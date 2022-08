Gastkommentar Die Ladeinfrastruktur für E-Autos braucht ein neues Konzept

Es hätte für E-Autos in Deutschland nicht schlimmer kommen können. Das EU-Parlament hatte zwar grünes Licht für das Verkaufsverbot für Verbrenner ab dem Jahr 2035 gegeben und damit auch Investitionssicherheit für Ladeparkbetreiber und Stromkonzerne.

Doch dann begann die FDP eine abwegige Diskussion um Technologieoffenheit. Nachdem diese „Kuh vom Eis“ geschoben wurde, verordnete Wirtschaftsminister Robert Habeck den nächsten Stopp: Die staatlichen Prämien für Elektroautos werden ab dem Jahr 2023 auf 4500 Euro abgeschmolzen und der Prämientopf auf 2,5 Milliarden Euro gedeckelt.

Gut 700 Millionen Euro werden für Prämien bis zum Ende des laufenden Jahres gebraucht. Danach bleiben noch Prämien für 400.000 Elektroautos. Das ist weniger als ein Prozent der Pkw auf Deutschlands Straßen.

Zusätzlich steigen die Kosten für Elektroautos deutlich stärker als für Verbrenner. Die Strompreise sowie die Rohstoffpreise für Lithium oder Kobalt gehen durch die Decke, und Produktionskapazitäten für Lithium-Zellen sind bis zum Jahr 2025 in Europa knapp.

Eine höhere Besteuerung von Neuwagen mit Verbrennerantrieb, etwa eine erhöhte Mehrwertsteuer, scheidet politisch aus. Das Elektroauto verliert Charme.

Das ist ein klares Signal an die Infrastrukturanbieter, die Investitionen zu strecken. Ladesäulen ohne Elektroautos sind teuer.

Investoren brauchen Investitionssicherheit für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur braucht Investitionssicherheit. Mit Tankrabatten, der Einstellung der Umweltprämie und höheren Preisen für Elektroautos werden Investoren neu rechnen.

Aber wie viele Ladesäulen brauchen wir, und wer soll die Infrastruktur liefern? Im Juli hatte die Bundesnetzagentur in Deutschland 53.652 öffentliche Normalladepunkte und 9918 Schnellladepunkte gezählt.

Ein paar Tage zuvor veröffentlichte der Verband der Automobilindustrie (VDA) eine Ladepunkt-Hitliste für Städte und Landkreise. Danach liegt Wolfsburg an der Spitze und der Landkreis Groß-Gerau an zweiter Stelle.

Klammern wir Wolfsburg wegen seiner Besonderheit als VW-Stadt aus, hat Groß-Gerau für den Verband offensichtlich Vorbildcharakter. Nach den Daten der Bundesnetzagentur stehen im Städtchen Groß-Gerau samt umliegenden Gemeinden 930 öffentliche normale Ladepunkte und 27 Schnelllader.

Das ländliche Groß-Gerau hat in der Kernstadt ganze 17.325 Einwohner. Dazu addieren sich die Einwohner der eher ländlichen Gemeinden der Umgebung. Insgesamt wohnen im Landkreis 26.683 Menschen, oft in Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern mit Garagen. Platz für private Wallboxen ist auf dem flachen Lande vorhanden.

Welchen Sinn hat dann die VDA-Hitliste, bei der für 183 Pkw in Groß-Gerau nur ein öffentlicher Ladepunkt zur Verfügung steht?

75 Prozent der Autofahrer können zu Hause eine Wallbox zum Laden ihres E-Autos installieren

Wesentlich beim Elektroauto ist das Laden in Wohnungsnähe und damit die Wallbox. Seit Elon Musk und seinen Tesla-Fahrern wissen wir, dass die Kombination Wallbox mit Schnelllader an wichtigen Verkehrsknotenpunkten die Ladenöte der Elektroautos nahezu vollständig löst.

Das Elektroauto steht in der Regel mehr als zehn Stunden am Wohnort und kann „in Ruhe“, ohne den aufwendigen schnellen Strom geladen werden. Was im Übrigen auch die Batterie und das Stromnetz freut. Die Kosten für eine Wallbox liegen unter 1500 Euro.

In einer repräsentativen Befragung von mehr als 2000 Autofahrern in Deutschland haben wir erfahren, dass 75 Prozent der Autofahrer die Möglichkeit haben, entweder selbst eine Wallbox zu installieren oder grünes Licht vom Vermieter für die Wallbox erhalten.

Wozu braucht dann Groß-Gerau für 183 Pkw einen Ladepunkt? Es gibt viele Landkreise wie Groß-Gerau, Coesfeld, Oberallgäu oder die Vulkaneifel. Hat es wirklich Sinn, mit viel Steuergeld in allen Dörfern Ladepunkte hinzustellen, so wie es Verbände fordern? Die einfache Überlegung zeigt, dass es ein differenziertes Vorgehen braucht.

Die Städte und nicht der Bund sollten die Lade-Infrastruktur planen

Natürlich sind in Städten wie Berlin, München oder Köln Parkplätze knapp. Wer in der Münchener Innenstadt wohnt und ein Auto, aber keine Garage hat, fährt schon mal 20 Minuten, um einen Parkplatz zu finden. In den Zentren der Großstädte sitzt das Ladestationproblem und nicht in Groß-Gerau.

Also braucht es einen Großstadtplan und keinen Deutschlandplan. Mit vier Prinzipien lässt sich so ein Großstadtplan beschreiben. Prinzip Nummer eins lautet, dass jede Stadt eigenverantwortlich plant und keine Bundesbehörde.

Prinzip Nummer zwei fordert, dass private Investoren für die Städte die Ladenetze bauen und betreiben. Die Stadt ist im Besitz der Parkräume und damit des kostbarsten Gutes. Sie kann es also ähnlich einem Erbbaurecht an Investoren „verleihen“.

Als drittes Prinzip sollte jede Stadt die Möglichkeit erhalten, Bauordnungen so zu konzipieren, dass entsprechende Ladeplätze vorgeschrieben werden.

Mit dem vierten Prinzip sollten Grundstückbesitzer die Möglichkeit haben, auf Parkflächen oder Supermarktparkplätzen als Gewerbetreibende Autostrom zu verkaufen. Nicht Bundesbehörden sollten die Verantwortung für die Ladeinfrastruktur tragen, sondern die Kommunen, geleitet von ihren demokratisch gewählten Bürgermeistern.

Sicher kann man über finanzielle Unterstützung sprechen, aber den Plan macht die Stadt. Dabei können die Verbände unterstützen. Das ist hilfreicher, als mit wenig aussagekräftigen Statistiken gebetsmühlenhaft den Ladesäulenausbau zu fordern.

Vorbild China: Batteriewechsel in einer Minute

Interessant ist ein Vergleich mit China. Riesenstädte wie Beijing, Schanghai oder Shenzhen wetteifern miteinander, etwa bei der Schaffung von Bezirken für fahrerlose Robo-Taxen.

Die Bürger entscheiden durch „Abstimmung mit den Füßen“, in welcher Stadt sie leben. Wenn es Schanghai mit 22 Millionen Einwohnern schafft, das Ladeproblem zu lösen, sollte das in München oder Berlin ebenfalls möglich sein.

Dabei setzt China auf mehrere Maßnahmen. Einmal riesige Ladeparks mit Schnellladern. Zum Zweiten den Aufbau von Batteriewechsel-Stationen, die für Taxifahrer ideal sind.

So plant der staatliche chinesische Ölmulti Sinopec, an 30.000 Tankstellen Wechselstationen einzurichten. Vollautomatische Batteriewechsel sind dann in knapp einer Minute möglich. Sämtliche chinesische Autobauer haben sich verpflichtet, ihre Fahrzeuge mit Batteriewechselmöglichkeiten anzubieten. Wie wäre es, wenn der VDA solche Möglichkeiten prüft?

Weniger Bund und mehr Hamburg, Köln oder München ist der Lösungsansatz zum Ladenetzproblem. Wir sollten unseren Föderalismus nutzen und nicht ständig nach dem Bund rufen.

Mittlerweile wetteifern Aral, Shell, Eon, EnBW und andere um die Schnellladeplätze an Autobahnen. Nicht nur Tesla hat den Stromverkauf als lukratives Geschäftsfeld entdeckt. Der VW-Konzern rollt mit seiner Chargeing-Unit das Thema europaweit aus.

John D. Rockefeller hatte um die Jahrhundertwende mit Öl ein riesiges Unternehmen geschaffen. Wir sollten uns seinen Leitspruch ins Gedächtnis rufen: „Wenn Du Öl verkaufen willst, schenke den Menschen Öllampen.“ Wir sollten also nicht mit wenig sinnvollen Gemeinde-Rankings in die Zukunft gehen, sondern auf Rockefeller und die Chinesen hören.





Die Autoren:

Ferdinand Dudenhöffer ist Gründer und Direktor des Center Automotive Research (CAR).

Helena Wisbert ist Direktorin des Center Automotive Research.





