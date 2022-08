Gastkommentar Die EZB sollte den Leitzins auf vier Prozent anheben

Auf den ersten Blick geht die Europäische Zentralbank (EZB) mittlerweile entschieden gegen die rekordhohe Inflation vor. Schließlich hat sie ihre Leitzinsen kürzlich überraschend um einen halben Prozentpunkt angehoben. Aber die ersten Mitglieder im EZB-Rat schielen bereits auf Stimmungsindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima, das wegen Putins Angriffskrieg und einer möglichen Rationierung von Gas eingebrochen ist. Eine drohende Rezession, so ihr Kalkül, löse das Problem der hohen Inflation von allein, deutliche Zinserhöhungen seien nicht mehr notwendig. Aber diese Strategie ist gefährlich.

Auf eine Eintrübung der Wachstumsaussichten hat die EZB stets sensibel reagiert. So reichte eine leichte Abschwächung der Konjunktur im Herbst 2019 aus, und der damalige EZB-Präsident Mario Draghi konnte durchsetzen, dass die EZB wieder Anleihen kaufte.

Dieses Reaktionsmuster hat viel mit der sogenannten Phillips-Kurve zu tun, die im Denken der EZB wichtig ist. Demnach lässt ein Konjunkturabschwung die Arbeitslosigkeit steigen, schwächt die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer und lässt über nachlassende Lohnzuwächse die Inflation fallen.

Die Inflation verschwinde von selbst, wenn die Konjunktur sich abschwächt. Nicht umsonst zeigt eine Simulation der EZB, dass die Inflation bei einem Stopp der Gaslieferungen mittelfristig wieder auf das EZB-Ziel von zwei Prozent fallen würde.

Ein Blick auf die Geschichte hilft: Die Rezession der Siebzigerjahre

Aber die EZB sollte die Siebzigerjahre aufmerksam studieren. Denn damals lösten Rezessionen nicht das Problem der hohen Inflation. Weil viele Notenbanken aus falsch verstandener Rücksicht auf die schwache Konjunktur eine lockere Geldpolitik betrieben, fachten sie die Inflation zusätzlich an, ohne am Ende der Wirtschaft zu helfen.

Die Inflation war damals trotz einer schwachen Konjunktur so hoch, weil die konjunkturellen Probleme nicht wie üblich auf eine einbrechende Nachfrage zurückgingen, die in der Tat die Inflation bremst; wenn weniger Nachfrage den angebotenen Gütern hinterherjagt, sinken die Preise.

Aber der Ölpreisschock von 1973 ließ nicht primär die Nachfrage einbrechen, auch wenn das teure Öl die Kaufkraft der Verbraucher senkte. Stattdessen war vor allem das Angebot an Gütern betroffen.

Die Unternehmen litten nämlich unter dem explodierten Ölpreis. Sie mussten den Einsatz des teuer gewordenen Öls zurückfahren und konnten entsprechend weniger Güter produzieren, das Bruttoinlandsprodukt brach ein.

Weil die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auf ein geringeres Angebot an Gütern stieß, zog die Inflation an. Rezession und hohe Inflationsraten gingen anders als vorher üblich Hand in Hand.

Falsche Diagnose, falsche Therapie

Dass die Inflation nach dem Ölpreisschock noch lange hoch blieb, lag an der damals vorherrschenden Wirtschaftspolitik, die den Angebotsschock nicht sah. Das Problem wurde falsch diagnostiziert, man setzte auf die falsche Therapie: Die Regierungen wollten die Wirtschaft durch eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ankurbeln.

Besonders in den USA, mit Abstrichen auch in Westdeutschland, betrieben die häufig von Politikern dominierten Zentralbanken eine lockere Geldpolitik. Die Regierungen legten Konjunkturprogramme auf, in Deutschland fachten die Gewerkschaften die Nachfrage mit hohen Lohnabschlüssen an. Mehr Nachfrage jagte dem ölpreisbedingt geschrumpften Angebot an Gütern hinterher.

Die expansive Nachfragepolitik fachte die Inflation zusätzlich an. Die Menschen schraubten ihre Inflationserwartungen hoch, auch wenn die zwischenzeitliche Rezession die Arbeitslosigkeit in die Höhe schießen ließ. Die gestiegenen Inflationserwartungen führten zu höheren Lohnabschlüssen, was die Kosten für die Unternehmen weiter erhöhte und die Inflation befeuerte.

Das alles mag nach bloßer Wirtschaftsgeschichte klingen. Aber seit dem Ausbruch von Corona stechen die Ähnlichkeiten mit den Siebzigerjahren ins Auge – mit mehreren Konsequenzen für die Geldpolitik der EZB.

Erstens haben wir es wieder mit Angebotsschocks zu tun. Zunächst konnten die Unternehmen weniger produzieren, weil ihnen wegen der Lockdowns der Nachschub fehlte, und dabei dürfte es wegen Chinas Null-Corona-Politik noch länger bleiben.

Die Bekämpfung der Inflation ist heute weniger schwierig

Außerdem hat sich Energie massiv verteuert, sodass die Unternehmen bei gegebenen Preisen weniger Güter anbieten können. Zudem könnte die Bundesregierung bald das Gas für die Industrie rationieren müssen.

Zweitens versuchen die Regierungen seit dem Ausbruch von Corona, nicht nur besonders betroffenen Bevölkerungsschichten zu helfen, sondern wie in den Siebzigerjahren die Nachfrage der Menschen in der Breite zu erhöhen. Ausgeprägt war das in der Coronakrise, als etwa die US-Regierung die Einkommen ihrer Bürger wegen einer sehr lockeren Fiskalpolitik phasenweise zweistellig steigen ließ. Auch im Euro-Raum geben die Regierungen sehr viel Geld aus, wenn man etwa an den 750 Milliarden schweren sogenannten Corona-Wiederaufbaufonds denkt.

Commerzbank-Chefvolkswirt Kramer schlägt der EZB einen ungewöhnlichen Kurs vor. (Foto: dpa) Die EZB-Zentrale in Frankfurt

Drittens unterstützt die EZB – ähnlich wie die Zentralbanken in den Siebzigerjahren – die Regierungen durch eine lockere Geldpolitik. So hat die EZB seit Ausbruch von Corona mit ihren Anleihekäufen fast die gesamten Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten finanziert.

Sie dürfte auch in Zukunft im Rahmen eines kürzlich beschlossenen neuen Programms Staatsanleihen kaufen, wenn hochverschuldete Länder wie Italien angeblich zu hohe Zinsen zahlen müssen. Dabei wird die EZB nicht verhindern können, dass solche Käufe die Geldmenge und am Ende die Inflation erhöhen.

Aber es gibt auch Unterschiede zu den Siebzigerjahren. Beim Ölpreisschock von 1973 blickten die USA schon auf acht Jahre mit einer überhöhten Inflation zurück. Dagegen ist die Inflation diesmal erst seit gut einem Jahr zu hoch. Insofern sind die Inflationserwartungen der Bürger noch nicht so stark gestiegen; das Bekämpfen der Inflation ist weniger schwierig als in den Siebzigerjahren.

Schluss mit der lockeren Geldpolitik: Was die EZB heute tun sollte

Trotzdem muss die EZB entschieden handeln. Sie darf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht weiter durch eine lockere Geldpolitik anschieben.

Stattdessen sollte sie die angebotsinduzierten Rezessionsrisiken ignorieren, an denen sie als Zentralbank ohnehin nichts ändern kann, und ihren Leitzins rasch zumindest auf das konjunkturneutrale Niveau anheben. Das liegt aber nicht nur zwischen ein bis anderthalb Prozent, wie viele EZB-Ratsmitglieder meinen.

Vielmehr legen die mittelfristigen Aussichten für das preisbereinigte Wirtschaftswachstum und die angestrebte Inflationsrate von zwei Prozent einen neutralen Zins zwischen zweieinhalb und drei Prozent nahe. Allerdings muss die EZB wohl darüber hinausgehen, weil die Inflation deutlich über ihrem Ziel liegt. Vermutlich wäre ein Leitzins von vier Prozent angemessen.

Ein Zins in dieser Höhe erscheint nach Jahren negativer EZB-Zinsen sehr hoch. Aber wenn die EZB den Zinserhöhungsprozess aus Angst vor steigenden Rezessionsrisiken absagte, könnte es ihr am Ende wie der US-Notenbank gehen, die Anfang der Achtzigerjahre einen Leitzins von 20 Prozent brauchte, um die Inflation mittels einer schmerzhaften Doppelrezession zu brechen.

Der Autor: Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank.

