 Gastkommentar: Die Ukraine braucht einen Blankoscheck zur Selbstverteidigung

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine befindet sich seit einigen Wochen in einer neuen Phase. Nach dem Scheitern des schnellen Vorstoßes gegen Kiew hat sich nun ein intensiver Abnutzungskrieg in der Ost- und Südukraine entwickelt.

Unverändert setzt Putin darauf, diesen völkerrechtswidrigen Krieg militärisch zu gewinnen. Die Sanktionen zeigen Wirkung, aber entschieden wird dieser Krieg nicht auf wirtschaftlicher, sondern auf militärischer Ebene.

Deshalb müssen wir Europäer jetzt entschlossen handeln und die Ukraine zur Selbstverteidigung befähigen. Entscheidend für den militärischen Erfolg ist die Verfügbarkeit von Material, gerade auch von Großgerät wie Panzern und Artillerie.

Hierbei ist die Ukraine im Vergleich zu Russland zunächst im Nachteil. Produktionsstätten im Land wurden durch russische Luftangriffe zerstört, die Kriegshandlungen haben Lieferketten auch innerhalb der Ukraine unterbrochen.

Gleichzeitig wird ein zentrales Element unseres bisherigen Ansatzes, der Ukraine Altgerät aus sowjetischer Produktion zur Verfügung zu stellen, an seine Grenzen kommen. Die Depotbestände in den ehemaligen Ostblockstaaten sind endlich und werden nicht nachbeliefert.

Auch die Lieferungen einzelner westeuropäischer Bestände, wie der Gepard-Panzer, stellen noch keinen Paradigmenwechsel zu einer längerfristigen Lösung des ukrainischen Beschaffungsproblems dar.

Der erhebliche Materialverschleiß in einem Abnutzungskrieg macht für die europäischen Partner der Ukraine ein Umdenken notwendig.

Im Zweiten Weltkrieg standen die Vereinigten Staaten vor einem vergleichbaren Problem. Großbritannien (und später auch die Sowjetunion) konnten mit den Rüstungskapazitäten NS-Deutschlands nicht konkurrieren.

Die Lösung bestand in einem sogenannten Leihpachtgesetz, dem Lend-Lease Act von 1941. Dieser autorisierte den amerikanischen Präsidenten, in unbegrenztem Rahmen Nachschub wie Waffen, Munition, Treibstoff und Nahrungsmittel auf Kredit oder in Pacht zu liefern.

Das Gesetz wurde im Februar 1941 zu einem Zeitpunkt verabschiedet, als die USA keine Kriegspartei waren. Seine Wirkung auf den Kriegsverlauf ist kaum zu unterschätzen.

Der ehemalige Sowjetpräsident Chruschtschow vermutete in seinen Memoiren, dass der Zweite Weltkrieg ohne diese materielle Unterstützung für die Alliierten verloren gegangen wäre.

Gemeinsame EU-Lieferungen sind effektiver als die einzelner Nationen

Anfang Mai unterzeichnete US-Präsident Joe Biden einen neuen Lend-Lease Act zur Unterstützung der Ukraine. Dieser autorisiert den amerikanischen Präsidenten für die kommenden zwei Haushaltsjahre, ohne Einzelermächtigung der Ukraine militärische Güter zu liefern.

Das Gesetz sorgt in den USA also vor allem für die Überwindung bestehender administrativer Hürden und Finanzierungsprobleme.

Es ist zu erwarten, dass von amerikanischer Seite dadurch erhebliche Ressourcen für die Ukraine mobilisiert werden können und der bereits heute bestehende Rückstand der Europäer in Unterstützungsleistungen im Vergleich weiter anwächst.

In der Europäischen Union stehen wir vor einer Richtungsentscheidung: Sollen die EU-Mitgliedstaaten wie bisher die Verantwortung für die Finanzierung, Beschaffung und Ausfuhr solcher Güter selbst übernehmen, oder sollten wir einem gemeinsamen europäischen Ansatz verfolgen?

Ein einzelstaatlicher Ansatz kann dazu führen, dass nicht nach ukrainischem Bedarf, sondern nach lokaler Verfügbarkeit geliefert wird. So werden Lieferungen zu Stückwerk.

Die Geschwindigkeit der Exporte ist zudem fortwährend abhängig von den Genehmigungsprozessen und dem politischen Willen in den Mitgliedstaaten. Am Beispiel der Gepard-Panzer in Deutschland zeigt sich derzeit, wie zeitintensiv diese Prozesse sein können.

Ein gemeinsamer europäischer Ansatz verspricht dagegen effektiver zu wirken. Die effektivste Möglichkeit hierfür ist ein europäisches Lend-Lease-Gesetz, das eine wehrtechnische Carte blanche schafft.

Die EU sollte europäische Wehrtechnik für die Ukraine vorfinanzieren

Damit kann Abhilfe für zwei Kernprobleme der bisherigen Beschaffungspraxis geschaffen werden: die Exportgenehmigung und die Finanzierung.

Zum einen sollte ein europäisches Lend-Lease-Gesetz für die Ukraine die bestehenden nationalen und europäischen Exportkontrollen temporär aussetzen. Dadurch könnte die ukrainische Armee direkt bei europäischen Herstellern bestellen und zum schnellstmöglichen Zeitpunkt importieren.

Genehmigungsverfahren und die damit verbundene politische Unsicherheit entfielen. Sobald Nachschub produziert wird, kann an die Ukraine geliefert werden.

Zum anderen sollte die EU den Kauf oder die Leihpacht europäischer Wehrtechnik für die Ukraine angesichts der prekären Haushaltslage des Landes vorfinanzieren. Hierfür könnte die Europäische Friedensfazilität als eine Kreditlinie dienen.

Statt sich auf die situative Bereitstellung von Geldern zu verlassen, wäre die Finanzierung der ukrainischen Verteidigung dauerhaft garantiert. Über die Kreditfinanzierung bliebe aber der Einfluss der Europäer auf den Verbleib der Waffen nach Kriegsende und der Friedensordnung in der Ukraine insgesamt gesichert.

Als Rechtsgrundlage für das Gesetz kommen in den europäischen Verträgen sowohl die Unionskompetenz in der Handelspolitik als auch die gemeinsame Sicherheitspolitik infrage.

Ein positiver Nebeneffekt wäre außerdem ein Kapazitätsaufbau der europäischen wehrtechnischen Industrie in den Waffengattungen, die sich im Konflikt mit Russland als effektiv erweisen und daher von der Ukraine nachgefragt werden.

Die Europäisierung der militärischen Beschaffung ist ein wichtiger Beitrag zum Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion. Das für die Bundeswehr angekündigte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro kann im europäischen Verbund ebenso weitaus effektiver eingesetzt werden.

Gleiches gilt für die geplanten Ausgabensteigerungen in vielen Militärhaushalten in der EU. Wenn wir vom Kirchturmdenken nicht wegkommen, machen wir Europäer uns schwächer, als wir zusammen sind.

Ein europäisches Lend-Lease-Gesetz wäre ein zeitlich und räumlich begrenztes Werkzeug, um die Sicherheitsinteressen der Europäer in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu wahren.

Die EU muss klar zeigen, dass sie für die europäische Friedensordnung einsteht

Die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts auf das Bündnisgebiet von EU und Nato ist verständlich, aber nicht zielführend.

Das Verhalten des Kremls in den letzten Wochen hat gezeigt, dass Russland keine Anlässe für militärische Eskalationsschritte braucht, sondern sich diese – wo nötig unter Vorspiegelung falscher Tatsachen – selbst schafft.

Gerade auch mit Blick auf die Spannungen in der Republik Moldau ist es notwendig, ein klares Signal zu senden, dass die EU bereit ist, für die europäische Friedensordnung mit ihrem geoökonomischen Gewicht einzustehen.

Es ist nicht erkennbar, warum ein gemeinsames europäisches Handeln in der Frage der Waffenlieferungen zu einer größeren Eskalation führen sollte als der Ringtausch oder andere Lieferungen aus Beständen einzelner Mitgliedstaaten – im Gegenteil.

Der Krieg in der Ukraine ist für Europa ein historischer Moment, um zu einem ernst zu nehmenden geopolitischen Akteur zu werden. Ein Lend-Lease-Gesetz ist hierfür ein wesentlicher Baustein.

Die EU kann und muss die Lücke füllen, die Zögerlichkeit in manchen nationalen Hauptstädten derzeit hinterlässt.

Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sind daher aufgerufen, zügig zu handeln und ein Lend-Lease-Gesetz auf den Weg zu bringen.

