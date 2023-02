Gastkommentar Europa braucht neue Regeln, falls Russland wieder Gas anbietet

Axel Ockenfels (r.) ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Köln. Georg Zachmann ist Senior Fellow bei der Denkfabrik Bruegel in Brüssel.

Russland ist es nicht gelungen, die EU durch ein Gasembargo in eine tiefe politische und wirtschaftliche Krise zu stürzen. Daher könnte es versucht sein, seine Strategie zu ändern und sein Gasangebot strategisch einzusetzen, um die Gewinne zu steigern und die EU zu spalten.

Strategisch motivierten Gaslieferungen an einzelne Mitgliedstaaten oder Unternehmen – die zwar schwierig, aber nicht unmöglich sind – hätte die EU derzeit wenig entgegenzusetzen, da sie keine Sanktionen gegen russische Gasimporte oder damit verbundene finanzielle oder logistische Dienstleistungen verhängt hat. Angesichts der nach wie vor hohen europäischen Großhandelspreise ist auch nicht auszuschließen, dass preislich attraktives russisches Gas Abnehmer finden wird.

Aus verschiedenen politischen Lagern und Ländern, einschließlich Deutschland und Österreich, mehren sich die Stimmen, die eine langfristige Rückkehr zum russischen Gas fordern oder gar in Erwägung ziehen, kurzfristig erhöhte Einfuhren zuzulassen.

Dies führt zu drei erheblichen politischen und wirtschaftlichen Risiken für die EU: Zum einen erhöhen russische Gaslieferungen die russischen Staatseinnahmen und konterkarieren so die Sanktionspolitik der proukrainischen Koalition.

Zum anderen untergraben gezielte russische Lieferangebote an einzelne Unternehmen oder Mitgliedstaaten den politischen Zusammenhalt des Westens. Und schließlich: Schon die Möglichkeit einer Wiederaufnahme bedeutender russischer Exporte verteuert, verzögert oder verhindert alternative Investitionen in die Energieversorgung.

Kurzfristig sollte die EU neue Verträge für Gas aus Russland verbieten

Es geht nicht darum, russische Gaslieferungen für alle Zeit auszuschließen. Doch der EU bietet sich angesichts des Rückgangs russischer Gaslieferungen auf heute weniger als 15 Prozent des zuvor üblichen Gasflusses eine einmalige Gelegenheit, neue Instrumente zur Steuerung der Gasimporte aus Russland zu implementieren.

Diese können bei kluger Ausgestaltung verhindern, dass Russland auch zukünftig Gaslieferungen als politische Waffe gegen die EU einsetzt und den Gasmarkt mithilfe seiner Marktmacht systematisch manipuliert. Gleichsam wird der Zusammenhalt der EU und der der proukrainischen Koalition gestärkt.

Dafür sollten kurzfristig neue Verträge oder Vertragsanpassungen für Gaslieferungen aus Russland in die EU verboten werden. Ein Verbot beschränkt Russlands strategischen Handlungsspielraum in den politischen und ökonomischen Konflikten und kann Vertrauen unter den europäischen Partnern schaffen. Zugleich verschafft sich die EU dadurch Zeit, um Langfristmechanismen zum Umgang mit russischen Gaslieferungen zu entwickeln.

Langfristig könnte ein etwaiger Gashandel mit Russland ausschließlich über einen politisch eingesetzten zentralen Käufer stattfinden, mit klaren Vorgaben zu Menge, Verteilungsschlüssel und Preisobergrenzen.

Dies ließe sich über die auch von Deutschland unterstützte europäische Gaseinkaufsplattform umsetzen. Sollte diese erfolgreich arbeiten, könnten sämtliche Gasimporte aus Russland darüber abgewickelt werden.

Vorstellbar sind auch dezentral umsetzbare Beschränkungen für Mengen, Preise, Transitrouten, Handelsplattformen und dergleichen, die für russisches Gas gelten.

Deutschland könnte in einem ersten Schritt in der EU Gas Supply Coordination Group den Vorschlag machen, maximale Liefermengen für russisches Gas im EU-Energiemarkt und in jedem regionalen oder nationalen Markt zu vereinbaren. Als Anhaltspunkt könnte das erweiterte „N-1“-Kriterium dienen: Russisches Gas muss sich zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort ersetzen lassen können.

Langfristig ist ein Zoll auf russische Gasimporte hilfreich

In jedem Fall ist langfristig ein Importzoll auf etwaige russische Gasimporte empfehlenswert. Ein Importzoll reduziert Diskriminierung innerhalb der EU, schöpft die Gewinne der russischen Gasproduzenten ab, erschwert russisches Dumping und strategisches Marktverhalten und schützt Investitionen in alternative Energieversorgung.

Der Zoll kann mit dem russischen Marktanteil im Marktgebiet ansteigen und somit eine zusätzliche positive Steuerungswirkung entfalten. Die Einnahmen aus dem Zoll könnten zweckgebunden verwendet werden, etwa für die Energiewende oder für den Wiederaufbau in der Ukraine.

Russland scheut nicht davor zurück, Gas als ökonomische und politische Waffe einzusetzen. Es hat Kontrolle über kritische Infrastruktur erworben, Marktpreise und -mengen systematisch manipuliert und Gaskunden gegeneinander ausgespielt.

Um die Abhängigkeit von russischem Gas und die strategischen Verwundbarkeiten durch Russlands Gasangebot zu reduzieren, braucht es ein strukturell und institutionell verankertes europäisches Regelwerk zum kurzfristigen und langfristigen Umgang mit etwaigen russischen Gaslieferungen. Die Zeit dafür ist günstig, und gute Vorschläge liegen vor.

Die Autoren: Axel Ockenfels ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Köln. Georg Zachmann ist Senior Fellow bei der Denkfabrik Bruegel in Brüssel.

