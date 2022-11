Gastkommentar Die technologische Schwäche der Russen sollte Europa eine Warnung sein

Dalia Marin ist Professorin für internationale Wirtschaft an der TUM School of Management der Technischen Universität München und Senior Research Fellow bei der europäischen Denkfabrik Bruegel, Brüssel.

In seiner „Zeitenwende“-Rede drei Tage nach Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar erklärte Kanzler Olaf Scholz, Deutschland werde nun jedes Jahr – wie von den USA seit Langem gefordert – „mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren“ und darüber hinaus ein „Sondervermögen“ von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr schaffen. Im August konkretisierte er dann in Prag seine Vision der „Militarisierung“ Europas unter deutscher Führung. Scholz forderte eine stärkere, „souveränere“ Europäische Union, die in der Lage sein müsse, sich wirksamer zu verteidigen.

Was aber würde Deutschlands vor der „Zeitenwende“ kaum denkbares Engagement in der Praxis bedeuten? Will die Bundesrepublik eine führende Rolle bei der militärischen Stärkung Europas übernehmen, muss sie ihre Wirtschaft umgestalten – in die Neuausrichtung der Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft würde die Übernahme eines deutschen Chipherstellers durch ein chinesisches Unternehmen nicht passen. Ohne Umgestaltung kann Deutschland nicht den Herausforderungen einer geopolitischen Ära gerecht werden, in der Krieg wieder eine allgegenwärtige Bedrohung zu sein scheint. Welche konkreten Umgestaltungsschritte bieten sich an?

Zunächst sollten Deutschland und die Europäische Union eine militärische Forschungs- und Entwicklungsagentur nach dem Vorbild der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) aufbauen, die seit Jahrzehnten Hightech-Innovationen fördert. Berlin müsste bei der Gründung der europäischen DARPA eine Vorreiterrolle übernehmen, nur so könnte die Agentur der technologischen Konkurrenz aus den USA und China Paroli bieten. Deutschland hat bereits kleine Schritte in diese Richtung unternommen. So schuf die Bundesregierung 2019 die Agentur für Sprunginnovationen, sie soll bahnbrechende Neuerungen finanzieren.

Gebraucht wird ein größerer Innovatoren-Pool

Doch die Agentur ist zu klein und kooperiert, anders als die DARPA, nicht mit dem Militär. Ihre Fähigkeit, disruptive Entdeckungen zu machen, ist begrenzt. Würde hingegen eine militärische Forschungseinrichtung auf EU-Ebene geschaffen, sähe die Sache ganz anders aus – schon wegen der stärkeren Finanzkraft und des weitaus größeren Innovatoren-Pools.

Der Verteidigungssektor, das belegen die Beispiele USA und Israel, ist ein Innovationsmotor. In beiden Ländern hat die vom Militär finanzierte Forschung uns als Spin-off-Effekte technologische Innovationen wie das Navigations-Satellitensystem GPS oder den Sprach-Assistenten Siri beschert.

Aber die Kriegsgefahr in Europa erfordert eine andere Art von Innovation – deshalb muss die EU in der Lage sein, eigene hoch entwickelte militärische Ausrüstung hervorzubringen. Um Scholz’ Führungsanspruch gerecht zu werden, sollte Deutschland darüber hinaus bei der Entwicklung von Halbleitern und der Sicherung der Versorgung mit strategischen Rohstoffen eine Vorreiterrolle spielen. Beides ist für die europäische Sicherheit unerlässlich.

Staatliche Initiative ist gefragt. Die Regierungen der EU-Staaten und die US-Administration sollten besser heute als morgen die Weichen dafür stellen, selbst genügend Hightech-Chips herstellen und strategische Rohstoffe fördern zu können. Dann würde beispielsweise nicht mehr – wie zeitweise während der Coronapandemie – die Produktion von Autos und Maschinen zum Stillstand kommen, weil die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ihre Lieferungen einstellt.



China verschärft seine Rhetorik

Eine solche Weichenstellung wirkt umso dringlicher, als China seine Rhetorik gegenüber der „abtrünnigen Provinz“ Taiwan weiter verschärft und die Kriegsgefahr wächst. Außerdem kontrolliert die Volksrepublik die Verarbeitung strategischer Mineralien und Metalle, darunter 80 Prozent der weltweiten Seltenen Erden; bei Lithium und Kobalt sind es fast 60 Prozent. Vor diesem Hintergrund muss Europa tatsächlich alles daransetzen, größere strategische Autonomie zu erreichen.

Gelingt das, würden die Europäer auch nicht in die Falle tappen, in der Russland seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine festsitzt. Moskau hat sich in den vergangenen Jahren zum Beispiel auf Lieferungen des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall verlassen, statt aus eigener Kraft das russische Militär zu modernisieren. Im Zuge der multilateralen Sanktionen bekommt Präsident Wladimir Putin nun die Quittung für dieses Versäumnis.

Russlands technologische Schwäche sollte Deutschland und dem Rest Europas eine Warnung sein. Die europäischen Regierungen müssen jetzt die öffentlich finanzierte militärische Forschung und Entwicklung stärken und im Verteidigungssektor kreative Kooperationsideen entwickeln. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Chip-Act, dem zufolge bis Ende dieses Jahrzehnts 20 Prozent aller Chips in Europa produziert werden sollen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss aber noch viel mehr getan werden.

Dalia Marin ist Professorin für internationale Wirtschaft an der TUM School of Management der Technischen Universität München und Senior Research Fellow bei der europäischen Denkfabrik Bruegel, Brüssel.

