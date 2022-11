Gastkommentar Die beste Friedenslösung bleibt ein Sieg der Ukraine

Schnelle Friedensverhandlungen wären ein Fehler. Der Westen muss seinen Kurs beibehalten und die Ukraine weiter unterstützen, fordern Natalie Samarasinghe und Fred Carver.

Samarasinghe leitet die Lobbyarbeit der Stiftung Open Society Foundations. Natalie Samarasinghe

Der Raketeneinschlag in Polen in der vergangenen Woche ließ einen Krieg gegen einen atomar bewaffneten Unrechtsstaat erschreckend greifbar werden. Als das Risiko eines Konflikts zwischen Russland und der Nato nachließ, war die Erleichterung deutlich spürbar.

Die Menschen in Osteuropa leben bereits seit Jahrzehnten mit der Angst vor einer solchen Eskalation. Sie dürfen nicht auf einem Altar der „Deeskalation“ geopfert werden.

Vorerst sieht es so aus, als würde der Vorfall in Polen das Engagement des Westens für die Ukraine nicht beeinträchtigen. Die USA und die europäischen Länder haben ihre militärische und finanzielle Unterstützung bekräftigt, einige haben sogar noch mehr zugesichert.

Die Regierungschefs der G20-Staaten brachten zudem eine Erklärung auf den Weg, in der sie den „Krieg in der Ukraine“ verurteilten. Das war zwar eine recht schwache Stellungnahme, die jedoch als Zeichen dafür gewertet wurde, dass die Geduld unter Russlands Verbündeten langsam am Ende ist.

