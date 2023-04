Gastkommentar Die Notenbanken sollten das Inflationsziel anheben

Das Leben ist voller Dinge, von denen man weder zu wenig noch zu viel haben möchte. Kaffee ist ein klassisches Beispiel: Ohne eine Dosis Koffein können sich viele nicht vorstellen, morgens munter zu werden. Aber wenn man zu viel davon trinkt, führt das leicht zu unerwünschter Hyperaktivität.

Wie viele Becher Kaffee genau richtig sind, lässt sich nicht so leicht sagen. Ähnlich ist es auch mit der Inflation. Ist sie zu niedrig, kann das in eine Schuldenspirale führen. Ist sie zu hoch, kommt es zu als ungerecht empfundenen Umverteilungen und Ineffizienzen. Wo aber genau die optimale Inflation liegt, vermag niemand zu definieren.

Dennoch haben sich die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank auf ein Inflationsziel von zwei Prozent festgelegt. Das hat für die USA und die Euro-Zone auf den ersten Blick recht gut funktioniert, denn seit dem Bestehen der Währungsunion lag die jährliche Inflation im Durchschnitt bei 1,97 Prozent – Punktlandung.

Ähnlich gut sieht es für die USA aus. Aber wie das mit Durchschnitten so ist: Wenn der Jäger einen Hasen einmal rechts und einmal links verfehlt, hat er ihn im Durchschnitt getroffen.

So ist das Inflationsziel in den Jahren nach der Finanzmarktkrise von 2008 in der Euro-Zone mehr als zehn Jahre deutlich unterschritten worden, während es seit über einem Jahr massiv überschritten wird.

Hier sind strukturelle Faktoren am Werk, vor allem in der Form eines globalen Wendepunktes in der demografischen Entwicklung. Der steigende Anteil der nicht erwerbstätigen Bevölkerung bedeutet einen zunehmenden Arbeitskräftemangel.

>> Lesen Sie auch: Lagarde kämpft gegen den Vertrauensverlust

Der stärkt die Verhandlungsmacht der Arbeiternehmenden und sorgt über höhere Lohnsteigerungen für mehr Preisdruck – ganz unabhängig von Coronakrise oder Ukrainekrieg. Da sich dazu auch noch Kostentreiber wie Deglobalisierung und Maßnahmen zum Klimaschutz gesellen, ist dauerhaft mit einem Überschreiten des Inflationsziels von zwei Prozent zu rechnen.

Man könnte auch sagen, dass die bisher zwei Becher Kaffee am Morgen nunmehr auf drei Becher erhöht werden müssen, weil der Koffeingehalt des Kaffees zurückgegangen ist. Wenn also die Inflation aufgrund von strukturellen Faktoren immer wieder in Richtung drei oder vier Prozent drängt, macht es für die Notenbank wenig Sinn, sich laufend auf die Bremse zu stellen und wiederkehrende Rezessionen auszulösen.

Notenbanken müssen aufpassen, in Zukunft nicht ständig auf der Bremse zu stehen und eine Rezession zu riskieren

Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die EZB und die Fed ihr Inflationsziel von zwei Prozent nicht anheben sollten. Viele Marktbeobachter warnen dringend vor einem solchen Schritt. Die Rede ist dabei von einem Verlust an Glaubwürdigkeit der Zentralbanken und der damit einhergehenden Gefahr, dass die Inflation endgültig außer Kontrolle gerät.

Würden auch Sparer unter einem höheren Inflationsziel leiden? Das hängt davon ab, wie sich die Zinsen entwickeln.

Diese Risiken sollen nicht kleingeredet werden. Vor allem in der Phase, in der sich die Finanzmärkte auf ein neues Inflationsziel einstellen müssen, kann es zu heftigen Turbulenzen kommen.

Denn in dieser Phase würden vermutlich die Inflationserwartungen sprunghaft steigen, was dann wiederum zu einer Neubewertung der Bondmärkte führen würde, die über das hinausgehen würde, was wir in den vergangenen zwölf Monaten erlebt haben.

Die bereits jetzt durch den Renditeanstieg offengelegten Schwächen im Bankensektor nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank würden sich noch verstärken und eventuell zu einer neuen Finanzmarktkrise führen. Ein sprunghafter Zinsanstieg dürfte auch hochverschuldeten Unternehmen und Staaten gefährlich werden.

Würden auch Sparer unter einem höheren Inflationsziel leiden? Das hängt davon ab, wie sich die Zinsen entwickeln. Pendelt sich die Inflation bei drei Prozent ein, während der neue Gleichgewichtszins der EZB bei vier Prozent landet, würden die Sparer auf ihre kurzfristigen Einlagen auf längere Sicht einen positiven Realzins erhalten.

Auch wenn es kurzzeitig zu Turbulenzen kommen kann, sollte sich auf Dauer die Anhebung des Inflationsziels auszahlen. Denn mit einem höheren Inflationsziel von 2,5 bis 3,5 Prozent müsste eine Notenbank eben nicht laufend gegenhalten und eine Rezession riskieren.

Damit relativiert sich auch das Argument des Glaubwürdigkeitsverlustes, das Gegner einer Anhebung des Inflationsziels ins Feld führen. Denn eine Notenbank, die dauerhaft einen Wohlfahrtsverlust zu verantworten hat, dürfte eher politisch und gesellschaftlich unter Druck geraten als eine, die zum Wohl aller auf strukturelle Veränderungen reagiert und das Inflationsziel anpasst.

Der Autor:

Cyrus de la Rubia ist Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.

Mehr: Interview – „Bei vier Prozent kann man die Inflation nicht mehr vernachlässigen“