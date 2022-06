Gastkommentar Diese Hausaufgaben muss die EU nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erledigen

Der kaltblütige Angriff Putins auf die Ukraine hat gezeigt, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr viel mehr gemeinsame Aufgaben wahrzunehmen haben, als der EU-Vertrag derzeit vorsieht.

Nicht nur in puncto Verteidigung, sondern auch im Bereich Energie und Resilienz bietet ein einheitlicher Binnenmarkt das Verbesserungspotenzial, das wir heute brauchen.

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sieht in Artikel 194 ausdrücklich vor, dass die Energiepolitik der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und dem Funktionieren des Binnenmarkts dienen soll.

Die Europäische Union muss deshalb in folgenden vier Bereichen dringend handeln:

Die mit dem Einmarsch in die Ukraine wieder deutlich gewordene Abhängigkeit von russischem Erdgas – 75 Prozent des Bezugs von leitungsgebundenem Gas werden von EU-Staaten abgenommen – hat allen vor Augen geführt, dass der europäische Energiebinnenmarkt integrativer gedacht und besser ausgestaltet werden muss.

Nicht nur der sogenannte „Taxonomie“-Vorschlag der EU-Kommission, mit dem die Bonität von Energiearten unter finanzmarktrechtlichen Überlegungen bewertet werden soll, sondern auch die anderen Vorschläge des „Green Deal“ gehen bereits wichtige Schritte in die richtige Richtung.

Deswegen ist jetzt der Moment gekommen, um einen einheitlichen Energiebinnenmarkt zu schaffen. Primärenergie und Elektrizität müssen mit starken und resilienten Netzen grenzüberschreitend europaweit zur Verfügung gestellt werden.

Es bedarf einer Vertiefung der europäischen Energieinfrastruktur, um das System flexibel zu machen. Mit grenzüberschreitenden Verbindungen bilden wir ein europäisches Verbundnetz, in dem Strom über Landesgrenzen hinweg einfacher, effizienter und günstiger übertragen werden kann.

Nur so kann Europa im 21. Jahrhundert seine Energieversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar vorhalten.

Dabei ist klar, dass es für grenzüberschreitende Energie-Infrastrukturprojekte nicht immer einen „business case“ gibt, wie das Zögern beim Ausbau von Energieleitungen zwischen Spanien und Frankreich in den letzten Jahren belegt.

Die Sorge vor dem verstärkten Wettbewerb durch grenzüberschreitende Leitungen, dem die eigenen Energie-Unternehmen durch den Zustrom günstigerer Alternativen ausgesetzt wären, verlangsamt den Prozess der Europäisierung.

Allerdings ist es nun an der Zeit, einem gesamteuropäischen Ansatz bei der Energieversorgung Vorrang einzuräumen.

Verteidigung: Europa braucht gemeinsame Ausrüstungsprojekte

Schon vor Jahren hat das Europäische Parlament innerhalb des Forschungsrahmenprogramms mehr Mittel für die Verteidigungsforschung bereitgestellt.

Damit ist das Parlament der Grundidee von Artikel 296 des AEU-Vertrags gefolgt, der schon heute eine europaweite Ausschreibung von Verteidigungsgütern vorsieht. Leider haben die Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren vor allem nationale Interessen vorangestellt.

Auch die deutsche Idee, das israelische Raketenabwehrsystem jetzt mit dem Sondervermögen nur für Deutschland anzuschaffen, zeugt von einer großen Naivität: Denn wie soll sich Deutschland verteidigen, wenn unsere Nachbarstaaten nicht auch sicher sind?

Wir brauchen also auch ein europäisches Kampfflugzeug, einen europäischen Panzer und eine europäische Drohne. Dafür müssen jetzt die richtigen Entscheidungen vorbereitet werden.

Europa ist nur sicher, wenn alle sicher sind! Auch wenn es auf dem Weg zu einer europäischen Armee noch weit ist, können zumindest bei der Ausrüstung endlich gemeinsame Projekte den Weg weisen!

Digitalabgabe: Sie schützt die Demokratie

Nach dem Abschluss der wettbewerbsrechtlichen Regeln im Gesetz über digitale Märkte, wodurch endlich die Durchsetzung der europäischen Regeln schneller angewendet werden können, kommt jetzt das Gesetz über digitale Dienste.

Dadurch sollen künftig nur noch legale Inhalte auf den großen Internetplattformen verfügbar sein. Dass es daran bis heute Zweifel gibt, ist ein Armutszeugnis – zumal es sich bei den Betroffenen um die größten Unternehmen der Welt handelt.

Angesichts des Aufwandes, den die Behörden – und im Falle der sogenannten „very large online platforms“ die Europäische Kommission – mit der Aufsicht dieser Unternehmen haben, ist es keinesfalls unverhältnismäßig, dafür eine Verwaltungsgebühr zu verlangen.

Denn: Wer den Binnenmarkt nutzen will, muss sich auch an der Einhaltung der Regeln beteiligen.

Eine funktionierende Durchsetzung der digitalen Regeln ist im Interesse aller. Nicht nur wird damit der europäische Markt gestärkt, sondern auch gegen Desinformationen vorgegangen und damit die Demokratie geschützt, was gerade in der derzeitigen Krise essenziell ist.

Resilienz: Der Binnenmarkt bietet Mittel zur gemeinsamen Krisenbewältigung

Europas innerer Zusammenhalt zeigt sich nirgendwo besser als an den ehemaligen Grenzen der Mitgliedstaaten.

Diese Grenzen sind weitgehend aus dem Alltag verschwunden, aber sie sind noch immer organisatorische Barrieren in Situationen, für die bessere Optionen zur Verfügung stehen.

Die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ist ein Beispiel, das zeigt, dass guter Wille allein noch kein Konzept ist.

Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, benötigen einen unkomplizierten Bargeldwechsel von Hrywnia in Euro. Auch müsste die digitale Selbstregistrierung der Ankommenden möglich gemacht werden.

Die Aktivierung der Massenzustrom-Richtlinie und die Zusage von europäischen Geldern zur Unterstützung der Mitgliedstaaten, die einen großen Flüchtlingszustrom bewältigen müssen, sind wichtige Schritte. Sie zeigen, dass es auch funktionierende gemeinsame Ansätze zur Krisenbewältigung gibt.

Aber auch die Covidkrise hat gezeigt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Gesundheitsfragen noch nicht auf der Höhe der Zeit ist.

Eine vorausschauende Nutzung der Ressourcen der Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten, eine abgestimmte Quarantänepolitik über Landesgrenzen hinweg, die Offenhaltung der Transportwege für medizinisches Material und Lebensmittel, aber auch für Krankenschwestern, OP-Ärzte und Servicetechniker ist in dieser Krise nicht so gelungen, wie die Bürger das von der Europäischen Union erwarten dürfen.

Der Binnenmarkt bleibt auch in Krisen unser wichtigster Wirtschaftsmotor

Deswegen muss die Europäische Kommission im Sommer mit dem sogenannten „Single Market Emergency Instrument“ einen ambitionierten Vorschlag vorlegen, der die Interessen der Bürger in den Grenzregionen in den Mittelpunkt stellt.

Dabei ist wichtig, dass es nicht nur darum gehen kann, bestehende Regeln zu entbürokratisieren. Die Kommission muss konkrete Vorschläge machen, wie wir mit aktuellen und künftigen Krisen in der Praxis umgehen sollten.

Wir müssen dafür sorgen, dass wir unseren Binnenmarkt, der auch in Krisensituationen unser wichtigster Wirtschaftsmotor ist, nicht durch Grenzschließungen und organisatorische Hindernisse in Zeiten lahmlegen, in denen wir ihn am meisten brauchen.

Der Angriff auf die Ukraine hat eine große Solidarität der EU-Staaten gezeigt. Ob die Ukraine bald oder erst mittelfristig in die Europäische Union aufgenommen werden wird, hängt vor allem von den Mitgliedstaaten ab.

Klar ist aber schon jetzt, dass die EU ihre Hausaufgaben machen muss, wenn sie mit den heutigen Herausforderungen erfolgreich umgehen will.

Die Autoren:

Dr. Christian Ehler ist industriepolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament

Markus Ferber ist wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament

Dr. Andreas Schwab ist binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament

