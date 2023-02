Gastkommentar Europa und die USA haben die historische Chance, einen machtvollen Block zu bilden

Europa und die USA haben die historische Chance, einen „Superblock“ zu bilden. Ein Bündnis, das sich gemeinsam gegen die russische Invasion in die Ukraine stellt, die Abhängigkeit von China im Handel erheblich reduziert und den globalen Klimawandel bekämpft. Im Zusammenhang mit Europa ist oft vom „Brüssel-Effekt“ die Rede, der Standards für Länder und Unternehmen außerhalb der EU setzt. So ein EU-US-Superblock hätte einen vielfach stärkeren „Brüssel-Effekt“.

Die Kraft dieser Idee zeigt sich gerade in der Ukraine. Europa und die USA haben der Ukraine beispiellos zur Seite gestanden und zusammen Moskau isoliert. Die Zusammenarbeit bei der Reduzierung der Abhängigkeit von China ist ebenso ermutigend, wenngleich man zugegebenermaßen noch nicht immer einer Meinung ist.

Schwieriger scheint es in Bezug auf die Energiewende zu sein, einen gemeinsamen Weg zu finden. Gerade deshalb müssen die politischen Entscheidungsträger die Zusammenarbeit hier massiv verstärken. Sonst besteht das Risiko, dass dadurch das enorme Potenzial eines Superblocks unterlaufen wird.

Europa sollte den relativ moderaten Einfluss der IRA-Bestimmungen anerkennen

Die Klimakatastrophe muss vermieden werden, darüber gibt es weltweit Konsens. Trotzdem streiten sich die USA und die EU über Energiepolitik. Der derzeit größte Dissens ist der Inflation Reduction Act (IRA).

Dabei müsste die Welt den IRA eigentlich bejubeln. Schätzungen zufolge wird er im Jahr 2030 zu einer Reduktion der jährlichen US-Treibhausgasemissionen um eine Milliarde Tonne führen. Die Emissionen sinken bis 2035 um 42 Prozent unter das Niveau von 2005. Ohne das Gesetz wären es nur 27 Prozent.

Bei den Voraussetzungen für die Gewährung von Subventionen hätte man jedoch Europa nicht ausschließen sollen. Doch die Bestimmungen stehen jetzt im Gesetz, und aufgrund der Spaltung im Kongress ist es fast unmöglich, daran noch etwas zu ändern.

Es würde die Lage entspannen, wenn die Europäer den relativ moderaten Einfluss der IRA-Bestimmungen anerkennen, und die USA gleichzeitig, wo immer möglich, Zugeständnisse machen.

Für die finanzielle Förderung von Batterien von Elektrofahrzeugen zum Beispiel ist es laut IRA erforderlich, dass 40 Prozent der in einer Batterie verwendeten Mineralien aus den USA oder einem Partnerland mit Freihandelsabkommen stammen. Ein solches Abkommen gibt es zwischen der EU und den USA aber nicht. Aus diesem Grund werden Mineralien, die in der EU gewonnen oder verarbeitet werden, nicht auf die Subventionierung von Elektroautobatterien angerechnet.

Das US-Finanzministerium hat nun einen Weg skizziert, das zu ändern. Während die Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen zu komplex wären, besteht die Idee darin, ein enges Abkommen zu unterzeichnen, das die Subventionsfrage löst.

Darüber hinaus sollte die EU ihr eigenes Subventionsprogramm mit vergleichbaren Rahmenbedingungen in Angriff nehmen, um so Wettbewerbsbedenken aus dem Weg zur räumen. In der Debatte sollten Frankreich und Deutschland den anderen 25 EU-Mitgliedern signalisieren, dass die Subventionen auch ihnen zugutekommen werden.

Das transatlantische Abkommen zu grünem Stahl könnte Vorbild für weitere Handelsfragen sein

Der nächste Brennpunkt wird der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanismus (CBAM), die EU-Abgabe auf Kohlenstoffemissionen bei Importen aus Ländern, die über kein eigenes Abgabesystem verfügen. Dazu gehören auch die USA, und das wird zeitnah auch so bleiben.

Das Aufbürden zusätzlicher Kosten für US-Exporte als Revanche für den IRA mag aus EU-Sicht verlockend klingen. Ich halte ein solches „Tit for Tat“ aber für falsch.

Das transatlantische Abkommen zu grünem Stahl und Aluminium gibt Anlass zur Hoffnung: Stahl verursacht elf Prozent der weltweiten Emissionen. Die USA und die EU haben vereinbart, sich auf eine gemeinsame Berechnung der eingebetteten Emissionen für die CBAM-Zölle zu einigen. Damit ließe sich vermeiden, dass die EU Zölle auf US-Stahlexporte verhängt.

Dieses Modell ließe sich auch auf andere emissionsintensive Industrien anwenden, einschließlich der Chemieindustrie. Ein „Klimaklub“, der das beschriebene Schema der Stahl- und Aluminiumindustrie global anwendet, also koordinierte Zölle pro Sektor etabliert, wäre ein vielversprechender Ansatz für den Superblock und um die globalen Emissionskurven zu senken.

Die Energiewende wird nicht über Nacht stattfinden. Dafür ist Kohlenstoff zu tief in unserer Gesellschaft verankert. Dass es sich um ein länger angelegtes Projekt handelt, zeigt nur die Notwendigkeit eines geschlossenen Vorgehens.

Jetzt muss es darum gehen, kleinere Differenzen zu überbrücken und nicht in Streitereien zu verfallen. Es wäre tragisch, wenn das Potenzial eines EU-US-Superblocks nicht zum Tragen käme, weil man sich in den Untiefen der gemeinsamen Herausforderung Klimawandel verliert.

Der Autor:

Peter Orszag ist Chief Executive Officer Financial Advisory bei Lazard. Vor seinem Einstieg in die Finanzbranche war er für die US-Regierung tätig, unter anderem als Direktor des Office of Management and Budget (OMB) im Kabinett von US-Präsident Barack Obama.

