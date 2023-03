Gastkommentar Die EZB darf nicht zur Geisel des Bankensektors werden

Inflationsbekämpfung und Finanzmarktstabilisierung schließen sich nicht aus. Die EZB muss aber einem Grundsatz treu bleiben, mahnen Kerstin Bernoth und Sara Dietz.

Kerstin Bernoth (l.) ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Makroökonomie im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sara Dietz ist Anwältin und Mitglied des Monetary Expert Panel des Europäischen Parlaments. Die Autorinnen

Wie fragil unser Finanzsystem ist, wird uns aktuell lehrbuchartig vor Augen geführt: Die Silicon Valley Bank und weitere US-Banken gehen pleite, die angeschlagene Schweizer Bank Credit Suisse wird in einer Hauruck-Aktion von der UBS übernommen, und die Börsen brechen massiv ein. Innerhalb weniger Tage ist die Angst vor einer erneuten Bankenkrise wieder so präsent, wie es noch vor zwei Wochen kaum denkbar war.

Die Notenbanken der USA und der Schweiz sprangen den angeschlagenen Instituten mit Notkrediten und Garantien zur Seite. Dabei sind sie an dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt: Die aufgrund der viel zu hohen Inflation eingeleitete Zinswende in den USA und Europa hat dazu geführt, dass Wertpapiere, die Geschäftsbanken in großen Mengen in ihren Bilanzen halten, wie etwa Staatsanleihen, an Wert verlieren.