Gastkommentar Energieeffizienz – So wichtig wie noch nie

Wie wir uns von Putins fossilem Geschäftsmodell schnell unabhängiger machen können, analysiert Veronika Grimm gemeinsam mit Andreas Kuhlmann.

Grimm ist Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kuhlmann ist Präsidiumsmitglied im Weltenergierat Deutschland. (Foto: IMAGO/dpa) Andreas Kuhlmann und Veronika Grimm

In der Sicherheits-, aber auch in der Energiepolitik steht in diesen Tagen alles auf dem Prüfstand. Zu Recht, denn Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zwingt Deutschland und die Europäische Union, sich in kürzester Zeit grundlegend neu aufzustellen.

Energiepolitisch steht derzeit die Drohung im Raum, Moskau könne den EU-Mitgliedsländern jederzeit den Gashahn zudrehen. Die Herausforderung besteht darin, unsere Versorgung im kommenden Winter so oder so sicherzustellen – unabhängig davon, ob es zu einem Lieferstopp kommt oder nicht. Denn das haben wir nicht selbst in der Hand.

Mittel- und langfristig gilt es vor dem Hintergrund der von Russlands Präsident Wladimir Putin eingeleiteten Zeitenwende, die Transformation zur Klimaneutralität noch mal deutlich zu beschleunigen. Nur so können wir unabhängig von fossilen Energieträgern und damit von Putins Geschäftsmodell werden.