertagt, sie werden dann aber mit umso größerer Wucht auf die politische Tagesordnung zurückkommen.

Kann die Aktienrente mit einem in Aussicht gestellten Startkapital von zehn Milliarden Euro das Rentensystem stabilisieren? Natürlich nicht. Jedem ist klar, dass mehr Mittel bewegt werden müssen.

Die Aktienrente ist ein Schritt in die richtige Richtung

Die Einführung der Aktienrente ist aber ein wichtiger erster Schritt. Denn gerade bei den langfristigen Zeiträumen bei der Rente können Aktien ihre volle Kraft ausspielen. Sie können daher als fünfte Stellschraube einen wichtigen Beitrag leisten, um den Druck auf die anderen vier Stellschrauben abzumildern.

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium hat in seiner jüngsten Stellungnahme konkrete Vorschläge dazu entwickelt, wie die Aktienrente ausgestaltet werden kann. Er betont, dass die Anlage des Kapitals nach modernen Erkenntnissen der Portfoliotheorie transparent und mit geringen Verwaltungsgebühren erfolgen muss.

Garantien für eingezahlte Beiträge soll es nicht geben, um in der Anlage die Chancen für nachhaltige Renditen zu ermöglichen. Ein staatliches Standardprodukt soll ebenso angeboten werden wie vergleichbare Produkte privater Anbieter. Diese in Schweden erfolgreich umgesetzten Elemente einer kapitalgedeckten Rente können als Vorbild für die Diskussionen in Deutschland dienen.

Die Bedeutung der Aktienrente geht über die Stabilisierung des Rentensystems hinaus. Den wenn Menschen erkennen, wie sich ihr Kapital entwickelt, wird die Unsicherheit bei Finanzfragen sinken. Die Politik kann hier in wichtigen Bereichen weitere Unterstützung bieten.

So ist Deutschland bis heute eines der ganz wenigen OECD-Länder, das keine nationale Strategie zur finanziellen Bildung hat. Aber wie soll die Unkenntnis über den langfristigen Vermögensaufbau überwunden werden, wenn es in der Bevölkerung kein umfassendes Wissen zu den fundamentalen Wirkungsweisen von Kapitalmärkten gibt?

Die mündige und eigenverantwortliche Entscheidung über finanzielle Angelegenheiten ist dann nicht möglich und könnte lieber Dritten mit zweifelhaften eigenen Interessen überlassen werden. Die Einführung der Aktienrente und eine damit verbundene nationale Strategie zur finanziellen Bildung könnte diesen Zustand nachhaltig verändern.

Wir brauchen einen stärkeren heimischen Kapitalmarkt

Die Chancen sind riesig. Denn mit der Mobilisierung von mehr Kapital kann ein stärkerer heimischer Kapitalmarkt geschaffen werden. Dieser ist gerade für die vor uns stehende massive Transformation von essenzieller Bedeutung, in der neben die staatlichen Investitionen die in Art und Umfang ungleich größeren privaten Investitionen treten müssen.

Ein stärkerer heimischer Kapitalmarkt würde ebenso helfen bei der Schaffung und beim Wachstum junger und innovativer Unternehmen. Diese müssen gerade bei der Finanzierung ihres Wachstums häufig auf ausländische Finanzierungsquellen zurückgreifen, die dann aber auch die Früchte ihrer Investitionen einstreichen.

Ein starker heimischer Kapitalmarkt, integriert in eine europäische Gesamtarchitektur und mit breiter Beteiligung der Bevölkerung, würde sicherstellen, dass viel mehr Menschen von diesen Entwicklungen profitieren können. Die politischen Diskussionen würden sich dann weniger auf Umverteilung und mehr auf wirtschaftliche und politische Teilhabe konzentrieren. Die Aktienrente wäre damit der Startschuss für eine neue Politik, die Vermögen für alle Menschen in den Mittelpunkt stellt.

