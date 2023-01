Gastkommentar Eine engere transatlantische Zusammenarbeit sichert den Erfolg der Zeitenwende

Statt über die amerikanischen Klima-Subventionen zu streiten, sollten EU und USA kooperieren. Gespräche über ein Freihandelsabkommen wären ein starkes Signal, meint Simone Menne.

Simone Menne ist Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany. (Foto: Imago, Bloomberg) Die Autorin

Der Start in ein neues Jahr lag schon lange nicht mehr in so dichtem Nebel wie 2023: Die Coronazahlen in China lassen zweifeln, dass die Pandemie überwunden ist. Der Würgegriff der Inflation ist fest, trotz kleiner statistischer Erleichterungen.

Durchbrüche im weltweiten Klimaschutz fehlen und die Verteidigung der Ukraine und der europäischen Friedensordnung gegen Russlands Aggression braucht den langen Atem, den viele befürchtet haben.

Dieser Krieg hat einen Paradigmenwechsel ausgelöst, der seit der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz mit einem Wort zusammengefasst wird: Zeitenwende. Die Bundesregierung spricht inzwischen von der Zeitenwende in der Außen-, Verteidigungs-, Energie-, Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Das Wort des Jahres 2022 durchdringt den Alltag in Deutschland und steht doch im Schatten eines noch öfter verwendeten Begriffs: Souveränität. Gerade jetzt wünschen sich alle mehr Souveränität, mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Unabhängigkeit.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen